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Тбилисский аэропорт принял 4-миллионного пассажира
Тбилисский аэропорт принял 4-миллионного пассажира
Sputnik Грузия
Ожидается, что к концу 2024 года пассажиропоток Тбилисского международного аэропорта достигнет 4,8 миллиона 01.11.2024, Sputnik Грузия
2024-11-01T17:57+0400
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ТБИЛИСИ, 1 ноя — Sputnik. Тбилисский международный аэропорт принял 4-миллионного пассажира с начала года, говорится в сообщении компании TAV Georgia, управляющей международными аэропортами в Тбилиси и Батуми. Последний рекордный показатель в Тбилисском международном аэропорту был зафиксирован в 2018 году — 3 808 772 пассажира. По информации компании, ожидается, что к концу 2024 года пассажиропоток Тбилисского международного аэропорта достигнет 4,8 миллиона. В 2023 году Тбилисский международный аэропорт на 100% вернулся к показателю пассажиропотока, зафиксированному в 2019 году (рост на 0,05%). Аэропорт обслужил 3 694 052 пассажира. Загруженность аэропортов Грузии – новые данные >>В конце января 2023 года Французская компания ADP Group выкупила акции и стала владельцем TAV Airports, которая управляет аэропортами Тбилиси и Батуми через дочернюю компанию TAV Georgia.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, экономика, новости, тбилисский международный аэропорт, tav georgia, авиасообщение в грузии, туризм
грузия, экономика, новости, тбилисский международный аэропорт, tav georgia, авиасообщение в грузии, туризм
Тбилисский аэропорт принял 4-миллионного пассажира
Ожидается, что к концу 2024 года пассажиропоток Тбилисского международного аэропорта достигнет 4,8 миллиона
ТБИЛИСИ, 1 ноя — Sputnik. Тбилисский международный аэропорт принял 4-миллионного пассажира с начала года, говорится в сообщении компании TAV Georgia, управляющей международными аэропортами в Тбилиси и Батуми.
Последний рекордный показатель в Тбилисском международном аэропорту был зафиксирован в 2018 году — 3 808 772 пассажира.
"В Тбилисском международном аэропорту зафиксирован 4-миллионный пассажир. Эта цифра представляет собой рекордный показатель в истории управления аэропортами TAV Georgia с 2005 года по сегодняшний день", - сказано в сообщении.
По информации компании, ожидается, что к концу 2024 года пассажиропоток Тбилисского международного аэропорта достигнет 4,8 миллиона.
В 2023 году Тбилисский международный аэропорт на 100% вернулся к показателю пассажиропотока, зафиксированному в 2019 году (рост на 0,05%). Аэропорт обслужил 3 694 052 пассажира.
В конце января 2023 года Французская компания ADP Group выкупила акции и стала владельцем TAV Airports, которая управляет аэропортами Тбилиси и Батуми через дочернюю компанию TAV Georgia.