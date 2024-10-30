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Девять шагов на пути в ЕС - обнародован отчет о выполнении Грузией рекомендаций

Девять шагов на пути в ЕС - обнародован отчет о выполнении Грузией рекомендаций

Sputnik Грузия

ТБИЛИСИ, 30 окт — Sputnik. Еврокомиссия приняла свой ежегодный пакет мер по расширению, в котором содержится подробная оценка положения дел и прогресса... 30.10.2024, Sputnik Грузия

2024-10-30T23:56+0400

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ТБИЛИСИ, 30 окт — Sputnik. Еврокомиссия приняла свой ежегодный пакет мер по расширению, в котором содержится подробная оценка положения дел и прогресса, достигнутого странами, стремящимися вступить в ЕС, в том числе в Грузией. В 2023 году вместе со статусом страны-кандидата на вступление в ЕС Грузия получила девять рекомендаций для перехода на следующий этап – открытия переговоров о вступлении. Среди этих шагов преодоление поляризации, деолигархизация, обеспечение свободных и конкурентных выборов и другие. Во вступительной части отчета по Грузии первым делом дана негативная оценка принятию этой весной закона "О прозрачности иностранного влияния". Тут же приведена позиция Евросовета о том, что курс действий властей Грузии противоречит ценностям и принципам, на которых основан ЕС, и что это де-факто останавливает процесс евроинтеграции Грузии. Также в отчете говорится, что уровень соответствия общей внешней политике и политике безопасности ЕС остается достаточно низким - на уровне 49%, и что с июня 2023 года Грузия не участвовала в миссиях и операциях ЕС по управлению кризисами в рамках общей политики безопасности и обороны. Грузия является частью политики расширения Евросоюза - Бочоришвили об отчете ЕК>>Еврокомиссия отметила значительный рост количества прямых рейсов между Грузией и Россией, но при этом подчеркнула, что Грузия сотрудничала с ЕС для предотвращения обхода санкций. Оценка домашнего заданияШаг первый: борьба с дезинформацией Еврокомиссия рекомендовала Грузии бороться с дезинформацией, иностранными информационными манипуляциями и вмешательством против ЕС и его ценностей. Это тало новшеством, которого не было в 12 рекомендациях для получения статуса кандидата в ЕС. Согласно отчету, в декабре 2023 года правительство приняло коммуникационную стратегию на 2024-2027 годы и связанный с ней план действий на май 2024 года, в которых основное внимание уделяется борьбе с антизападной дезинформацией и пропагандой, повышению медиаграмотности, выявлению и мониторингу дезинформации и модернизации стратегической коммуникационной системы. Стратком правительства и информационный центр НАТО-ЕС при иинистерстве иностранных дел проводят информационные кампании и различные мероприятия по повышению осведомленности по всей стране. Местные аналитические центры, неправительственные организации, агентства по проверке фактов и расследованиям выразили готовность сотрудничать с государственными учреждениями, но в этой области не было ни диалога, ни координации. Сийярто: ЕС уже не тот – Грузия может дать ему новую энергию>>Между тем, в отчетный период участились случаи манипуляции информацией, связанной с ЕС. В частности, после повторного инициирования в апреле 2024 года законопроекта "О прозрачности иностранного влияния" стали повторяться резкие антиевропейские заявления, активно распространяемые высокопоставленными чиновниками правящей партии и депутатами парламента. В преддверии парламентских выборов официальные лица правящей партии и связанные с правительством средства массовой информации распространяли и усиливали дезинформацию, говорится в отчете. Шаг второй: улучшение соответствия политике ЕС Улучшение соответствия общей внешней политике и политике безопасности ЕС стало еще одной новой рекомендацией, которую получила Грузия вместе со статусом кандидата на вступление в Евросоюз. В отчете Еврокомиссии сказано, что Грузия поддерживала международные инициативы и инициативы ЕС в поддержку Украины, в том числе резолюции ГА ООН, Совета по правам человека, Совета Европы и ОБСЕ.Грузия продолжила сотрудничество с ЕС по предотвращению обхода санкций, но вместе с тем приняла новое законодательство, разрешающее безналоговый перевод офшорных средств в Грузию.Орбан призвал власти Грузии не обращать внимание на реакцию Европы после выборов>>Грузия не присоединилась к большинству ограничительных мер, касающихся России, Ирана и Беларуси, а также увеличила частоту прямых рейсов в направлении России.