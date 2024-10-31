https://sputnik-georgia.ru/20241031/prezidenta-gruzii-prizvali-dokazat-falsifikatsiyu-vyborov-ili-priznatsya-chto-spletnichala-290688533.html

Президента Грузии призвали доказать фальсификацию выборов или признаться, что сплетничала

Президента Грузии призвали доказать фальсификацию выборов или признаться, что сплетничала

Sputnik Грузия

Зурабишвили заявила, что с одним документом можно было голосовать примерно 17 раз 31.10.2024, Sputnik Грузия

2024-10-31T15:42+0400

2024-10-31T15:42+0400

2024-10-31T15:42+0400

парламентские выборы

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саломе зурабишвили

шалва папуашвили

специальная следственная служба

единое национальное движение

парламентские выборы в грузии 2024

прокуратура

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ТБИЛИСИ, 31 окт — Sputnik. Президент Грузии Саломе Зурабишвили должна представить доказательства фальсификации парламентских выборов 26 октября или сказать, что она сплетничала перед международными СМИ и подрывала репутацию народа, заявил председатель парламента Шалва Папуашвили. На второй день после парламентских выборов Зурабишвили заявила, что произошла тотальная фальсификация выборов, а чтобы ее "отмыть", использовались современные технологии. Позже президент сказала, что с одним документом можно было голосовать примерно 17 раз.Он подчеркнул, что президент Грузии заявила о фальсификации в утвердительной форме. "Это же не общее заявление: "Думаю, что были нарушения во время выборов", она (Зурабишвили – ред.) прямо выдвинула конкретное обвинение, что конкретно было сделано – по одному удостоверению личности проголосовали 17 раз", - сказал Папуашвили.По словам главы парламента, заявление Зурабишвили в ответ на ее вызов в прокуратуру указывает на то, что она не разбирается в элементарных правовых вопросах. На брифинге 30 октября Зурабишвили сказала, что во всех "нормальных странах" следственный орган сам должен находить доказательства, а не просить их у президента.Президент призвала прокуратуру Грузии заняться своим делом>>Прокуратура начала расследование вероятной фальсификации парламентских выборов на основании обращения ЦИК Грузии от 30 октября. ЦИК отметил, что заявления о фальсификации выборов, которые делают президент, политики и другие заинтересованные лица, приняли масштабный характер.От сотрудничества с прокуратурой, как и Зурабишвили, отказались представители поддерживаемых ею оппозиционных партий. Власти называют все обвинения касательно фальсификации дезинформацией. Ежедневно лидеры "Грузинской мечты" проводят брифинги и делают комментарии по каждому обвинению. По словам главы парламента Шалвы Папуашвили, имеет место фабрикация псевдодоказательств фальсификации выборов.К этому времени прокуратура Грузии, МВД и Специальная следственная служба расследуют 47 уголовных дел по фактам предполагаемых преступлений, совершенных в предвыборный период и в день голосования. Преступления во время выборов в Грузии – расследуются 47 уголовных дел>>Парламентские выборы впервые прошли в Грузии масштабно с использованием электронных технологий – аппаратов верификации и подсчета голосов. В аппарате верификации проверяли удостоверяющий личность документ, а в аппарат подсчета голосов помещали бюллетень.По итогам выборов от оппозиции в парламент прошли коалиции "Единство – национальное движение" ("Единое национальное движение", "Стратегия Агмашенебели", "Европейская Грузия"), "Сильная Грузия" ("Лело для Грузии", "Для народа", "Площадь свободы", "Граждане"), "Коалиция за перемены" ("Ахали", "Гирчи – больше свободы", "Дроа") и партия "За Грузию".Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, новости, политика, саломе зурабишвили , шалва папуашвили, специальная следственная служба, единое национальное движение, парламентские выборы в грузии 2024 , прокуратура