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Сколько иностранцев посетили Грузию – новые данные

Сколько иностранцев посетили Грузию – новые данные

Sputnik Грузия

Основными целями визитов в Грузию были отдых и развлечения 01.11.2024, Sputnik Грузия

2024-11-01T09:01+0400

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2024-11-01T09:01+0400

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национальная служба статистики грузии "сакстат"

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ТБИЛИСИ, 1 ноя — Sputnik. Грузию посетили 2,8 миллиона путешественников в третьем квартале 2024 года, что на 2,5% больше, чем за аналогичный период прошлого года, говорится в сообщении Национальной службы статистики "Сакстат". При этом число визитов лиц старше 15 лет составило 2,4 миллиона, что на 2,5% больше, чем за третий квартал 2023 года. Число туристических визитов в Грузию составило 1,9 миллиона, что на 8,3% больше, чем в июле-сентябре прошлого года. Основными целями визитов в Грузию были отдых и развлечения. Больше всего туристов посетило в третьем квартале Аджарию и Тбилиси. В среднем иностранцы проводили в Грузии 6,2 ночи. Больше всего визитеров было из России – 496 тысяч, что составляет 24,6% от общего числа визитеров. Далее следуют Турция (17,4%) и Армения (13,1%). Доходы Грузии от туризма приблизились к отметке 3,5 миллиарда долларов >>Иностранцы из России совершили 583,5 тысячи визитов, Турции – 436,3 тысячи, Армении – 344,6 тысячи визитов. Согласно данным "Сакстата", иностранцы потратили в Грузии 5,7 миллиарда лари, что на 18,1% больше, чем за отчетный период 2023 года. Траты на один визит выросли на 15,2% и составили 2 426,6 лари.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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туризм, грузия, новости, статистика, национальная служба статистики грузии "сакстат"