https://sputnik-georgia.ru/20241031/gruziya-khorosho-prozhivet-i-bez-evrosoyuza---ofis-orbana-290684060.html

Грузия хорошо проживет и без Евросоюза – офис Орбана

Грузия хорошо проживет и без Евросоюза – офис Орбана

Sputnik Грузия

Еврокомиссия в среду обнародовала последний отчет о расширении ЕС, в котором дана оценка работе, проделанной каждой страной-кандидатом на пути в объединение 31.10.2024, Sputnik Грузия

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ТБИЛИСИ, 31 окт — Sputnik. Проблемы с евроинтеграцией Грузии, где и так хорошо проживут без ЕС, не связаны с Тбилиси, дело в том, что объединение вообще не готово никого принимать, независимо от того, "любит" ли Брюссель правительство страны-кандидата, заявил глава администрации премьер-министра Венгрии Гергей Гуйяш. Накануне Еврокомиссия приняла свой ежегодный пакет мер по расширению, в отчете среди прочего сказано, что курс действий властей Грузии противоречит ценностям и принципам, на которых основан ЕС, и что это де-факто останавливает процесс евроинтеграции Грузии."Проблема в том, что это не кандидаты в ЕС не готовы в него вступить, а ЕС не готов принимать новые страны-члены... Действительно, Грузию в ЕС сейчас не любят, грузины с этим смогут жить, наверное, даже лучше, чем хотели бы в Брюсселе. Но это не имеет значения, потому что тех, кого любят, тоже не принимают. ЕС не готов к этому", - сказал Гуйяш на правительственном брифинге в эфире телеканала М1. Девять шагов на пути в ЕС – обнародован отчет о выполнении Грузией рекомендаций>>Другие страны-кандидаты на вступление в ЕС, например, страны Западных Балкан, давным-давно ждут своей очереди, и сообщество могло бы их принять, если бы отнеслось к ним, как к Болгарии и Румынии ранее или Испании и Португалии в 1980-е, но Евросоюз сейчас вообще не готов к расширению, отметил он. В 2023 году, вместе со статусом страны-кандидата на вступление в ЕС, Грузия получила девять рекомендаций для перехода на следующий этап – открытия переговоров о вступлении. Среди этих шагов – преодоление поляризации, деолигархизация, обеспечение свободных и конкурентных выборов и другие. Во вступительной части отчета по Грузии, опубликованном 30 октября 2024 года, первым делом дана негативная оценка принятию этой весной закона "О прозрачности иностранного влияния". Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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