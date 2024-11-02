https://sputnik-georgia.ru/20241102/skonchalsya-gruzinskiy-politik-i-pisatel-zaal-samadashvili-290712894.html

Скончался грузинский политик и писатель Заал Самадашвили

Скончался грузинский политик и писатель Заал Самадашвили

Sputnik Грузия

Последние годы Самадашвили работал в президентской библиотеке третьего президента Грузии Михаила Саакашвили 02.11.2024, Sputnik Грузия

2024-11-02T11:29+0400

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ТБИЛИСИ, 2 ноя — Sputnik. Заал Самадашвили – писатель и председатель сакребуло (горсобрания) Тбилиси с 2008 по 2013 год, скончался в возрасте 71 года, сообщает телеканал "Рустави 2". Скончался единственный оппозиционный мэр Грузии>>Самадашвили является автором сценария полнометражного фильма "Темо". Он также написал сценарий короткометражного фильма "Гарсевани". В 2007 году Заал Самадашвили при поддержке Тбилисского городского совета учредил литературную премию "Гала". В 2016 году был удостоен литературной премии "Саба" за книгу "Сапоги юнкера Эристави" в номинации "Лучший прозаический сборник года". Последние годы Заал Самадашвили работал в президентской библиотеке третьего президента Грузии Михаила Саакашвили. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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кто ушел из жизни в 2024 году?, происшествия, культура, грузия, новости