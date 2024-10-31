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Число погибших от наводнения в Испании достигло 155
Число погибших от наводнения в Испании достигло 155
Sputnik Грузия
Правительство Испании объявило трехдневный официальный траур по жертвам ливней и наводнений 31.10.2024, Sputnik Грузия
2024-10-31T21:38+0400
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ТБИЛИСИ, 31 окт – Sputnik. Не менее 155 человек погибли в результате сильных ливней и наводнений в Испании, передает в четверг агентство EFE."Число погибших в результате шторма DANA в Валенсии увеличилось до 155", – пишет издание.Проливные дожди обрушились на Испанию во вторник, 29 октября. Больше всего пострадало автономное сообщество Валенсия. Фактически в регионе зафиксирован крупнейший объем осадков с 11 сентября 1966 года, когда в муниципалитете Тавернес-де-ла-Валь выпало 520 литров на квадратный метр. В ночь со вторника выпало 445,4 литра на квадратный метр.Правительство Испании объявило трехдневный официальный траур по жертвам ливней и наводнений.Природная стихия нанесла масштабный ущерб дорожной инфраструктуре Валенсии. В результате было закрыто свыше 60 дорог, включая автомагистрали A-3 и A-7, а также множество второстепенных путей.Сообщалось, что военное подразделение по чрезвычайным ситуациям развернуло более 1 000 военнослужащих в Валенсия для совместной работы с аварийными службами Центра координации чрезвычайных ситуаций женералитата провинции по ликвидации последствий стихии.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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в мире, происшествия, новости, испания, наводнение
в мире, происшествия, новости, испания, наводнение
Число погибших от наводнения в Испании достигло 155
Правительство Испании объявило трехдневный официальный траур по жертвам ливней и наводнений
ТБИЛИСИ, 31 окт – Sputnik. Не менее 155 человек погибли в результате сильных ливней и наводнений в Испании, передает в четверг агентство EFE.
"Число погибших в результате шторма DANA в Валенсии увеличилось до 155", – пишет издание.
Проливные дожди обрушились на Испанию во вторник, 29 октября. Больше всего пострадало автономное сообщество Валенсия. Фактически в регионе зафиксирован крупнейший объем осадков с 11 сентября 1966 года, когда в муниципалитете Тавернес-де-ла-Валь выпало 520 литров на квадратный метр. В ночь со вторника выпало 445,4 литра на квадратный метр.
Правительство Испании объявило трехдневный официальный траур по жертвам ливней и наводнений.
Природная стихия нанесла масштабный ущерб дорожной инфраструктуре Валенсии. В результате было закрыто свыше 60 дорог, включая автомагистрали A-3 и A-7, а также множество второстепенных путей.
Сообщалось, что военное подразделение по чрезвычайным ситуациям развернуло более 1 000 военнослужащих в Валенсия для совместной работы с аварийными службами Центра координации чрезвычайных ситуаций женералитата провинции по ликвидации последствий стихии.