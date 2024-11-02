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Народный защитник Грузии сомневается в использовании метода "каруселей" на выборах
Народный защитник Грузии сомневается в использовании метода "каруселей" на выборах
Sputnik Грузия
Трудно поверить в то, что в "каруселях" участвовали 350 тысяч избирателей, и никто их не заметил, считает Иоселиани 02.11.2024, Sputnik Грузия
2024-11-02T18:18+0400
2024-11-02T18:18+0400
2024-11-02T18:18+0400
парламентские выборы в грузии 2024
единое национальное движение
обсе
шалва папуашвили
леван иоселиани
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ТБИЛИСИ, 2 ноя — Sputnik. Массово невозможно сфальсифицировать выборы в парламент Грузии методом "карусели", во время которой один человек голосует сразу на нескольких избирательных участках, заявил Народный защитник Грузии Леван Иоселиани. Все новости Грузии читайте на странице Sputnik в Дзен>>Все четыре оппозиционные силы, которые прошли в парламент, и президент Саломе Зурабишвили заявили о фальсификации выборов, отказавшись признавать объявленные Центризбиркомом результаты. О фальсификации говорят представители неправительственных организаций, которые были наблюдателями на выборах. Поставил омбудсмен под сомнение и версию о массовом лишении населения удостоверений личности. "Я так же не верю, что более 100 тысяч человек были лишены своих удостоверений личности, и сделали это так, что не было замечено ни одного такого человека. Мы два месяца умоляли: если вы тот, у кого отобрали удостоверение личности, обратитесь к нам с заявлением. Никто не появился ", - утверждает Иоселиани. При этом Народный защитник не отрицает ряд процедурных нарушений на выборах 26 октября. Однако, по его словам, говорить о легитимности выборов не является прерогативой Народного защитника. "Если кто-то ожидает, что Народный защитник выйдет и начнет говорить о легитимности выборов, в то время как он не участвовал в этом процессе, и если кто-то считает, что это должен сделать Народный защитник, то это ложь", - сказал Иоселиани. Парламентские выборы впервые прошли в Грузии масштабно с использованием электронных технологий – аппаратов верификации и подсчета голосов. В аппарате верификации проверяли удостоверяющий личность документ, а в аппарат подсчета голосов помещали бюллетень. На четвертый день после выборов неправительственной организации "Ассоциация молодых юристов Грузии" (АМЮГ) заявила о массовом нарушении принципа тайного голосования и потребовала аннулирования результатов выборов с 2 263 избирательных участков (2/3), на которых голосование проходило с использованием электронных технологий. Свидетельством массового нарушения принципа тайного голосования, по утверждению АМЮГ, является расположение камер на избирательных участках в день голосования и то, что на обратной стороне бюллетеня был виден отпечаток маркера, которым нужно было закрасить кружок перед желаемой партией. Президента Грузии призвали доказать фальсификацию выборов или признаться, что сплетничала>> Позже в ЦИК заявили, что правильное помещение бюллетеня в специальный конверт полностью обеспечивает принцип тайного голосования. При этом в ЦИК подчеркнули, что до выборов провелась масштабная информационная кампания о том, как голосовать по-новому, а на участках в день голосования всем избирателям были предложены инструкции. Власти называют все обвинения касательно фальсификации дезинформацией. Ежедневно лидеры "Грузинской мечты" проводят брифинги и делают комментарии по каждому обвинению. По словам главы парламента Шалвы Папуашвили, имеет место фабрикация псевдодоказательств фальсификации выборов. К этому времени прокуратура Грузии, МВД и Специальная следственная служба расследуют 47 уголовных дел по фактам предполагаемых преступлений, совершенных в предвыборный период и в день голосования. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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парламентские выборы в грузии 2024 , единое национальное движение, обсе, шалва папуашвили, леван иоселиани, саломе зурабишвили , новости, грузия, политика
парламентские выборы в грузии 2024 , единое национальное движение, обсе, шалва папуашвили, леван иоселиани, саломе зурабишвили , новости, грузия, политика
Народный защитник Грузии сомневается в использовании метода "каруселей" на выборах
Трудно поверить в то, что в "каруселях" участвовали 350 тысяч избирателей, и никто их не заметил, считает Иоселиани
ТБИЛИСИ, 2 ноя — Sputnik. Массово невозможно сфальсифицировать выборы в парламент Грузии методом "карусели", во время которой один человек голосует сразу на нескольких избирательных участках, заявил Народный защитник Грузии Леван Иоселиани.