К концу отчетного периода уровень соответствия Грузии заявлениям Верховного представителя от имени ЕС и решениям Совета в рамках Общей внешней политики и политики безопасности был стабильно низким и составлял 49%. В 2022 году было 44%, а в 2023 году - 43%.Шаг третий: деполяризацияЕврокомиссия в 2023 году рекомендовала Грузии продолжать решать проблему политической поляризации, в том числе посредством более инклюзивной законодательной работы с оппозиционными партиями в парламенте, в частности по законодательству, связанному с европейской интеграцией Грузии.Согласно обнародованному в среду отчету, уровень политической поляризации еще больше усилился, особенно в преддверии парламентских выборов 26 октября и после принятия закона "О прозрачности иностранного влияния". Межпартийное сотрудничество по реформам, связанным с интеграцией в ЕС, было весьма ограниченным. Парламент не обеспечил достаточного участия гражданского общества в законодательных процессах. Кроме того, в отчете говорится о продолжении угроз со стороны лидеров парламентского большинства в адрес оппозиционеров и представителей гражданского общества. Президент США "глубоко встревожен" событиями в Грузии>>Во время протестов против закона "О прозрачности иностранного влияния" несколько ключевых фигур оппозиционных партий и представителей гражданского общества подверглись словесным угрозам и физическому нападению, сказано в отчете. Там же говорится, что 23 августа правящая партия "Грузинская мечта" объявила о своих планах запретить большинство оппозиционных партий в случае победы на парламентских выборах. В отчет попало и обострение отношений между президентом Салому Зурабишвили и правящей партией. Причиной названо то, что президент наложила вето на ряд законов, которые, по ее мнению, противоречат интеграции Грузии в ЕС, и подала иск в Конституционный суд против закона "О прозрачности иностранного влияния".Шаг четвертый: свободные и справедливые выборыЕврокомиссия в 2023 году рекомендовала властям Грузии обеспечить свободный, справедливый и конкурентный избирательный процесс, особенно в 2024 году, и полностью выполнить рекомендации ОБСЕ/БДИПЧ. Также Еврокомиссия призвала завершить избирательные реформы, включая обеспечение адекватного представительства избирателей, задолго до дня выборов.Оценив проделанную Грузией работу, Еврокомиссия отметила, что до выборов ЦИК провел масштабную информационную кампанию о том, как пользоваться электронными технологиями на выборах, так как новшество планировалось применить на 70% избирательных участков по всей стране (90% избирателей).Еврокомиссия дала негативную оценку принятым в марте поправкам в Избирательный кодекс о назначении председателя ЦИК и беспартийных членов ЦИК простым большинством голосов членов парламента без эффективного участия других институтов, включая президента.Еврокомиссия отметила, что эти поправки были приняли, игнорируя давние рекомендации Венецианской комиссии и ОБСЕ/БДИПЧ. Председатель ЦИК был избран парламентом в апреле. Согласно отчету, до сих пор не полностью выполнены рекомендации совместных заключений Венецианской комиссии и ОБСЕ/БДИПЧ о разграничении избирательных округов, изменении правил агитации в СМИ и о превентивных мерах против запугивания избирателей. Дальнейшие поправки в Избирательный кодекс, принятые в мае 2024 года без предварительных инклюзивных консультаций с оппозицией, упразднили консультативную группу ЦИК, состоящую из представителей Народного защитника и организаций-наблюдателей. В том же месяце парламент Грузии проголосовал за отмену гендерных квот в партийных списках, которые ранее были продлены до 2032 года. Согласно этим квотам, каждым четвертым кандидатом в депутаты в партийном списке должна была быть женщина. Кроме того, 16 августа ЦИК приняла постановление о том, чтобы жеребьевка для распределения функций членов комиссий на всех типах избирательных участков проводилась не позднее, чем на седьмой день до голосования, а не в день голосования.Далее в отчете Еврокомиссии сказано, что совместная международная миссии по наблюдению за парламентскими выборами в Грузии во главе с Бюро по демократическим институтам и правам человека ОБСЕ выявила некоторые недостатки, которые имели место в напряженной и крайне поляризованной обстановке."