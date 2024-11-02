https://sputnik-georgia.ru/20241102/na-chto-inostrantsy-tratyat-dengi-v-gruzii-290711119.html

На что иностранцы тратят деньги в Грузии?

На что иностранцы тратят деньги в Грузии?

Sputnik Грузия

За отчетный период траты иностранца за одну поездку в Грузию составили в среднем 2 426 лари 02.11.2024, Sputnik Грузия

2024-11-02T09:01+0400

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2024-11-02T09:01+0400

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национальная служба статистики грузии "сакстат"

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ТБИЛИСИ, 2 ноя — Sputnik. Иностранцы в третьем квартале 2024 года потратили в Грузии в общей сложности примерно 5,7 миллиарда лари, что на 18,1% больше, чем за аналогичный период прошлого года, сообщается на сайте Национальной службы статистики "Сакстат". Согласно данным ведомства, большая часть этой суммы была направлена на проживание, а также питание и выпивку. За отчетный период траты иностранца за одну поездку в Грузию составили в среднем 2 426 лари, что на 15,2% больше, чем в третьем квартале 2023 года. Согласно данным "Сакстата", Грузию посетили 2,8 миллиона путешественников в третьем квартале 2024 года, что на 2,5% больше, чем за аналогичный период прошлого года. При этом число визитов лицами старше 15 лет составило 2,4 миллиона, что на 2,5% больше, чем за третий квартал 2023 года. Число туристических визитов в Грузию составило 1,9 миллиона, что на 8,3% больше, чем в июле-сентябре прошлого года. Сколько иностранцев посетили Грузию – новые данные >>Больше всего туристов посетило в третьем квартале Аджарию и Тбилиси. В среднем иностранцы проводили в Грузии 6,2 ночи. Больше всего визитеров было из России – 496 тысяч, что составляет 24,6% от общего числа визитеров. Далее следуют Турция (17,4%) и Армения (13,1%). Иностранцы из России совершили 583,5 тысячи визитов, Турции – 436,3 тысячи, Армении – 344,6 тысячи визитов.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, туризм, экономика, новости, статистика, национальная служба статистики грузии "сакстат"