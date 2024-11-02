https://sputnik-georgia.ru/20241102/narodnyy-zaschitnik-gruzii-somnevaetsya-v-ispolzovanii-metoda-karuseley-na-vyborakh-290726626.html

Народный защитник Грузии сомневается в использовании метода "каруселей" на выборах

Народный защитник Грузии сомневается в использовании метода "каруселей" на выборах

Sputnik Грузия

Трудно поверить в то, что в "каруселях" участвовали 350 тысяч избирателей, и никто их не заметил, считает Иоселиани 02.11.2024, Sputnik Грузия

2024-11-02T18:18+0400

2024-11-02T18:18+0400

2024-11-02T18:18+0400

парламентские выборы в грузии 2024

единое национальное движение

обсе

шалва папуашвили

леван иоселиани

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ТБИЛИСИ, 2 ноя — Sputnik. Массово невозможно сфальсифицировать выборы в парламент Грузии методом "карусели", во время которой один человек голосует сразу на нескольких избирательных участках, заявил Народный защитник Грузии Леван Иоселиани. Все новости Грузии читайте на странице Sputnik в Дзен>>Все четыре оппозиционные силы, которые прошли в парламент, и президент Саломе Зурабишвили заявили о фальсификации выборов, отказавшись признавать объявленные Центризбиркомом результаты. О фальсификации говорят представители неправительственных организаций, которые были наблюдателями на выборах. Поставил омбудсмен под сомнение и версию о массовом лишении населения удостоверений личности. "Я так же не верю, что более 100 тысяч человек были лишены своих удостоверений личности, и сделали это так, что не было замечено ни одного такого человека. Мы два месяца умоляли: если вы тот, у кого отобрали удостоверение личности, обратитесь к нам с заявлением. Никто не появился ", - утверждает Иоселиани. При этом Народный защитник не отрицает ряд процедурных нарушений на выборах 26 октября. Однако, по его словам, говорить о легитимности выборов не является прерогативой Народного защитника. "Если кто-то ожидает, что Народный защитник выйдет и начнет говорить о легитимности выборов, в то время как он не участвовал в этом процессе, и если кто-то считает, что это должен сделать Народный защитник, то это ложь", - сказал Иоселиани. Парламентские выборы впервые прошли в Грузии масштабно с использованием электронных технологий – аппаратов верификации и подсчета голосов. В аппарате верификации проверяли удостоверяющий личность документ, а в аппарат подсчета голосов помещали бюллетень. На четвертый день после выборов неправительственной организации "Ассоциация молодых юристов Грузии" (АМЮГ) заявила о массовом нарушении принципа тайного голосования и потребовала аннулирования результатов выборов с 2 263 избирательных участков (2/3), на которых голосование проходило с использованием электронных технологий. Свидетельством массового нарушения принципа тайного голосования, по утверждению АМЮГ, является расположение камер на избирательных участках в день голосования и то, что на обратной стороне бюллетеня был виден отпечаток маркера, которым нужно было закрасить кружок перед желаемой партией. Президента Грузии призвали доказать фальсификацию выборов или признаться, что сплетничала>> Позже в ЦИК заявили, что правильное помещение бюллетеня в специальный конверт полностью обеспечивает принцип тайного голосования. При этом в ЦИК подчеркнули, что до выборов провелась масштабная информационная кампания о том, как голосовать по-новому, а на участках в день голосования всем избирателям были предложены инструкции. Власти называют все обвинения касательно фальсификации дезинформацией. Ежедневно лидеры "Грузинской мечты" проводят брифинги и делают комментарии по каждому обвинению. По словам главы парламента Шалвы Папуашвили, имеет место фабрикация псевдодоказательств фальсификации выборов. К этому времени прокуратура Грузии, МВД и Специальная следственная служба расследуют 47 уголовных дел по фактам предполагаемых преступлений, совершенных в предвыборный период и в день голосования. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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парламентские выборы в грузии 2024 , единое национальное движение, обсе, шалва папуашвили, леван иоселиани, саломе зурабишвили , новости, грузия, политика