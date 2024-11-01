https://sputnik-georgia.ru/20241101/290703460.html
Последствия ливней и наводнений в Испании – фото
Последствия ливней и наводнений в Испании – фото
Sputnik Грузия
Проливные дожди и грозы обрушились на автономное сообщество Валенсия. Смотрите в фотоленте Sputnik снимки разрушительных последствий 01.11.2024, Sputnik Грузия
2024-11-01T17:03+0400
2024-11-01T17:03+0400
2024-11-01T17:21+0400
мультимедиа
происшествия
испания
в мире
фотоленты
новости в фотографиях
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e8/0b/01/290703639_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_3a7715d541c220a01b99e6c02b5b92b6.jpg
Как минимум 155 человек погибли из-за сильных ливней и наводнений в Испании. Самая сложная ситуация складывается в Валенсии, где жертвами стихии стал как минимум 101 человек, в провинции объявили красный, максимальный, уровень опасности.
испания
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2024
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Новости
ru_GE
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e8/0b/01/290703639_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_1dbe1d57166404a87c9c461802e275c6.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
фото, мультимедиа, происшествия, испания, в мире, фотоленты, новости в фотографиях
фото, мультимедиа, происшествия, испания, в мире, фотоленты, новости в фотографиях
Последствия ливней и наводнений в Испании – фото 17:03 01.11.2024 (обновлено: 17:21 01.11.2024)
Проливные дожди и грозы обрушились на автономное сообщество Валенсия. Смотрите в фотоленте Sputnik снимки разрушительных последствий
Как минимум 155 человек погибли из-за сильных ливней и наводнений в Испании.
Самая сложная ситуация складывается в Валенсии, где жертвами стихии стал как минимум 101 человек, в провинции объявили красный, максимальный, уровень опасности. © AP Photo / Alberto Saiz
Проливные дожди и грозы обрушились на Валенсию, Кастилию-Ла-Манчу и Андалусию.
Проливные дожди и грозы обрушились на Валенсию, Кастилию-Ла-Манчу и Андалусию.
© AP Photo / Manu Fernandez
Мужчина убирает грязь после наводнения в Утьеле, Испания.
Мужчина убирает грязь после наводнения в Утьеле, Испания.
© AP Photo / Manu Fernandez
В Валенсии объявили красный, максимальный, уровень опасности.
В Валенсии объявили красный, максимальный, уровень опасности.
© AP Photo / Alberto Saiz
Люди идут по грязным дорогам после наводнения в Валенсии.
Люди идут по грязным дорогам после наводнения в Валенсии.
© AP Photo / Alberto Saiz
Наводнение нанесло серьезный урон инфраструктуре, из-за чего пришлось закрыть более 60 дорог.
Наводнение нанесло серьезный урон инфраструктуре, из-за чего пришлось закрыть более 60 дорог.
© AP Photo / Manu Fernandez
Последствия ливней и наводнений в Испании.
Последствия ливней и наводнений в Испании.
© AP Photo / Alberto Saiz
Отмечается, что выпавшие в регионе осадки стали самыми сильными с 11 сентября 1966 года.
Отмечается, что выпавшие в регионе осадки стали самыми сильными с 11 сентября 1966 года.
© AP Photo / Alberto Saiz
Глава автономного сообщества Валенсия Карлос Мазон предупредил об активизации работы специальных медицинских центров и центров идентификации возможных жертв.
Глава автономного сообщества Валенсия Карлос Мазон предупредил об активизации работы специальных медицинских центров и центров идентификации возможных жертв.
© AP Photo / Alberto Saiz
Мужчина убирает свой дом, пострадавший от наводнения в Валенсии.
Мужчина убирает свой дом, пострадавший от наводнения в Валенсии.
© AP Photo / Manu Fernandez
Последствия ливней и наводнений в Испании.
Последствия ливней и наводнений в Испании.