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В Тбилиси выросли продажи квартир – данные за сентябрь

В Тбилиси выросли продажи квартир – данные за сентябрь

Sputnik Грузия

В сентябре средняя цена продажи составила $1 244/кв. м, что на 6% больше, чем в прошлом году 02.11.2024, Sputnik Грузия

2024-11-02T13:33+0400

2024-11-02T13:33+0400

2024-11-02T13:33+0400

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недвижимость в тбилиси

недвижимость

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ТБИЛИСИ, 2 ноя — Sputnik. Спрос на квартиры в Тбилиси вырос – в сентябре продано 3,4 тысячи, что на 14% больше по сравнению с аналогичным периодом 2023 года, и на 9% больше, чем в октябре 2024 года, говорится в ежемесячном обзоре TBC Capital. По информации аналитиков, за девять месяцев 2024 года количество транзакций с недвижимостью в столице снизилось на 1% по сравнению с январем-сентябрем 2023 года. Объем рынка в сентябре составил 278 миллионов долларов, на 23% больше, чем в сентябре 2023 года, и на 11% больше, чем в августе 2024 года. Всего в сентябре было продано 730 новых квартир, на 30% больше по сравнению с аналогичным периодом 2023 года. По старым квартирам было совершено 2 700 сделок, что на 11% меньше, чем за отчетный период 2023 года. Как изменились цены на новое жилье в Тбилиси – новая статистика >>В этот период больше всего квартир продано в районах Диди Дигоми и Сабуртало. По данным аналитиков, стоимость арендной платы за жилую недвижимость в Тбилиси снизилась по сравнению с сентябрем 2023 года на 9%. Средняя цена аренды в сентябре составила 11,4 доллара за квадратный метр.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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