Все четыре оппозиционные силы, которые прошли в парламент, и президент Саломе Зурабишвили заявили о фальсификации выборов, отказавшись признавать объявленные Центризбиркомом результаты. О фальсификации говорят представители неправительственных организаций, которые были наблюдателями на выборах.
"Человеку со здравым смыслом трудно поверить, что, к примеру, 350 тысяч избирателей были выведены на "карусели". Чтобы перевезти 350 тысяч человек в разные районы, даже если это так, требуется около 30 тысяч микроавтобусов или более 10 тысяч автобусов. И все это произошло так, что никто в этой стране ничего не узнал? Я в это не верю", - сказал Иоселиани.
Поставил омбудсмен под сомнение и версию о массовом лишении населения удостоверений личности.
"Я так же не верю, что более 100 тысяч человек были лишены своих удостоверений личности, и сделали это так, что не было замечено ни одного такого человека. Мы два месяца умоляли: если вы тот, у кого отобрали удостоверение личности, обратитесь к нам с заявлением. Никто не появился ", - утверждает Иоселиани.
При этом Народный защитник не отрицает ряд процедурных нарушений на выборах 26 октября.
"Процедурные нарушения, конечно, были. Кто сказал, что их не было? Ведь об этом написано так много жалоб... Лучшим примером этого является заключение БДИПЧ ОБСЕ, в котором зафиксировано множество нарушений", - сказал Иоселиани.
Однако, по его словам, говорить о легитимности выборов не является прерогативой Народного защитника.
"Если кто-то ожидает, что Народный защитник выйдет и начнет говорить о легитимности выборов, в то время как он не участвовал в этом процессе, и если кто-то считает, что это должен сделать Народный защитник, то это ложь", - сказал Иоселиани.
По итогам выборов от оппозиции в парламент прошли коалиции "Единство – национальное движение" ("Единое национальное движение", "Стратегия Агмашенебели", "Европейская Грузия"), "Сильная Грузия" ("Лело для Грузии", "Для народа", "Площадь свободы", "Граждане"), "Коалиция за перемены" ("Ахали", "Гирчи – больше свободы", "Дроа") и партия "За Грузию". Правящая партия "Грузинская мечта" смогла сохранить парламентское большинство в парламенте, по предварительным итогам, набрав около 54%.
Парламентские выборы впервые прошли в Грузии масштабно с использованием электронных технологий – аппаратов верификации и подсчета голосов. В аппарате верификации проверяли удостоверяющий личность документ, а в аппарат подсчета голосов помещали бюллетень.
На четвертый день после выборов неправительственной организации "Ассоциация молодых юристов Грузии" (АМЮГ) заявила о массовом нарушении принципа тайного голосования и потребовала аннулирования результатов выборов с 2 263 избирательных участков (2/3), на которых голосование проходило с использованием электронных технологий.
Свидетельством массового нарушения принципа тайного голосования, по утверждению АМЮГ, является расположение камер на избирательных участках в день голосования и то, что на обратной стороне бюллетеня был виден отпечаток маркера, которым нужно было закрасить кружок перед желаемой партией.
Позже в ЦИК заявили, что правильное помещение бюллетеня в специальный конверт полностью обеспечивает принцип тайного голосования. При этом в ЦИК подчеркнули, что до выборов провелась масштабная информационная кампания о том, как голосовать по-новому, а на участках в день голосования всем избирателям были предложены инструкции.
Власти называют все обвинения касательно фальсификации дезинформацией. Ежедневно лидеры "Грузинской мечты" проводят брифинги и делают комментарии по каждому обвинению. По словам главы парламента Шалвы Папуашвили, имеет место фабрикация псевдодоказательств фальсификации выборов.
К этому времени прокуратура Грузии, МВД и Специальная следственная служба расследуют 47 уголовных дел по фактам предполагаемых преступлений, совершенных в предвыборный период и в день голосования.