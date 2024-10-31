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Юный футболист из Грузии подписал контракт с "Ньюкаслом"

Юный футболист из Грузии подписал контракт с "Ньюкаслом"

Sputnik Грузия

Салия в текущем сезоне провел за тбилисское "Динамо" 31 матч, забив семь голов и сделав две результативные передачи 31.10.2024, Sputnik Грузия

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ТБИЛИСИ, 31 окт — Sputnik. Английский "Ньюкасл Юнайтед" официально объявил о приобретении 17-летнего нападающего "Динамо" Тбилиси Вахтанга Салия. Все новости Грузии читайте на странице Sputnik в Дзен>>"Мы завершили оформление контракта с высококлассным грузинским нападающим тбилисского "Динамо". Официально он присоединится к нашему клубу в августе, когда ему исполнится 18 лет, а до этого будет выступать за "Динамо", — заявили в клубе. "Добро пожаловать в "Ньюкасл Юнайтед", Вахтанг," — говорится в тексте, распространенном английским клубом. Салия в текущем сезоне провел за тбилисское "Динамо" 31 матч, забив семь голов и сделав две результативные передачи. Кварацхелия забил "Милану" и был признан лучшим игроком встречи>>В "Ньюкасле" играли такие грузинские футболисты, как Темур Кецбая (78 матчей и восемь голов) и Зураб Хизанишвили (семь матчей). В прошлом сезоне "Ньюкасл" занял седьмое место в АПЛ. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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футбол, спорт, грузия, новости, темур кецбая