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Последствия ливней и наводнений в Испании – фото

Последствия ливней и наводнений в Испании – фото

Sputnik Грузия

Проливные дожди и грозы обрушились на автономное сообщество Валенсия. Смотрите в фотоленте Sputnik снимки разрушительных последствий 01.11.2024, Sputnik Грузия

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Как минимум 155 человек погибли из-за сильных ливней и наводнений в Испании. Самая сложная ситуация складывается в Валенсии, где жертвами стихии стал как минимум 101 человек, в провинции объявили красный, максимальный, уровень опасности.

испания

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Sputnik Грузия

фото, мультимедиа, происшествия, испания, в мире, фотоленты, новости в фотографиях