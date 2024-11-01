https://sputnik-georgia.ru/20241101/dyavol-v-apparate-dlya-golosovaniya-premer-gruzii-prokommentiroval-obvineniya-oppozitsii-290698440.html

Дьявол в аппарате для голосования? Премьер Грузии прокомментировал обвинения оппозиции

Дьявол в аппарате для голосования? Премьер Грузии прокомментировал обвинения оппозиции

Sputnik Грузия

Оппозиция, президент и неправительственные организации говорят о тотальной фальсификации выборов в Грузии 01.11.2024, Sputnik Грузия

2024-11-01T12:43+0400

2024-11-01T12:43+0400

2024-11-01T14:10+0400

парламентские выборы

политика

грузия

ираклий кобахидзе

единое национальное движение

нино ломджария

европейская грузия

парламентские выборы в грузии 2024

новости

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ТБИЛИСИ, 1 ноя — Sputnik. Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе назвал комичными некоторые заявления о том, что парламентские выборы, которые прошли в Грузии с использованием современных технологий и ID-карт (удостоверение личности), были сфальсифицированы. Все четыре оппозиционные силы, которые прошли в парламент, и президент Грузии Саломе Зурабишвили заявили о фальсификации выборов и отказались признавать объявленные Центризбиркомом результаты. О фальсификации говорят представители неправительственных организаций, которые были наблюдателями на выборах. Удостоверения личности с электронными чипами появились в Грузии в 2011 году. У этих документов есть свои противники – группа верующих, которая считает, что чипы являются средством тотального контроля людей и связаны с библейским пророчеством об апокалипсисе. Они отказались брать эти удостоверения и оказались в своеобразной социальной изоляции. По словам главы грузинского правительства, за последние дни была озвучена тысяча глупостей. В том числе премьер назвал интересным утверждение о том, что "дьявол, сидевший в аппарате для голосования", не только добавлял голоса "Грузинской мечте", а целенаправленно снижал количество голосов только оппозиционных партий "Единое национальное движение" и "Ахали". Однако голоса для для партий экс-премьера Грузии Георгий Гахария "За Грузию" и партии "Лело" не уменьшались, отметил премьер. "Они доказывали подобные сумасшествия, это удивительно. За эти дни мы услышали тысячу глупостей. Некоторые из них были вообще комичными, и эти тоже комичны", - сказал Кобахидзе. "Грузинская мечта" обвиняет оппозицию в краже ее голосов>>По итогам выборов от оппозиции в парламент прошли коалиции "Единство – национальное движение" ("Единое национальное движение", "Стратегия Агмашенебели", "Европейская Грузия"), "Сильная Грузия" ("Лело для Грузии", "Для народа", "Площадь свободы", "Граждане"), "Коалиция за перемены" ("Ахали", "Гирчи – больше свободы", "Дроа") и партия "За Грузию".Парламентские выборы впервые прошли в Грузии масштабно с использованием электронных технологий – аппаратов верификации и подсчета голосов. В аппарате верификации проверяли удостоверяющий личность документ, а в аппарат подсчета голосов помещали бюллетень.На четвертый день после выборов неправительственной организации "Ассоциация молодых юристов Грузии" (АМЮГ) заявила о массовом нарушении принципа тайного голосования и потребовала аннулирования результатов выборов с 2 263 избирательных участков (2/3), на которых голосование проходило с использованием электронных технологий. Свидетельством массового нарушения принципа тайного голосования, по утверждению АМЮГ, является расположение камер на избирательных участках в день голосования и то, что на обратной стороне бюллетеня был виден отпечаток маркера, которым нужно было закрасить кружок перед желаемой партией. Позже в ЦИК заявили, что правильное помещение бюллетеня в специальный конверт полностью обеспечивает принцип тайного голосования. При этом в ЦИК подчеркнули, что до выборов была проведена масштабная информационная кампания о том, как голосовать по-новому, а на избирательных участках в день голосования были инструкции. Власти называют все обвинения касательно фальсификации дезинформацией. Ежедневно лидеры "Грузинской мечты" проводят брифинги и делают комментарии по каждому обвинению. По словам главы парламента Шалвы Папуашвили, имеет место фабрикация псевдодоказательств фальсификации выборов. К этому времени прокуратура Грузии, МВД и Специальная следственная служба расследуют 47 уголовных дел по фактам предполагаемых преступлений, совершенных в предвыборный период и в день голосования. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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политика, грузия, ираклий кобахидзе, единое национальное движение, нино ломджария, европейская грузия, парламентские выборы в грузии 2024 , новости