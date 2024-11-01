Грузия
рус
Sputnik ГрузиярусSputnik სპუტნიკი-საქართველოქარ
https://sputnik-georgia.ru/20241101/290703460.html
Последствия ливней и наводнений в Испании – фото
Последствия ливней и наводнений в Испании – фото
Sputnik Грузия
Проливные дожди и грозы обрушились на автономное сообщество Валенсия. Смотрите в фотоленте Sputnik снимки разрушительных последствий 01.11.2024, Sputnik Грузия
2024-11-01T17:03+0400
2024-11-01T17:21+0400
мультимедиа
происшествия
испания
в мире
фотоленты
новости в фотографиях
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e8/0b/01/290703639_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_3a7715d541c220a01b99e6c02b5b92b6.jpg
Как минимум 155 человек погибли из-за сильных ливней и наводнений в Испании. Самая сложная ситуация складывается в Валенсии, где жертвами стихии стал как минимум 101 человек, в провинции объявили красный, максимальный, уровень опасности.
испания
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2024
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_GE
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e8/0b/01/290703639_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_1dbe1d57166404a87c9c461802e275c6.jpg
1920
1920
true
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
фото, мультимедиа, происшествия, испания, в мире, фотоленты, новости в фотографиях
фото, мультимедиа, происшествия, испания, в мире, фотоленты, новости в фотографиях

Последствия ливней и наводнений в Испании – фото

17:03 01.11.2024 (обновлено: 17:21 01.11.2024)
Подписаться
Проливные дожди и грозы обрушились на автономное сообщество Валенсия. Смотрите в фотоленте Sputnik снимки разрушительных последствий
Как минимум 155 человек погибли из-за сильных ливней и наводнений в Испании.

Самая сложная ситуация складывается в Валенсии, где жертвами стихии стал как минимум 101 человек, в провинции объявили красный, максимальный, уровень опасности.
© AP Photo / Alberto Saiz

Проливные дожди и грозы обрушились на Валенсию, Кастилию-Ла-Манчу и Андалусию.

Проливные дожди и грозы обрушились на Валенсию, Кастилию-Ла-Манчу и Андалусию. - Sputnik Грузия
1/10
© AP Photo / Alberto Saiz

Проливные дожди и грозы обрушились на Валенсию, Кастилию-Ла-Манчу и Андалусию.

© AP Photo / Manu Fernandez

Мужчина убирает грязь после наводнения в Утьеле, Испания.

Мужчина убирает грязь после наводнения в Утьеле, Испания. - Sputnik Грузия
2/10
© AP Photo / Manu Fernandez

Мужчина убирает грязь после наводнения в Утьеле, Испания.

© AP Photo / Manu Fernandez

В Валенсии объявили красный, максимальный, уровень опасности.

В Валенсии объявили красный, максимальный, уровень опасности. - Sputnik Грузия
3/10
© AP Photo / Manu Fernandez

В Валенсии объявили красный, максимальный, уровень опасности.

© AP Photo / Alberto Saiz

Люди идут по грязным дорогам после наводнения в Валенсии.

Люди идут по грязным дорогам после наводнения в Валенсии. - Sputnik Грузия
4/10
© AP Photo / Alberto Saiz

Люди идут по грязным дорогам после наводнения в Валенсии.

© AP Photo / Alberto Saiz

Наводнение нанесло серьезный урон инфраструктуре, из-за чего пришлось закрыть более 60 дорог.

Наводнение нанесло серьезный урон инфраструктуре, из-за чего пришлось закрыть более 60 дорог. - Sputnik Грузия
5/10
© AP Photo / Alberto Saiz

Наводнение нанесло серьезный урон инфраструктуре, из-за чего пришлось закрыть более 60 дорог.

© AP Photo / Manu Fernandez

Последствия ливней и наводнений в Испании.

Последствия ливней и наводнений в Испании. - Sputnik Грузия
6/10
© AP Photo / Manu Fernandez

Последствия ливней и наводнений в Испании.

© AP Photo / Alberto Saiz

Отмечается, что выпавшие в регионе осадки стали самыми сильными с 11 сентября 1966 года.

Отмечается, что выпавшие в регионе осадки стали самыми сильными с 11 сентября 1966 года. - Sputnik Грузия
7/10
© AP Photo / Alberto Saiz

Отмечается, что выпавшие в регионе осадки стали самыми сильными с 11 сентября 1966 года.

© AP Photo / Alberto Saiz

Глава автономного сообщества Валенсия Карлос Мазон предупредил об активизации работы специальных медицинских центров и центров идентификации возможных жертв.

Глава автономного сообщества Валенсия Карлос Мазон предупредил об активизации работы специальных медицинских центров и центров идентификации возможных жертв. - Sputnik Грузия
8/10
© AP Photo / Alberto Saiz

Глава автономного сообщества Валенсия Карлос Мазон предупредил об активизации работы специальных медицинских центров и центров идентификации возможных жертв.

© AP Photo / Alberto Saiz

Мужчина убирает свой дом, пострадавший от наводнения в Валенсии.

Мужчина убирает свой дом, пострадавший от наводнения в Валенсии. - Sputnik Грузия
9/10
© AP Photo / Alberto Saiz

Мужчина убирает свой дом, пострадавший от наводнения в Валенсии.

© AP Photo / Manu Fernandez

Последствия ливней и наводнений в Испании.

Последствия ливней и наводнений в Испании. - Sputnik Грузия
10/10
© AP Photo / Manu Fernandez

Последствия ливней и наводнений в Испании.

НОВОСТИ
АНАЛИТИКА
Все материалы
ПОЛИТИКА
ЭКОНОМИКА
ОБЩЕСТВО
КУЛЬТУРА
ТУРИЗМ
Россия
Мультимедиа
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik Все права защищены. 18+
Лента новостей
0