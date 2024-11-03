https://sputnik-georgia.ru/20241103/chachiya-rossiya-usilivaet-pomosch-sootechestvennikam-sokhranyayuschikh-svyaz-s-istoricheskoy-rodinoy-290733963.html

Чачия: Россия усиливает помощь соотечественникам, сохраняющих связь с исторической родиной

Чачия: Россия усиливает помощь соотечественникам, сохраняющих связь с исторической родиной

Sputnik Грузия

В Москве 30-31 октября в Зале Церковных Соборов Храма Христа Спасителя состоялся VIII Всемирный конгресс соотечественников, проживающих за рубежом 03.11.2024, Sputnik Грузия

2024-11-03T18:43+0400

2024-11-03T18:43+0400

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ТБИЛИСИ, 3 ноя — Sputnik. Россия последовательно наращивает усилия по оказанию помощи соотечественникам, которым в условиях серьезного давления удается сохранять русский язык, культуру и связь с исторической родиной, заявила эксперт Комитета по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Государственной Думы РФ София Чачия в интервью Sputnik Грузия. В Москве 30-31 октября в Зале Церковных Соборов Храма Христа Спасителя состоялся VIII Всемирный конгресс соотечественников, проживающих за рубежом. В работе форума под лозунгом "Вместе с Россией" приняли участие 400 руководителей и активистов общественных объединений соотечественников из более 100 стран, представители федеральных органов законодательной и исполнительной власти, субъектов РФ, российских фондов и НПО. По ее словам, в следующем году планируется провести мероприятия посвященные 80-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне и очень большую роль в этом играет движение соотечественников по всему миру. "Будем рады, если к мероприятиям присоединятся и граждане Грузии", – сказала Чачия. По ее словам, на полях Всемирного конгресса соотечественников особенно приятно видеть то, с каким трепетом и теплом они относятся к России и всеми силами продвигают культуру, традиции и традиционные ценности вдали от своей исторической родины. Отношения Грузии с Россией ограничиваются экономикой и гуманитарными вопросами - премьер >>Эксперт также отметила, что различные встречи, в том числе и Всемирный конгресс, являются замечательной площадкой для того, чтобы услышать проблемы, с которыми сталкиваются наши соотечественники, и реально запустить работу по их урегулированию. Первый Всемирный конгресс российских соотечественников, проживающих за рубежом, прошел в Москве 11-12 октября 2001 года. В нем приняли участие делегаты из 47 зарубежных стран. Начиная с 2006 года мероприятие проводится раз в три года.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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россия, новости, грузия, политика, грузинская диаспора, грузинская диаспора россии, москва, грузино-российские отношения