К числу отмеченных недостатков относятся, в частности, недавние законодательные поправки к избирательному процессу, частые компромиссы в вопросах тайны голосования, процедурные несоответствия, запугивание и давление на избирателей, которые негативно сказались на общественном доверии к избирательному процессу", - говорится в отчете. Еврокомиссия отметила, что эти предварительные выводы подтверждают необходимость всеобъемлющей избирательной реформы, которая уже подчеркивалась в предыдущих ключевых рекомендациях.Шаг пятый: улучшение парламентского надзораВ 2023 году Еврокомиссия рекомендовала властям Грузии продолжить улучшение парламентского надзора, особенно над службами безопасности. ЕК заявила о важности обеспечения институциональной независимости и беспристрастности ключевых институтов, особенно избирательной администрации, Национального банка и Комиссии по коммуникациям.Согласно отчету по выполнению рекомендаций, парламент Грузии инициировал процесс заполнения вакантного места оппозиции в парламентской группе доверия в марте 2024 года, но длительные процедуры проверки означают, что выбранный человек фактически не сможет занять должность до окончания законодательного периода. "Да, мы проводим прослушку" - премьер Грузии>>Еще одна вакансия в группе доверия появилась, когда председатель парламентского комитета по обороне и безопасности был назначен главой Службы разведки Грузии. В отчете также сказано, что за отчетный период качество надзора за службами безопасности оставалось ограниченным. "Расследование обвинений в крупномасштабном незаконном прослушивании телефонных разговоров в 2021 году пока не привело к каким-либо судебным преследованиям", - говорится в отчете. Еврокомиссия и тут упомянула принятые парламентом в марте в Избирательный кодекс поправки, отметив, что они снижают институциональную независимость Центральной избирательной комиссии.В Грузии снова меняют правила избрания главы ЦИК>>По утверждению Еврокомиссии, не было предпринято никаких действий для укрепления независимости Национального банка Грузии и обеспечения того, чтобы все члены совета назначались прозрачным и конкурентным образом. С марта 2023 года не было предпринято никаких шагов для назначения главы Нацбанка, вакантными остаются некоторые другие руководящие должности.В отчете упоминаются принятые парламентом в ноябре 2023 года поправки в закон "О вещании", которые включают положения о выборе и прекращении полномочий членов Комиссии по коммуникациям.А Комиссия по коммуникациям в июне 2024 года приняла вторичные нормативные акты, включая Кодексы поведения в отношении аудиовизуальных медиа-сервисов по запросу, руководящие принципы по определению небольшой аудитории и стандарты доступа к медиа-сервисам для лиц с ограниченными возможностями. Руководящие принципы по борьбе с разжиганием ненависти находятся в стадии доработки, и отдельные элементы директив по аудиовизуальным медиа-услугам, такие как реклама, охватываются не в полной мере, говорится в отчете. Шаг шестой: судебная реформаВ 2023 году Еврокомиссия рекомендовала властям Грузии завершить и реализовать целостную и эффективную судебную реформу, включая всеобъемлющую реформу Высшего совета юстиции и прокуратуры, полностью внедрив рекомендации Венецианской комиссии и следуя прозрачному и инклюзивному процессу.В мае 2024 года парламент Грузии принял поправки в закон "Об общих судах", которые не учитывают рекомендации отчета Еврокомиссии о расширении 2023 года и Венецианской комиссии по комплексной реформе Высшего совета юстиции и Верховного суда, включая систему внеочередных проверок добросовестности, говорится в нынешнем отчете. Закон "Об общих судах" учитывает одну ключевую рекомендацию Венецианской комиссии о дисциплинарной ответственности судей и содержит несколько незначительных положительных элементов, в том числе о прозрачности и постепенном обновлении состава Высшего совета юстиции. Еврокомиссия отметила, что поправки не направлены на проведение судебной реформы целостным и эффективным образом.В отчете также говорится о том, что новый генеральный прокурор был назначен простым большинством голосов в июле 2024 года.Еврокомиссия обратила внимание и на то, что Тбилисский городской суд в июле 2024 года приостановил действие решения президента о назначении нового члена Высшего совета юстиции, не являющегося судьей, и запретил назначать новых членов в течение пяти месяцев. Между тем, в 2024 году парламент назначил четырех судей Верховного суда, несмотря на то, что правовая база, касающаяся процесса отбора, по-прежнему не полностью соответствует европейским стандартам, сказано в отчете

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