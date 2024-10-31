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Насколько снизилась смертность в тюрьмах Грузии – пояснение премьера
Насколько снизилась смертность в тюрьмах Грузии – пояснение премьера
Sputnik Грузия
Власти делают все, чтобы количество заключенных в Грузии продолжило снижаться и приблизилось к среднеевропейским показателям, заявил премьер 31.10.2024, Sputnik Грузия
2024-10-31T16:31+0400
2024-10-31T16:31+0400
2024-10-31T16:31+0400
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ТБИЛИСИ, 31 окт — Sputnik. Смертность в тюрьмах Грузии снизилась в десять раз по сравнению с показателями до 2012 года, что свидетельствует об изменении отношения к заключенным, заявил премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе на открытии Дома юстиции в Терджола (Имерети). Число заключенных в Грузии побило новый антирекорд после смены власти в стране, превысив показатель 2014 года. На 1 сентября текущего года в грузинских тюрьмах находились 10 523 человека. Всего в Грузии 14 тюрем. В 2011 году в местах заключения находились 24 114 человек. По его словам, гуманное отношение неоднократно подтверждали в том числе и представители оппозиции, которым пришлось ознакомиться с пенитенциарной системой в стране. Как отметил премьер, власти делают все, чтобы количество заключенных в Грузии продолжило снижаться и приблизилось к среднеевропейским показателям. "Количество заключенных сократилось в 2,5 раза, и мы работаем над тем, чтобы оно сократилось еще больше. Для этого мы приняли закон об амнистии, однако будут предприняты дополнительные шаги, чтобы еще больше приблизиться к среднеевропейским показателям по численности заключенных", – заявил Кобахидзе. Президент Грузии все же подписала закон "Об амнистии" – сотни человек покинут тюрьмы >>Как отметил премьер, за 12 лет нахождения у власти "Грузинской мечты" открылось в десять раз больше Домов юстиции, и все это является выражением общего отношения власти к людям, к своим гражданам и к своей стране. Всего по Грузии действует 123 филиала Домов юстиции. "Особая благодарность всем вам, кто служит этой стране и ее интересам. Я хотел бы выразить особую благодарность министру юстиции Рати Брегадзе, который с большим успехом руководит этой системой", – подчеркнул премьер. Закон "об амнистии" В конце сентября президент Грузии Саломе Зурабишвили подписала принятый парламентом законопроект "Об амнистии", предусматривающий освобождение сотен заключенных. Амнистия, согласно принятому 17 сентября законопроекту, затронет более 5 тысяч заключенных в Грузии, из которых более 1 тысячи сразу выйдут на свободу, а остальным будет сокращен срок тюремного наказания.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, новости, политика, ираклий кобахидзе, рати брегадзе, дом юстиции, тюрьма
грузия, новости, политика, ираклий кобахидзе, рати брегадзе, дом юстиции, тюрьма
Насколько снизилась смертность в тюрьмах Грузии – пояснение премьера
Власти делают все, чтобы количество заключенных в Грузии продолжило снижаться и приблизилось к среднеевропейским показателям, заявил премьер
ТБИЛИСИ, 31 окт — Sputnik. Смертность в тюрьмах Грузии снизилась в десять раз по сравнению с показателями до 2012 года, что свидетельствует об изменении отношения к заключенным, заявил премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе на открытии Дома юстиции в Терджола (Имерети).
Число заключенных в Грузии побило новый антирекорд после смены власти в стране, превысив показатель 2014 года. На 1 сентября текущего года в грузинских тюрьмах находились 10 523 человека. Всего в Грузии 14 тюрем. В 2011 году в местах заключения находились 24 114 человек.
"Статистика, которая есть по количеству заключенных, уже радикально отличается от той, что была до 2012 года. Что касается смертности заключенных, то статистика снизилась в десять раз, а это значит, что тюрьмы освободились от репрессивного духа и сегодня фактически отношение к заключенным качественно иное, более гуманное", – заявил Кобахидзе.
По его словам, гуманное отношение неоднократно подтверждали в том числе и представители оппозиции, которым пришлось ознакомиться с пенитенциарной системой в стране.
Как отметил премьер, власти делают все, чтобы количество заключенных в Грузии продолжило снижаться и приблизилось к среднеевропейским показателям.
"Количество заключенных сократилось в 2,5 раза, и мы работаем над тем, чтобы оно сократилось еще больше. Для этого мы приняли закон об амнистии, однако будут предприняты дополнительные шаги, чтобы еще больше приблизиться к среднеевропейским показателям по численности заключенных", – заявил Кобахидзе.
Как отметил премьер, за 12 лет нахождения у власти "Грузинской мечты" открылось в десять раз больше Домов юстиции, и все это является выражением общего отношения власти к людям, к своим гражданам и к своей стране.
Всего по Грузии действует 123 филиала Домов юстиции.
"Особая благодарность всем вам, кто служит этой стране и ее интересам. Я хотел бы выразить особую благодарность министру юстиции Рати Брегадзе, который с большим успехом руководит этой системой", – подчеркнул премьер.
В конце сентября президент Грузии Саломе Зурабишвили подписала принятый парламентом законопроект "Об амнистии", предусматривающий освобождение сотен заключенных.
Амнистия, согласно принятому 17 сентября законопроекту, затронет более 5 тысяч заключенных в Грузии, из которых более 1 тысячи сразу выйдут на свободу, а остальным будет сокращен срок тюремного наказания.