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Импорт, экспорт и реэкспорт автомобилей в Грузии – последние данные
Импорт, экспорт и реэкспорт автомобилей в Грузии – последние данные
Sputnik Грузия
Основная часть торговли приходится на легковые автомобили, которые составляют около 95% общего оборота 03.11.2024, Sputnik Грузия
2024-11-03T09:01+0400
2024-11-03T09:01+0400
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ТБИЛИСИ, 3 ноя — Sputnik. Грузия за третий квартал 2024 года импортировала 39,8 тысячи автомобилей, экспортировала – 3,8 тысячи, а реэкспортировала – 30,5 тысячи машин, говорится в материалах на сайте МВД. Все новости Грузии читайте на странице Sputnik в Дзен>>В частности, в первом квартале страна импортировала 25,2 тысячи автомобилей, экспортировала – 3,1 тысячи, а реэкспортировала – 19,2 тысячи, а во втором квартале импортировала 35,2 тысячи автомобилей, экспортировала – 2,9 тысячи, а реэкспортировала – 24,9 тысячи.По данным ведомства, основная часть торговли за три квартала приходится на легковые автомобили, которые составляют около 95% общего оборота. Экспорт машин В период с 1 июля по 30 сентября 2024 года Грузия экспортировала за рубеж 3 837 автомобилей. В третьем квартале страна продала 3 688 легковых автомобилей, 17 специализированных автомобилей, 42 грузовика, 36 единиц сельхозтехники, 3 пассажирских автобусов и микроавтобусов, 32 прицепа и 19 мотоциклов. Реэкспорт машин На реэкспорт в период с июля по сентябрь 2024 года было отправлено 30 535 автомобилей. Водительские права в Грузии за шесть месяцев получили около 3,5 тысячи человек>>Согласно данным, за отчетный период Грузия реэкспортировала 30 048 легковых автомобилей, 53 специализированных автомобиля, 218 грузовиков, 33 единицы сельхозтехники, 20 пассажирских автобусов и микроавтобусов, 94 прицепа и 69 мотоциклов. Импорт автомобилей Что касается импорта автомобилей, то их число в третьем квартале составило 39 758, из которых также основная часть приходится на легковые автомобили. В период с 1 июля по 30 сентября 2024 года страна импортировала 35 083 легковых автомобиля, 496 специализированных автомобилей, 2 536 грузовиков, 227 единиц сельхозтехники, 337 пассажирских автобусов и микроавтобусов, 564 прицепа и 515 мотоциклов.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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автомобили, грузия, экономика, новости
автомобили, грузия, экономика, новости
Импорт, экспорт и реэкспорт автомобилей в Грузии – последние данные
Основная часть торговли приходится на легковые автомобили, которые составляют около 95% общего оборота
ТБИЛИСИ, 3 ноя — Sputnik. Грузия за третий квартал 2024 года импортировала 39,8 тысячи автомобилей, экспортировала – 3,8 тысячи, а реэкспортировала – 30,5 тысячи машин, говорится в материалах на сайте МВД.
В частности, в первом квартале страна импортировала 25,2 тысячи автомобилей, экспортировала – 3,1 тысячи, а реэкспортировала – 19,2 тысячи, а во втором квартале импортировала 35,2 тысячи автомобилей, экспортировала – 2,9 тысячи, а реэкспортировала – 24,9 тысячи.
По данным ведомства, основная часть торговли за три квартала приходится на легковые автомобили, которые составляют около 95% общего оборота.
В период с 1 июля по 30 сентября 2024 года Грузия экспортировала за рубеж 3 837 автомобилей.
В третьем квартале страна продала 3 688 легковых автомобилей, 17 специализированных автомобилей, 42 грузовика, 36 единиц сельхозтехники, 3 пассажирских автобусов и микроавтобусов, 32 прицепа и 19 мотоциклов.
На реэкспорт в период с июля по сентябрь 2024 года было отправлено 30 535 автомобилей.
Согласно данным, за отчетный период Грузия реэкспортировала 30 048 легковых автомобилей, 53 специализированных автомобиля, 218 грузовиков, 33 единицы сельхозтехники, 20 пассажирских автобусов и микроавтобусов, 94 прицепа и 69 мотоциклов.
Что касается импорта автомобилей, то их число в третьем квартале составило 39 758, из которых также основная часть приходится на легковые автомобили.
В период с 1 июля по 30 сентября 2024 года страна импортировала 35 083 легковых автомобиля, 496 специализированных автомобилей, 2 536 грузовиков, 227 единиц сельхозтехники, 337 пассажирских автобусов и микроавтобусов, 564 прицепа и 515 мотоциклов.