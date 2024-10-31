https://sputnik-georgia.ru/20241031/razmer-subsidii-na-realizatsiyu-nestandartnykh-mandarinov-uvelichili-v-adzharii-290677297.html

Размер субсидии на реализацию нестандартных мандаринов увеличили в Аджарии

Размер субсидии на реализацию нестандартных мандаринов увеличили в Аджарии

Sputnik Грузия

Оранжевый ртвели войдет в активную фазу в середине ноября 31.10.2024, Sputnik Грузия

2024-10-31T09:48+0400

2024-10-31T09:48+0400

2024-10-31T09:48+0400

цитрусовые

аджария

торнике рижвадзе

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ТБИЛИСИ, 31 окт — Sputnik. Правительство Аджарии поможет местным фермерам в реализации урожая нестандартных мандаринов и в 2024 году, увеличив размер субсидии на промышленную переработку цитруса на 0,10 лари за килограмм, сообщила пресс-служба правительства автономной республики. Все новости Грузии читайте на странице Sputnik в Дзен>>Сезон сбора урожая (ртвели) цитрусовых в Грузии начинается в ноябре и продолжается четыре месяца. Оранжевый ртвели войдет в активную фазу в середине ноября. В настоящее время идет сбор урожая ранних сортов. Компании, которые закупят мандарины, предназначенные для промышленной переработки, получат госсубсидию в размере 0,40 лари за килограмм вместо 0,30 лари. В целях обеспечения беспрепятственного проведения сезона цитрусовых и их реализации председатель правительства Аджарии Торнике Рижвадзе вместе с главой Минсельхоза Аджарии открыли координационный штаб и приняли участие в сборе ранних мандаринов на демонстрационном участке цитрусового питомника в Чакви. В Аджарии открылся новый завод по переработке цитрусовых>>Координационный штаб будет работать до 1 февраля 2025 года. Кроме того, в этот период будет работать и горячая линия, где каждый желающий сможет получить необходимую информацию вокруг процесса сбора урожая мандаринов. В этом году ожидается собрать 40-45 тысяч тонн урожая цитрусовых. Экспортные мандарины будут получать более 20 предприятий по приему и переработке цитрусовых, а нестандартные — два консервных завода в Кобулети. В Грузии в основном выращивают сорт мандаринов "уншиу", который входит в группу японских сортов "сацума". Он имеет хорошие вкусовые качества и легко очищается руками от кожуры. Но есть и недостаток – у этого сорта относительно короткий период хранения. Для продления срока хранения мандарины обрабатывают парафином. Также они проходят дезинфекцию. Перед упаковкой мандарины перебирают вручную, некондиционную продукцию отправляют на переработку – из нее делается мандариновый концентрат, который потом добавляют в апельсиновый сок.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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цитрусовые, аджария, торнике рижвадзе, экономика, грузия, новости, чакви