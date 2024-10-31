https://sputnik-georgia.ru/20241031/ekonomika-gruzii-prodolzhaet-rasti--statistika-za-sentyabr-290691979.html

Экономика Грузии продолжает расти – статистика за сентябрь

Экономика Грузии продолжает расти – статистика за сентябрь

Sputnik Грузия

Значительный вклад в рост экономики страны в августе 2024 года внесли сферы строительства, финансово-страховой деятельности, транспорта и складирования, а... 31.10.2024, Sputnik Грузия

2024-10-31T20:32+0400

2024-10-31T20:32+0400

2024-10-31T20:32+0400

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национальная служба статистики грузии "сакстат"

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ТБИЛИСИ, 31 окт — Sputnik. Реальный экономический рост в Грузии в сентябре 2024 года составил 8,3% по сравнению с аналогичным периодом 2023 года, говорится в сообщении Национальной службы статистики "Сакстат". Средний показатель реального роста ВВП в январе-сентябре 2024 года составил 9,8%. По данным "Сакстата", значительный вклад в рост экономики страны в августе 2024 года внесли сферы строительства, финансово-страховой деятельности, транспорта и складирования, а также торговли. Тенденция к снижению наблюдалась в сфере энергетики. Экономический рост Грузии в 2021 году составил 10,6%, в 2022 году – 11%, в 2023 – 7,5%. Что выросло и на сколько По данным за январь-сентябрь 2024 года, экспорт вырос на 4,1%, а импорт вырос на 3,6% по сравнению с аналогичным периодом 2023 года. В прошлом месяце в стране было зарегистрировано 6,4 тысячи новых предприятий, на 4,6% больше, чем в сентябре прошлого года. По информации Тодрадзе, в сфере строительства рост связан с объемом строительства жилых и нежилых зданий-сооружений, а также реализацией инфраструктурных проектов: дорог, мостов и тоннелей. В сентябре 2024 года примерно на 32% вырос импорт стройматериалов, в том числе на 70% вырос импорт цемента и клинкера. Рост финансового и страхового сектора был обусловлен увеличением процентных доходов коммерческих банков. В секторе транспорта и складирования рост был связан с работой воздушного транспорта, а также грузового и пассажирского транспорта. Кроме того, в соответствие с тенденциями во внешней торговле выросли показатели транспортной обработки грузов.Рост экономики, привлечение инвестиций – премьер Грузии озвучил амбициозные планы >> Рост в сфере торговли был связан в основном с розничной торговлей, продуктами питания, алкогольными напитками и табачными изделиям. Также выросла розничная и оптовая торговля стройматериалами и топливом. Кроме того, в сфере недвижимости рост был связан с арендой и управлением нежилых зданий-сооружений как собственных, так и взятых в аренду. По словам Тодрадзе, рост в секторе информации и коммуникации связан с разработкой компьютерных программ и ростом связанной с ней деятельности, а также с ростом объема деятельности информационных служб и телекоммуникационных услуг.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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экономика, грузия, новости, национальная служба статистики грузии "сакстат", статистика