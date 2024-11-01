https://sputnik-georgia.ru/20241101/dyavol-v-apparate-dlya-golosovaniya-premer-gruzii-prokommentiroval-obvineniya-oppozitsii-290698440.html
Дьявол в аппарате для голосования? Премьер Грузии прокомментировал обвинения оппозиции
Дьявол в аппарате для голосования? Премьер Грузии прокомментировал обвинения оппозиции
Sputnik Грузия
Оппозиция, президент и неправительственные организации говорят о тотальной фальсификации выборов в Грузии 01.11.2024, Sputnik Грузия
2024-11-01T12:43+0400
2024-11-01T12:43+0400
2024-11-01T14:10+0400
парламентские выборы
политика
грузия
ираклий кобахидзе
единое национальное движение
нино ломджария
европейская грузия
парламентские выборы в грузии 2024
новости
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e8/0a/1a/290548615_0:120:1280:840_1920x0_80_0_0_368664d771c902efa4ae4eda0dbd727f.jpg
ТБИЛИСИ, 1 ноя — Sputnik. Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе назвал комичными некоторые заявления о том, что парламентские выборы, которые прошли в Грузии с использованием современных технологий и ID-карт (удостоверение личности), были сфальсифицированы. Все четыре оппозиционные силы, которые прошли в парламент, и президент Грузии Саломе Зурабишвили заявили о фальсификации выборов и отказались признавать объявленные Центризбиркомом результаты. О фальсификации говорят представители неправительственных организаций, которые были наблюдателями на выборах. Удостоверения личности с электронными чипами появились в Грузии в 2011 году. У этих документов есть свои противники – группа верующих, которая считает, что чипы являются средством тотального контроля людей и связаны с библейским пророчеством об апокалипсисе. Они отказались брать эти удостоверения и оказались в своеобразной социальной изоляции. По словам главы грузинского правительства, за последние дни была озвучена тысяча глупостей. В том числе премьер назвал интересным утверждение о том, что "дьявол, сидевший в аппарате для голосования", не только добавлял голоса "Грузинской мечте", а целенаправленно снижал количество голосов только оппозиционных партий "Единое национальное движение" и "Ахали". Однако голоса для для партий экс-премьера Грузии Георгий Гахария "За Грузию" и партии "Лело" не уменьшались, отметил премьер. "Они доказывали подобные сумасшествия, это удивительно. За эти дни мы услышали тысячу глупостей. Некоторые из них были вообще комичными, и эти тоже комичны", - сказал Кобахидзе. "Грузинская мечта" обвиняет оппозицию в краже ее голосов>>По итогам выборов от оппозиции в парламент прошли коалиции "Единство – национальное движение" ("Единое национальное движение", "Стратегия Агмашенебели", "Европейская Грузия"), "Сильная Грузия" ("Лело для Грузии", "Для народа", "Площадь свободы", "Граждане"), "Коалиция за перемены" ("Ахали", "Гирчи – больше свободы", "Дроа") и партия "За Грузию".Парламентские выборы впервые прошли в Грузии масштабно с использованием электронных технологий – аппаратов верификации и подсчета голосов. В аппарате верификации проверяли удостоверяющий личность документ, а в аппарат подсчета голосов помещали бюллетень.На четвертый день после выборов неправительственной организации "Ассоциация молодых юристов Грузии" (АМЮГ) заявила о массовом нарушении принципа тайного голосования и потребовала аннулирования результатов выборов с 2 263 избирательных участков (2/3), на которых голосование проходило с использованием электронных технологий. Свидетельством массового нарушения принципа тайного голосования, по утверждению АМЮГ, является расположение камер на избирательных участках в день голосования и то, что на обратной стороне бюллетеня был виден отпечаток маркера, которым нужно было закрасить кружок перед желаемой партией. Позже в ЦИК заявили, что правильное помещение бюллетеня в специальный конверт полностью обеспечивает принцип тайного голосования. При этом в ЦИК подчеркнули, что до выборов была проведена масштабная информационная кампания о том, как голосовать по-новому, а на избирательных участках в день голосования были инструкции. Власти называют все обвинения касательно фальсификации дезинформацией. Ежедневно лидеры "Грузинской мечты" проводят брифинги и делают комментарии по каждому обвинению. По словам главы парламента Шалвы Папуашвили, имеет место фабрикация псевдодоказательств фальсификации выборов. К этому времени прокуратура Грузии, МВД и Специальная следственная служба расследуют 47 уголовных дел по фактам предполагаемых преступлений, совершенных в предвыборный период и в день голосования. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2024
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e8/0a/1a/290548615_0:0:1280:960_1920x0_80_0_0_0fd28469ae5124f4ccfda8e847dcd9b4.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
политика, грузия, ираклий кобахидзе, единое национальное движение, нино ломджария, европейская грузия, парламентские выборы в грузии 2024 , новости
политика, грузия, ираклий кобахидзе, единое национальное движение, нино ломджария, европейская грузия, парламентские выборы в грузии 2024 , новости
Дьявол в аппарате для голосования? Премьер Грузии прокомментировал обвинения оппозиции
12:43 01.11.2024 (обновлено: 14:10 01.11.2024)
Оппозиция, президент и неправительственные организации говорят о тотальной фальсификации выборов в Грузии
ТБИЛИСИ, 1 ноя — Sputnik. Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе назвал комичными некоторые заявления о том, что парламентские выборы, которые прошли в Грузии с использованием современных технологий и ID-карт (удостоверение личности), были сфальсифицированы.
