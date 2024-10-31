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Все билеты на матч Грузия-Украина в Батуми проданы за час
Все билеты на матч Грузия-Украина в Батуми проданы за час
Sputnik Грузия
Матч Лиги наций УЕФА между Грузией и Украиной пройдет 16 ноября на "Батуми Арене" 31.10.2024, Sputnik Грузия
2024-10-31T17:12+0400
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ТБИЛИСИ, 31 окт — Sputnik. Все билеты на предстоящий матч Лиги наций УЕФА между футбольными сборными Грузии и Украины в Батуми были проданы за час. Матч Лиги наций УЕФА между Грузией и Украиной пройдет 16 ноября на "Батуми Арене". Продажа билетов началась 31 октября в 12:00 на сайте tkt.ge. Один пользователь мог купить максимум два билета. Первую встречу Грузия уступила в гостях Украине со счетом 1:0. Почему сборной Грузии по футболу не удалось обыграть дома Албанию? – ответ Саньоля >>Завершающий матч группы против команды Чехии пройдет 19 ноября в чешском городе Оломоуц. Продажа билетов начнется 1 ноября в 12:00 на сайте tkt.ge. Первую встречу с чехами в Тбилиси сборная Грузия выиграла с разгромным счетом 4:1. Сборная Грузии упустила свое лидерство в группе В1 после проигрыша сборным Украине и Албании. По итогам четырех туров Грузия занимает второе место в квартете с шестью очками. На первой строчке – Чехия (7 очков), на третьем – Албания (6 очков), на последнем – Украина (4 очка).Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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спорт, грузия, новости, украина, батуми, сборная грузии по футболу, футбол, лига наций уефа
спорт, грузия, новости, украина, батуми, сборная грузии по футболу, футбол, лига наций уефа
Все билеты на матч Грузия-Украина в Батуми проданы за час
Матч Лиги наций УЕФА между Грузией и Украиной пройдет 16 ноября на "Батуми Арене"
ТБИЛИСИ, 31 окт — Sputnik. Все билеты на предстоящий матч Лиги наций УЕФА между футбольными сборными Грузии и Украины в Батуми были проданы за час.
Матч Лиги наций УЕФА между Грузией и Украиной пройдет 16 ноября на "Батуми Арене". Продажа билетов началась 31 октября в 12:00 на сайте tkt.ge. Один пользователь мог купить максимум два билета.
Первую встречу Грузия уступила в гостях Украине со счетом 1:0.
Завершающий матч группы против команды Чехии пройдет 19 ноября в чешском городе Оломоуц. Продажа билетов начнется 1 ноября в 12:00 на сайте tkt.ge. Первую встречу с чехами в Тбилиси сборная Грузия выиграла с разгромным счетом 4:1.
Сборная Грузии упустила свое лидерство в группе В1 после проигрыша сборным Украине и Албании. По итогам четырех туров Грузия занимает второе место в квартете с шестью очками. На первой строчке – Чехия (7 очков), на третьем – Албания (6 очков), на последнем – Украина (4 очка).