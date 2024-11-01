https://sputnik-georgia.ru/20241101/gruzinskaya-mechta-obvinyaet-oppozitsiyu-v-krazhe-ee-golosov-290698086.html

"Грузинская мечта" обвиняет оппозицию в краже ее голосов

"Грузинская мечта" обвиняет оппозицию в краже ее голосов

Sputnik Грузия

Сторонники "Грузинской мечты" уже на избирательном участке обнаруживали, что они зарегистрированы наблюдателями от оппозиции и притом в других округах, сказал... 01.11.2024, Sputnik Грузия

2024-11-01T12:18+0400

2024-11-01T12:18+0400

2024-11-01T13:42+0400

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парламентские выборы в грузии 2024

саломе зурабишвили

шалва папуашвили

специальная следственная служба

единое национальное движение

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ТБИЛИСИ, 1 ноя — Sputnik. Правящая партия "Грузинская мечта" обвиняет оппозиционные партии в краже голосов своих сторонников на парламентских выборах 26 октября по разным схемам.По одной из них, сторонников "Грузинской мечты" регистрировали наблюдателями от оппозиционных партий и притом совершенно в других округах – других районах и городах. Избиратели обнаруживали, что их нет в списках на полагающихся им избирательных участках уже на месте. По его словам, сторонники правящей партии без их ведома оказались в спецсписке."Они были изъяты из избирательного списка потому, что были обманом внесены в спецсписок", - заявил Мдинарадзе, перечислив несколько случаев с именами и фамилиями. Он подчеркнул, что оппозиционеры, чтобы зарегистрировать сторонников "Грузинской мечты" своими наблюдателями на выборах, каким-то образом раздобыли личные данные этих людей. Президента Грузии призвали доказать фальсификацию выборов или признаться, что сплетничала>>"Естественно, этот список мы отправим в прокуратуру и попросим, чтобы они детально расследовали эти вопросы – кто, под каким номером (партийным – ред.), как раздобыли личные данные и как назначили представителями своей партии сторонников "Грузинской мечты", которые представления не имели об этом. Это дело следствия", - сказал Мдинарадзе. Он отметил, что речь идет о вероятном уголовном преступлении, так как гражданам мешали свободно делать свой выбор. Вторая схема кражи голосов "Грузинской мечты", по словам Мдинарадзе, заключалась в умышленном нарушении процедуры голосования с использованием переносной урны. По правилам, избирателю, которому приносят урну, нужно расписаться.Мдинарадзе привел пример из села Кведа Сакара (регион Имерети). Согласно результатам жеребьевки, переносную урну избирателям с избирательного участка №38 носили представители оппозиционных объединений "Единство – национальное движение" и "Сильная Грузия – Лело, Для народа, Для свободы". Жалоб стало меньше – ЦИК Грузии сравнил выборы 2024 года с предыдущими>>По словам Мдинарадзе, когда оппозиционеры заподозрили, что эти граждане поддерживают не их партии, а "Грузинскую мечту", воспользовавшись их незнанием процедур, не дали им специальный листок, где нужно было расписаться. Соответственно, результаты голосования с этой переносной урны были аннулированы. "Грузинская мечта" располагает информацией и о том, что были попытки взамен на определенную сумму денег оставить избирателей дома. Особенно такое встречалось в Зугдиди, Телави и в нескольких избирательных округах, сказал Мдинарадзе. Он подчеркнул, что пока у партии не будет конкретных доказательств, больше на эту тему ничего сказано не будет. Этот брифинг Мдинарадзе провел на фоне обвинений со стороны оппозиции, президента Грузии Саломе Зурабишвили и неправительственных организаций в том, что власти тотально сфальсифицировали парламентские выборы.Правящая партия "Грузинская мечта" набрала на парламентских выборах 26 октября 53,93% голосов. Эти данные ЦИК отказались признавать все четыре оппозиционные силы, которые прошли в парламент, поддерживающие их НПО и президент, заявив о фальсификации.Госдеп США призвал президента Грузии предоставить данные о фальсификации выборов>>К этому времени прокуратура Грузии, МВД и Специальная следственная служба расследуют 47 дел по фактам предполагаемых преступлений, совершенных в предвыборный период и в день голосования. Следствие началось на основании обращений ЦИК, правящей и оппозиционных партий, неправительственных организаций, а также распространенной в СМИ информации. Заявившие о тотальной фальсификации выборов оппозиционеры, НПО и президент отказались сотрудничать со следствием. Власти называют все обвинения касательно фальсификации дезинформацией. Ежедневно лидеры "Грузинской мечты" проводят брифинги и делают комментарии по каждому обвинению. По словам главы парламента Шалвы Папуашвили, имеет место фабрикация псевдодоказательств фальсификации выборов.Орбан призвал власти Грузии не обращать внимание на реакцию Европы после выборов>>По итогам выборов от оппозиции в парламент прошли коалиции "Единство – национальное движение" ("Единое национальное движение", "Стратегия Агмашенебели", "Европейская Грузия"), "Сильная Грузия" ("Лело для Грузии", "Для народа", "Площадь свободы", "Граждане"), "Коалиция за перемены" ("Ахали", "Гирчи – больше свободы", "Дроа") и партия "За Грузию".Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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