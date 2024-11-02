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На что иностранцы тратят деньги в Грузии?
На что иностранцы тратят деньги в Грузии?
Sputnik Грузия
За отчетный период траты иностранца за одну поездку в Грузию составили в среднем 2 426 лари 02.11.2024, Sputnik Грузия
2024-11-02T09:01+0400
2024-11-02T09:01+0400
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ТБИЛИСИ, 2 ноя — Sputnik. Иностранцы в третьем квартале 2024 года потратили в Грузии в общей сложности примерно 5,7 миллиарда лари, что на 18,1% больше, чем за аналогичный период прошлого года, сообщается на сайте Национальной службы статистики "Сакстат". Согласно данным ведомства, большая часть этой суммы была направлена на проживание, а также питание и выпивку. За отчетный период траты иностранца за одну поездку в Грузию составили в среднем 2 426 лари, что на 15,2% больше, чем в третьем квартале 2023 года. Согласно данным "Сакстата", Грузию посетили 2,8 миллиона путешественников в третьем квартале 2024 года, что на 2,5% больше, чем за аналогичный период прошлого года. При этом число визитов лицами старше 15 лет составило 2,4 миллиона, что на 2,5% больше, чем за третий квартал 2023 года. Число туристических визитов в Грузию составило 1,9 миллиона, что на 8,3% больше, чем в июле-сентябре прошлого года. Сколько иностранцев посетили Грузию – новые данные &gt;&gt;Больше всего туристов посетило в третьем квартале Аджарию и Тбилиси. В среднем иностранцы проводили в Грузии 6,2 ночи. Больше всего визитеров было из России – 496 тысяч, что составляет 24,6% от общего числа визитеров. Далее следуют Турция (17,4%) и Армения (13,1%). Иностранцы из России совершили 583,5 тысячи визитов, Турции – 436,3 тысячи, Армении – 344,6 тысячи визитов.Подписывайтесь на наш канал в Telegram&gt;&gt;
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грузия, туризм, экономика, новости, статистика, национальная служба статистики грузии "сакстат"
грузия, туризм, экономика, новости, статистика, национальная служба статистики грузии "сакстат"

На что иностранцы тратят деньги в Грузии?

09:01 02.11.2024
© photo: Sputnik / StringerТуристы на улицах столицы Грузии
Туристы на улицах столицы Грузии - Sputnik Грузия, 1920, 02.11.2024
© photo: Sputnik / Stringer
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За отчетный период траты иностранца за одну поездку в Грузию составили в среднем 2 426 лари
ТБИЛИСИ, 2 ноя — Sputnik. Иностранцы в третьем квартале 2024 года потратили в Грузии в общей сложности примерно 5,7 миллиарда лари, что на 18,1% больше, чем за аналогичный период прошлого года, сообщается на сайте Национальной службы статистики "Сакстат".
Согласно данным ведомства, большая часть этой суммы была направлена на проживание, а также питание и выпивку.
Расходы иностранцев в Грузии

Вид расходов

Расходы, млн лари

Доля в расходах, %

Размещение

2 189,0

38,3

Еда и напитки

1 410,0

24,7

Покупки

1 243,3

21,7

Местный транспорт

429,4

7,5

Развлечения

379,9

6,6

Другие

64,7

1,1

За отчетный период траты иностранца за одну поездку в Грузию составили в среднем 2 426 лари, что на 15,2% больше, чем в третьем квартале 2023 года.
Согласно данным "Сакстата", Грузию посетили 2,8 миллиона путешественников в третьем квартале 2024 года, что на 2,5% больше, чем за аналогичный период прошлого года.
При этом число визитов лицами старше 15 лет составило 2,4 миллиона, что на 2,5% больше, чем за третий квартал 2023 года.
Число туристических визитов в Грузию составило 1,9 миллиона, что на 8,3% больше, чем в июле-сентябре прошлого года.
Сколько иностранцев посетили Грузию – новые данные >>
Больше всего туристов посетило в третьем квартале Аджарию и Тбилиси. В среднем иностранцы проводили в Грузии 6,2 ночи.
Больше всего визитеров было из России – 496 тысяч, что составляет 24,6% от общего числа визитеров. Далее следуют Турция (17,4%) и Армения (13,1%).
Иностранцы из России совершили 583,5 тысячи визитов, Турции – 436,3 тысячи, Армении – 344,6 тысячи визитов.
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