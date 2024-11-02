https://sputnik-georgia.ru/20241102/bolshaya-chast-vagonov-i-lokomotivov-zheleznoy-dorogi-gruzii--starshe-35-let-otchet-gzhd-290711805.html

Большая часть вагонов и локомотивов железной дороги Грузии – старше 35 лет: отчет ГЖД

Большая часть вагонов и локомотивов железной дороги Грузии – старше 35 лет: отчет ГЖД

Sputnik Грузия

Из всех локомотивов 62% – выпушены более 35 лет назад, 22% – более 30, но менее 35 лет назад 02.11.2024, Sputnik Грузия

2024-11-02T12:31+0400

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ТБИЛИСИ, 2 ноя — Sputnik. Большая часть локомотивов и грузовых вагонов, находящихся в собственности государственной компании "Грузинская железная дорога", – старше 35 лет, говорится в отчете компании. "Грузинская железная дорога" – единственная компания в Грузии, которая имеет эксклюзивное право на пассажирские и грузовые перевозки в стране. Согласно отчету, всего у компании – 107 локомотивов, 67 электропоездов, 23 – работающих на дизельном топливе, 17 электрических многоцелевых поездов, 4 392 грузовых вагона и 586 контейнеров. Правительство Грузии намерено увеличить пропускную способность ГЖД >>Из всех локомотивов 62% выпуოены более 35 лет назад, 22% – более 30, но менее 35 лет назад, 7% – от 20 до 25 лет назад, а 8% – менее 20 лет назад. Что касается вагонов, то 64% всех вагонов "Грузинской железной дороги" выпущены более 35 лет назад, 22% – более 30, но менее 35 лет назад, а 1% вагонов ГЖД выпущен более 25, но менее 30 лет назад. Еще 6% вагонов – возраста менее 20 лет, а 7% – менее 25, но более 20 лет. При этом в отчете не указано, сколько из этих вагонов грузовых и сколько – пассажирских. Последними поездами, приобретенными для пассажирских перевозок в Грузии, являются четыре двухэтажных поезда, приобретенные у компании Swiss Stadler, которые в настоящее время следуют по направлению Тбилиси-Батуми. За каждый из этих поездов в 2016 году "Грузинская железная дорога" заплатила 11 миллионов долларов, а общая стоимость контракта составила 45 миллионов долларов.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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