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Что будет с курсом национальной валюты Грузии – прогноз аналитиков
Что будет с курсом национальной валюты Грузии – прогноз аналитиков
Sputnik Грузия
Темпы покупки валюты в Грузии юридическими и физическими лицами в сентябре были на исторически высоком уровне, говорится в отчете 01.11.2024, Sputnik Грузия
2024-11-01T16:20+0400
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ТБИЛИСИ, 1 ноя — Sputnik. Курс национальной валюты Грузии – лари, будет колебаться до конца 2024 года, а в начале 2025 года будет находиться в пределах 2,7-2,8 GEL/$, говорится в отчете аналитической компании TBC Capital. Как отметили аналитики, темпы покупки валюты в Грузии юридическими и физическими лицами в сентябре были на исторически высоком уровне, а в октябре, полных данных по которому пока нет, – даже больше, чем в сентябре. Национальный банк Грузии установил обменный курс лари по отношению к доллару США на 1 ноября в размере 2,7427 GEL/$1. Для поддержания стабильности курса лари Нацбанк тратит резервы. Всего в этом году Нацбанк продал на валютных аукционах 382,1 миллиона долларов. Правительство одобряет политику Нацбанка по стабилизации валютного рынка Грузии >>В Нацбанке подчеркнули, что макроэкономические основы остаются крепкими. За последние три года был зафиксирован высокий экономический рост, а с 2023 года инфляция держится ниже целевого показателя в 3%.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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экономика, грузия, новости, национальный банк грузии, курс доллара
экономика, грузия, новости, национальный банк грузии, курс доллара
Что будет с курсом национальной валюты Грузии – прогноз аналитиков
16:20 01.11.2024 (обновлено: 17:04 01.11.2024)
Темпы покупки валюты в Грузии юридическими и физическими лицами в сентябре были на исторически высоком уровне, говорится в отчете
ТБИЛИСИ, 1 ноя — Sputnik. Курс национальной валюты Грузии – лари, будет колебаться до конца 2024 года, а в начале 2025 года будет находиться в пределах 2,7-2,8 GEL/$, говорится в отчете аналитической компании TBC Capital.
Как отметили аналитики, темпы покупки валюты в Грузии юридическими и физическими лицами в сентябре были на исторически высоком уровне, а в октябре, полных данных по которому пока нет, – даже больше, чем в сентябре.
"Поддержанию курса лари будут способствовать три фактора: низкая инфляция, вероятность ослабления доллара в среднесрочной перспективе и рост разницы между доходностью депозитов в лари и иностранной валюте", - говорится в отчете.
Национальный банк Грузии установил обменный курс лари по отношению к доллару США на 1 ноября в размере 2,7427 GEL/$1.
Для поддержания стабильности курса лари Нацбанк тратит резервы. Всего в этом году Нацбанк продал на валютных аукционах 382,1 миллиона долларов.
В Нацбанке подчеркнули, что макроэкономические основы остаются крепкими. За последние три года был зафиксирован высокий экономический рост, а с 2023 года инфляция держится ниже целевого показателя в 3%.