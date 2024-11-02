https://sputnik-georgia.ru/20241102/premer-ministr-gruzii-vyrazil-soboleznovaniya-v-svyazi-s-konchinoy-mera-tsalendzhikha-290715613.html

Премьер-министр Грузии выразил соболезнования в связи с кончиной мэра Цаленджиха

Премьер-министр Грузии выразил соболезнования в связи с кончиной мэра Цаленджиха

Sputnik Грузия

Георгий Харчилава скончался в результате отрыва тромба 02.11.2024, Sputnik Грузия

2024-11-02T14:44+0400

2024-11-02T14:44+0400

2024-11-02T15:00+0400

ираклий кобахидзе

новости

грузия

единое национальное движение

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ТБИЛИСИ, 2 ноя — Sputnik. Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе выразил соболезнования семье и близким мэра района Цаленджиха Гии (Георгия) Харчилава. Скончался единственный оппозиционный мэр в Грузии>>Харчилава скончался в результате отрыва тромба. О смерти стало известно 2 ноября. "От имени правительства Грузии выражаю скорбь в связи с кончиной мэра муниципалитета Цаленждиха Георгия Харчилава. Соболезную семье и близким", - говорится в письме премьер-министра. Харчилава был единственным мэром от оппозиции в Грузии. В 2021 году он, единственный баллотируясь от партии "Единое национальное движение", смог обойти на выборах своего конкурента от правящей силы "Грузинская мечта". Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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Sputnik Грузия

ираклий кобахидзе, новости, грузия, единое национальное движение