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Скончался грузинский политик и писатель Заал Самадашвили
Скончался грузинский политик и писатель Заал Самадашвили
Sputnik Грузия
Последние годы Самадашвили работал в президентской библиотеке третьего президента Грузии Михаила Саакашвили 02.11.2024, Sputnik Грузия
2024-11-02T11:29+0400
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ТБИЛИСИ, 2 ноя — Sputnik. Заал Самадашвили – писатель и председатель сакребуло (горсобрания) Тбилиси с 2008 по 2013 год, скончался в возрасте 71 года, сообщает телеканал "Рустави 2". Скончался единственный оппозиционный мэр Грузии>>Самадашвили является автором сценария полнометражного фильма "Темо". Он также написал сценарий короткометражного фильма "Гарсевани". В 2007 году Заал Самадашвили при поддержке Тбилисского городского совета учредил литературную премию "Гала". В 2016 году был удостоен литературной премии "Саба" за книгу "Сапоги юнкера Эристави" в номинации "Лучший прозаический сборник года". Последние годы Заал Самадашвили работал в президентской библиотеке третьего президента Грузии Михаила Саакашвили. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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кто ушел из жизни в 2024 году?, происшествия, культура, грузия, новости
кто ушел из жизни в 2024 году?, происшествия, культура, грузия, новости
Скончался грузинский политик и писатель Заал Самадашвили
Последние годы Самадашвили работал в президентской библиотеке третьего президента Грузии Михаила Саакашвили
ТБИЛИСИ, 2 ноя — Sputnik. Заал Самадашвили – писатель и председатель сакребуло (горсобрания) Тбилиси с 2008 по 2013 год, скончался в возрасте 71 года, сообщает телеканал "Рустави 2".
Самадашвили является автором сценария полнометражного фильма "Темо". Он также написал сценарий короткометражного фильма "Гарсевани".
В 2007 году Заал Самадашвили при поддержке Тбилисского городского совета учредил литературную премию "Гала". В 2016 году был удостоен литературной премии "Саба" за книгу "Сапоги юнкера Эристави" в номинации "Лучший прозаический сборник года".
Последние годы Заал Самадашвили работал в президентской библиотеке третьего президента Грузии Михаила Саакашвили.