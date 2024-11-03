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Импорт, экспорт и реэкспорт автомобилей в Грузии – последние данные

Импорт, экспорт и реэкспорт автомобилей в Грузии – последние данные

Sputnik Грузия

Основная часть торговли приходится на легковые автомобили, которые составляют около 95% общего оборота 03.11.2024, Sputnik Грузия

2024-11-03T09:01+0400

2024-11-03T09:01+0400

2024-11-03T09:01+0400

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ТБИЛИСИ, 3 ноя — Sputnik. Грузия за третий квартал 2024 года импортировала 39,8 тысячи автомобилей, экспортировала – 3,8 тысячи, а реэкспортировала – 30,5 тысячи машин, говорится в материалах на сайте МВД. Все новости Грузии читайте на странице Sputnik в Дзен>>В частности, в первом квартале страна импортировала 25,2 тысячи автомобилей, экспортировала – 3,1 тысячи, а реэкспортировала – 19,2 тысячи, а во втором квартале импортировала 35,2 тысячи автомобилей, экспортировала – 2,9 тысячи, а реэкспортировала – 24,9 тысячи.По данным ведомства, основная часть торговли за три квартала приходится на легковые автомобили, которые составляют около 95% общего оборота. Экспорт машин В период с 1 июля по 30 сентября 2024 года Грузия экспортировала за рубеж 3 837 автомобилей. В третьем квартале страна продала 3 688 легковых автомобилей, 17 специализированных автомобилей, 42 грузовика, 36 единиц сельхозтехники, 3 пассажирских автобусов и микроавтобусов, 32 прицепа и 19 мотоциклов. Реэкспорт машин На реэкспорт в период с июля по сентябрь 2024 года было отправлено 30 535 автомобилей. Водительские права в Грузии за шесть месяцев получили около 3,5 тысячи человек>>Согласно данным, за отчетный период Грузия реэкспортировала 30 048 легковых автомобилей, 53 специализированных автомобиля, 218 грузовиков, 33 единицы сельхозтехники, 20 пассажирских автобусов и микроавтобусов, 94 прицепа и 69 мотоциклов. Импорт автомобилей Что касается импорта автомобилей, то их число в третьем квартале составило 39 758, из которых также основная часть приходится на легковые автомобили. В период с 1 июля по 30 сентября 2024 года страна импортировала 35 083 легковых автомобиля, 496 специализированных автомобилей, 2 536 грузовиков, 227 единиц сельхозтехники, 337 пассажирских автобусов и микроавтобусов, 564 прицепа и 515 мотоциклов.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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автомобили, грузия, экономика, новости