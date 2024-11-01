https://sputnik-georgia.ru/20241101/chto-budet-s-kursom-natsionalnoy-valyuty-gruzii---prognoz-analitikov-290702338.html

Что будет с курсом национальной валюты Грузии – прогноз аналитиков

Что будет с курсом национальной валюты Грузии – прогноз аналитиков

Sputnik Грузия

Темпы покупки валюты в Грузии юридическими и физическими лицами в сентябре были на исторически высоком уровне, говорится в отчете 01.11.2024, Sputnik Грузия

2024-11-01T16:20+0400

2024-11-01T16:20+0400

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ТБИЛИСИ, 1 ноя — Sputnik. Курс национальной валюты Грузии – лари, будет колебаться до конца 2024 года, а в начале 2025 года будет находиться в пределах 2,7-2,8 GEL/$, говорится в отчете аналитической компании TBC Capital. Как отметили аналитики, темпы покупки валюты в Грузии юридическими и физическими лицами в сентябре были на исторически высоком уровне, а в октябре, полных данных по которому пока нет, – даже больше, чем в сентябре. Национальный банк Грузии установил обменный курс лари по отношению к доллару США на 1 ноября в размере 2,7427 GEL/$1. Для поддержания стабильности курса лари Нацбанк тратит резервы. Всего в этом году Нацбанк продал на валютных аукционах 382,1 миллиона долларов. Правительство одобряет политику Нацбанка по стабилизации валютного рынка Грузии >>В Нацбанке подчеркнули, что макроэкономические основы остаются крепкими. За последние три года был зафиксирован высокий экономический рост, а с 2023 года инфляция держится ниже целевого показателя в 3%.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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экономика, грузия, новости, национальный банк грузии, курс доллара