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Аварии унесли жизни более 300 человек в Грузии с начала года

Аварии унесли жизни более 300 человек в Грузии с начала года

Sputnik Грузия

Наибольшее число ДТП произошло в Тбилиси, Имерети, Рача-Лечхуми и Квемо Сванети, а также в Аджарии 03.11.2024, Sputnik Грузия

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ТБИЛИСИ, 3 ноя — Sputnik. Число жертв в дорожно-транспортных происшествиях в Грузии в период с 1 января по 30 сентября 2024 года составило 311 человек, из них шесть детей, говорится в материалах на сайте МВД страны. Все новости Грузии читайте на странице Sputnik в Дзен>>По данным ведомства, в период с 1 января по 30 сентября текущего года в Грузии произошло 4 524 аварии с тяжкими последствиями – в ДТП погибли 311 человек и пострадали 5 404. При этом наибольшее число ДТП произошло в Тбилиси, Имерети, Рача-Лечхуми и Квемо Сванети, Аджарии. На эти регионы приходится 70% всех аварий в Грузии. Виды аварий Самый распространенный вид аварий – столкновение с движущимся транспортным средством. В 1 259 таких авариях погибли 66 и пострадали 2 073 человека. На втором месте – наезд на пешехода. За указанный период в 1 176 таких авариях погибли 48 и пострадали 1 208 человек. Четыре человека погибли в ДТП на востоке Грузии – обвиняемый задержан>>Третье место по числу аварий занимают аварии с мотоциклами. В 566 авариях по этой причине погибли 14 и пострадали 594 человека. Самыми частыми участниками аварий являются легковые машины и мотоциклы. На общественный транспорт приходится лишь 8% всех аварий. Причины аварий Самой распространенной причиной всех ДТП с тяжелыми последствиями является превышение допустимой скорости. На втором месте – нарушение правил обгона или выезд на встречную полосу, а на третьем – нарушения правил проезда/перехода через зебру. В пятерку самых распространенных причин аварий также входят несоблюдение дистанции между автомобилями и неправильное выполнение маневра поворота. Меры безопасности и реформы Вопрос дорожной безопасности является приоритетным для правительства Грузии. В 2019 году был разработан план действий, который предусматривает улучшение технического состояния автотранспортных средств, обеспечение эффективного исполнения, обеспечение безопасной инфраструктуры, эффективное реагирование после ДТП и повышение общественной осведомленности. Параллельно расширялась система видеонаблюдения. На сегодняшний день на дорогах страны действуют 7 884 видеокамеры, 2 356 из которых распознают номера, а также 360 секций контроля скорости, покрывающие 1 434 километра дорог. Наряду с методом скрытого патрулирования, внедряется практика патрулирования смешанным методом. В масштабах страны расширен ареал бесконтактного патрулирования, который охватывает такие большие города, как Тбилиси, Батуми, Рустави, а также регион Имерети. В рамках стратегии безопасности дорожного движения, МВД Грузии также составляет карту так называемых "черных точек" – мест, где чаще всего происходят дорожно-транспортные происшествия.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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дтп, грузия, новости, происшествия, аджария, имерети, тбилиси, авария, грузинские дороги, машины и их водители, дороги