Все четыре оппозиционные силы, которые прошли в парламент, и президент Грузии Саломе Зурабишвили заявили о фальсификации выборов и отказались признавать объявленные Центризбиркомом результаты. О фальсификации говорят представители неправительственных организаций, которые были наблюдателями на выборах.
"Байя Патарая, Нино Ломджария, Эка Гигаури (руководители НПО – ред.) смеялись над людьми, которые утверждали, что чип ID-карты содержит метку дьявола, и в итоге сейчас они утверждают, что дьявол вселился в аппараты для голосования", - заявил Кобахидзе в эфире программы "Имеди LIVE".
Удостоверения личности с электронными чипами появились в Грузии в 2011 году. У этих документов есть свои противники – группа верующих, которая считает, что чипы являются средством тотального контроля людей и связаны с библейским пророчеством об апокалипсисе. Они отказались брать эти удостоверения и оказались в своеобразной социальной изоляции.
По словам главы грузинского правительства, за последние дни была озвучена тысяча глупостей. В том числе премьер назвал интересным утверждение о том, что "дьявол, сидевший в аппарате для голосования", не только добавлял голоса "Грузинской мечте", а целенаправленно снижал количество голосов только оппозиционных партий "Единое национальное движение" и "Ахали".
Однако голоса для для партий экс-премьера Грузии Георгий Гахария "За Грузию" и партии "Лело" не уменьшались, отметил премьер.
"Они доказывали подобные сумасшествия, это удивительно. За эти дни мы услышали тысячу глупостей. Некоторые из них были вообще комичными, и эти тоже комичны", - сказал Кобахидзе.
По итогам выборов от оппозиции в парламент прошли коалиции "Единство – национальное движение" ("Единое национальное движение", "Стратегия Агмашенебели", "Европейская Грузия"), "Сильная Грузия" ("Лело для Грузии", "Для народа", "Площадь свободы", "Граждане"), "Коалиция за перемены" ("Ахали", "Гирчи – больше свободы", "Дроа") и партия "За Грузию".
Парламентские выборы впервые прошли в Грузии масштабно с использованием электронных технологий – аппаратов верификации и подсчета голосов. В аппарате верификации проверяли удостоверяющий личность документ, а в аппарат подсчета голосов помещали бюллетень.
На четвертый день после выборов неправительственной организации "Ассоциация молодых юристов Грузии" (АМЮГ) заявила о массовом нарушении принципа тайного голосования и потребовала аннулирования результатов выборов с 2 263 избирательных участков (2/3), на которых голосование проходило с использованием электронных технологий.
Свидетельством массового нарушения принципа тайного голосования, по утверждению АМЮГ, является расположение камер на избирательных участках в день голосования и то, что на обратной стороне бюллетеня был виден отпечаток маркера, которым нужно было закрасить кружок перед желаемой партией.
Позже в ЦИК заявили, что правильное помещение бюллетеня в специальный конверт полностью обеспечивает принцип тайного голосования. При этом в ЦИК подчеркнули, что до выборов была проведена масштабная информационная кампания о том, как голосовать по-новому, а на избирательных участках в день голосования были инструкции.
Власти называют все обвинения касательно фальсификации дезинформацией. Ежедневно лидеры "Грузинской мечты" проводят брифинги и делают комментарии по каждому обвинению. По словам главы парламента Шалвы Папуашвили, имеет место фабрикация псевдодоказательств фальсификации выборов.
К этому времени прокуратура Грузии, МВД и Специальная следственная служба расследуют 47 уголовных дел по фактам предполагаемых преступлений, совершенных в предвыборный период и в день голосования.