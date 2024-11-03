https://sputnik-georgia.ru/20241103/gruzinskiy-tennisist-stal-pobeditelem-turnira-atp-challenger-v-seule-290731497.html

Грузинский теннисист стал победителем турнира ATP Challenger в Сеуле

Грузинский теннисист стал победителем турнира ATP Challenger в Сеуле

Sputnik Грузия

Благодаря этой победе Басилашвили переместится на 213 место в рейтинге ATP 03.11.2024, Sputnik Грузия

2024-11-03T14:34+0400

2024-11-03T14:34+0400

2024-11-03T14:34+0400

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грузинские теннисисты на международных турнирах

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ТБИЛИСИ, 3 ноя — Sputnik. Грузинский теннисист Николоз Басилашвили стал победителем турнира ATP Challenger (100), проходившего в столице Южной Кореи Сеуле. Бывшая первая ракетка Грузии обыграл в двух сетах (7:5, 6:4) японца Даниеля Таро, посеянного на турнире под первым номером. При этом Басилашвили проигрывал первый сет со счетом 2:5. Ранее теннисисты встречались всего один раз в 2017 году на турнире в Барселоне. Тогда победу одержал Басилашвили, завершив матч со счетом 6:3, 6:1. На пути к финалу Басилашвили победил француза Атмане, тайваньца Ву и японца Мориа, а француз Гийом Эскоффье не смог сыграть в полуфинале из-за травмы. Бывшая первая ракетка Грузии вернулся к участию в турнирах под эгидой ATP >>Благодаря этой победе Басилашвили переместится на 213 место в рейтинге ATP. Весной 2023 года Николоз Басилашвили получил травму руки. Летом он перенес две операции и вернулся на корт в октябре. С ноября 2023 года самый титулованный грузинский теннисист больше не является первой ракеткой Грузии. Его место занял 22-летний Саба Пурцеладзе. Лучшим результатом Басилашвили стало 16 место в мировом рейтинге, он выиграл пять турниров ATP.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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спорт, новости, грузия, сеул, южная корея, николоз басилашвили, atp, теннис, грузинские теннисисты на международных турнирах