https://sputnik-georgia.ru/20241103/gruzinskiy-tennisist-stal-pobeditelem-turnira-atp-challenger-v-seule-290731497.html
Грузинский теннисист стал победителем турнира ATP Challenger в Сеуле
Грузинский теннисист стал победителем турнира ATP Challenger в Сеуле
Sputnik Грузия
Благодаря этой победе Басилашвили переместится на 213 место в рейтинге ATP 03.11.2024, Sputnik Грузия
2024-11-03T14:34+0400
2024-11-03T14:34+0400
2024-11-03T14:34+0400
спорт
новости
грузия
сеул
южная корея
николоз басилашвили
atp
теннис
грузинские теннисисты на международных турнирах
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/06/01/251891303_0:0:2825:1589_1920x0_80_0_0_4086542160b88a7b3d231795f4477d5d.jpg
ТБИЛИСИ, 3 ноя — Sputnik. Грузинский теннисист Николоз Басилашвили стал победителем турнира ATP Challenger (100), проходившего в столице Южной Кореи Сеуле. Бывшая первая ракетка Грузии обыграл в двух сетах (7:5, 6:4) японца Даниеля Таро, посеянного на турнире под первым номером. При этом Басилашвили проигрывал первый сет со счетом 2:5. Ранее теннисисты встречались всего один раз в 2017 году на турнире в Барселоне. Тогда победу одержал Басилашвили, завершив матч со счетом 6:3, 6:1. На пути к финалу Басилашвили победил француза Атмане, тайваньца Ву и японца Мориа, а француз Гийом Эскоффье не смог сыграть в полуфинале из-за травмы. Бывшая первая ракетка Грузии вернулся к участию в турнирах под эгидой ATP >>Благодаря этой победе Басилашвили переместится на 213 место в рейтинге ATP. Весной 2023 года Николоз Басилашвили получил травму руки. Летом он перенес две операции и вернулся на корт в октябре. С ноября 2023 года самый титулованный грузинский теннисист больше не является первой ракеткой Грузии. Его место занял 22-летний Саба Пурцеладзе. Лучшим результатом Басилашвили стало 16 место в мировом рейтинге, он выиграл пять турниров ATP.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
сеул
южная корея
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2024
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/06/01/251891303_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_57572c35a3d695bc80fcd537da2b711a.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
спорт, новости, грузия, сеул, южная корея, николоз басилашвили, atp, теннис, грузинские теннисисты на международных турнирах
спорт, новости, грузия, сеул, южная корея, николоз басилашвили, atp, теннис, грузинские теннисисты на международных турнирах
Грузинский теннисист стал победителем турнира ATP Challenger в Сеуле
Благодаря этой победе Басилашвили переместится на 213 место в рейтинге ATP
ТБИЛИСИ, 3 ноя — Sputnik. Грузинский теннисист Николоз Басилашвили стал победителем турнира ATP Challenger (100), проходившего в столице Южной Кореи Сеуле.
Бывшая первая ракетка Грузии обыграл в двух сетах (7:5, 6:4) японца Даниеля Таро, посеянного на турнире под первым номером. При этом Басилашвили проигрывал первый сет со счетом 2:5.
Ранее теннисисты встречались всего один раз в 2017 году на турнире в Барселоне. Тогда победу одержал Басилашвили, завершив матч со счетом 6:3, 6:1.
На пути к финалу Басилашвили победил француза Атмане, тайваньца Ву и японца Мориа, а француз Гийом Эскоффье не смог сыграть в полуфинале из-за травмы.
Благодаря этой победе Басилашвили переместится на 213 место в рейтинге ATP.
Весной 2023 года Николоз Басилашвили получил травму руки. Летом он перенес две операции и вернулся на корт в октябре. С ноября 2023 года самый титулованный грузинский теннисист больше не является первой ракеткой Грузии. Его место занял 22-летний Саба Пурцеладзе.
Лучшим результатом Басилашвили стало 16 место в мировом рейтинге, он выиграл пять турниров ATP.