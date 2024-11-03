https://sputnik-georgia.ru/20241103/trener-sbornoy-gruzii-po-futbolu-nominirovan-na-zvanie-luchshego-nastavnika-2024-goda-290734570.html
Тренер сборной Грузии по футболу номинирован на звание лучшего наставника 2024 года
Тренер сборной Грузии по футболу номинирован на звание лучшего наставника 2024 года
Sputnik Грузия
Саньоль добился успеха в сборной, которая летом впервые сыграла на большом футбольном турнире Евро-2024 в Германии и добралась до 1/8 финала 03.11.2024, Sputnik Грузия
2024-11-03T20:22+0400
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ТБИЛИСИ, 3 ноя — Sputnik. Французский тренер сборной Грузии по футболу Вилли Саньоли номинирован на звание лучшего тренера среди национальных команд по итогам 2024 года Международной федерацией футбольной истории и статистики (IFFHS). Выдвижение главного тренера сборной Грузии на столь престижный титул неслучайно. Саньоль добился успеха в сборной, которая летом впервые сыграла на большом футбольном турнире Евро-2024 в Германии и добралась до 1/8 финала, где проиграла будущим чемпионам, сборной Испании. Сборная Грузии вошла в 16 лучшим команд континента. Под руководством Саньоля грузинская команда выиграла свою группу в дивизионе С Лиги наций, затем обыграла сборные Люксембурга и Греции в плей-офф и вышла в финальную стадию чемпионата Европы. Кроме того, с текущего сезона национальная команда играет в дивизионе В. Мамардашвили – седьмой в списке лучших вратарей 2024 года >>Среди номинантов в мужской категории такие известные имена, как Луис де ла Фуэнте (Испания), Гарет Саутгейт (Великобритания), Дидье Дешам (Франция), Рональд Куман (Нидерланды), Винченцо Монтелла (Италия, тренер сборной Турции), Фернандо Батиста (Аргентина, тренер сборной Венесуэлы). Французский специалист возглавил сборную Грузии в феврале 2021 года. Дебютный матч в новой сборной состоялся 25 марта. Грузия сыграла в гостях против Швеции в рамках квалификации на чемпионат мира и уступила со счетом 0:1. Единственный гол забил Классон с подачи легендарного Златана Ибрагимовича. До конца года Вилли Саньоль должен принять решение, останется ли он в сборной Грузии или не станет продлевать контракт.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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спорт, новости, грузия, вилли саньоль, сборная грузии по футболу, футбол
спорт, новости, грузия, вилли саньоль, сборная грузии по футболу, футбол
Тренер сборной Грузии по футболу номинирован на звание лучшего наставника 2024 года
Саньоль добился успеха в сборной, которая летом впервые сыграла на большом футбольном турнире Евро-2024 в Германии и добралась до 1/8 финала
ТБИЛИСИ, 3 ноя — Sputnik. Французский тренер сборной Грузии по футболу Вилли Саньоли номинирован на звание лучшего тренера среди национальных команд по итогам 2024 года Международной федерацией футбольной истории и статистики (IFFHS).
Выдвижение главного тренера сборной Грузии на столь престижный титул неслучайно. Саньоль добился успеха в сборной, которая летом впервые сыграла на большом футбольном турнире Евро-2024 в Германии и добралась до 1/8 финала, где проиграла будущим чемпионам, сборной Испании.
Сборная Грузии вошла в 16 лучшим команд континента.
Под руководством Саньоля грузинская команда выиграла свою группу в дивизионе С Лиги наций, затем обыграла сборные Люксембурга и Греции в плей-офф и вышла в финальную стадию чемпионата Европы. Кроме того, с текущего сезона национальная команда играет в дивизионе В.
Среди номинантов в мужской категории такие известные имена, как Луис де ла Фуэнте (Испания), Гарет Саутгейт (Великобритания), Дидье Дешам (Франция), Рональд Куман (Нидерланды), Винченцо Монтелла (Италия, тренер сборной Турции), Фернандо Батиста (Аргентина, тренер сборной Венесуэлы).
Французский специалист возглавил сборную Грузии в феврале 2021 года. Дебютный матч в новой сборной состоялся 25 марта. Грузия сыграла в гостях против Швеции в рамках квалификации на чемпионат мира и уступила со счетом 0:1. Единственный гол забил Классон с подачи легендарного Златана Ибрагимовича.
До конца года Вилли Саньоль должен принять решение, останется ли он в сборной Грузии или не станет продлевать контракт.