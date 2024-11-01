https://sputnik-georgia.ru/20241101/gruziya-poluchila-rekordnye-dokhody-ot-turizma--glava-administratsii-290706898.html

Грузия получила рекордные доходы от туризма – глава Администрации

Грузия получила рекордные доходы от туризма – глава Администрации

Sputnik Грузия

Доходы за первые три квартала 2024 года в туристической отрасли находятся на рекордном уровне, от международного туризма страна получила 3,5 миллиарда долларов 01.11.2024, Sputnik Грузия

2024-11-01T20:44+0400

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экономика

грузия

туризм

национальная администрация туризма грузии

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ТБИЛИСИ, 1 ноя — Sputnik. Доходы Грузии от туризма находятся на рекордном уровне и на 34% превышают период до пандемии, заявила глава Национальной администрации туризма Майя Омиадзе. По данным с 1 января по 30 сентября 2024 года, доходы страны от международных путешественников составили 3,5 миллиарда долларов, что на 6,5% больше аналогичных данных 2023 года. По ее словам, существенно выросли траты визитеров из стран ЕС, Великобритании, а также Израиля и Саудовской Аравии. "Мы продолжаем маркетинговые кампании на целевых рынках. В этом году у нас были кампании в Великобритании, Европейском Союзе, Израиле, странах Персидского залива", - отметила она. Омиадзе отметила, что в 2025 году ведомство начнет проводить активные кампании на новых туристических рынках: Индии и Китае, а также Великобритании, с которой планируется начать прямые авиарейсы. Доходы Грузии от туризма приблизились к отметке 3,5 миллиарда долларов >>Туризм в Грузии начал восстанавливаться после спада из-за пандемии с лета 2021 года. К началу 2023 года показатели туризма удалось восстановить до 58% по сравнению с 2019 годом (пиком туризма в Грузии), при этом доходы от туризма за 2022 год превысили показатели 2019 года. По данным статистики, за девять месяцев 2024 года наибольшую сумму потратили визитеры из России – 647,7 миллиона долларов, на 15,6% меньше, чем в январе-сентябре 2023 года. Доход от граждан ЕС сократился на 4,2%, а вот доход от граждан Турции, наоборот, вырос на 1,2%. Визиты в Грузию Число визитов международных путешественников в Грузию в январе-сентябре 2024 года выросло на 4,1% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составило 5,8 миллиона. Из общего числа визитов 3,7 миллиона были туристическими, что на 9,2% больше, чем в первом квартале прошлого года. Наибольшее число визитов в Грузию за девять месяцев 2024 года осуществили граждане России. Какие доходы получила Грузия от туризма в прошлые годы В 2020 году доходы от отрасли опустились на неимоверно низкий уровень – 427,7 миллиона долларов, при количестве международных путешественников 1,7 миллиона. В 2021 году туризм принес Грузии 1,2 миллиарда долларов. Всего в 2021 году в Грузию было осуществлено около 1,6 миллиона туристических визитов. Что касается 2022 года, то доход от туристов составил более 3,5 миллиарда долларов. В целом в течение 2022 года Грузию посетило 5,4 миллиона международных путешественников. В 2023 году доходы туризма выросли на 17,3 % по сравнению с 2022 годом и составили 4,1 миллиарда долларов. Кроме того, доходы 2023 года на 26,2% превысили рекордные показатели 2019 года.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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экономика, грузия, туризм, национальная администрация туризма грузии