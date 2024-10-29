https://sputnik-georgia.ru/20241029/mamardashvili-sedmoy-v-spiske-luchshikh-vratarey-2024-goda-290650775.html

Мамардашвили – седьмой в списке лучших вратарей 2024 года

Мамардашвили – седьмой в списке лучших вратарей 2024 года

Sputnik Грузия

Лауреатом премии второй год подряд стал вратарь "Астон Виллы" и сборной Аргентины Эмилиано Мартинес 29.10.2024, Sputnik Грузия

2024-10-29T17:08+0400

2024-10-29T17:08+0400

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ТБИЛИСИ, 29 окт — Sputnik. Вратарь сборной Грузии по футболу и испанской "Валенсии" Георгий Мамардашвили занял седьмое место среди номинантов на премию легендарного советского вратаря Льва Яшина, которая вручается лучшему голкиперу года. Церемония вручения вратарского "Золотого мяча" прошла в Париже, в театре "Шатле". Мамардашвили стал первым грузинским вратарем, номинированным на "Трофей Льва Яшина", что является большим достижением. Лауреатом премии второй год подряд стал вратарь "Астон Виллы" и сборной Аргентины Эмилиано Мартинес . Второе место занял украинец Андрей Лунин (мадридский "Реал"), третьим - Унаи Симон ("Атлетико Бильбао"). Впервые два грузинских футболиcта попали в символическую сборную тура французской Лиги 1 >>Четвертым в голосовании стал итальянец Джанлуиджи Доннарумма из "Пари Сен-Жермен", пятым — француз Майк Меньян из "Милана". В топ-10 также вошли: Ян Зоммер (Швейцария, "Интер"), Диогу Кошта (Португалия, "Порту"), Ронвен Уильямс (ЮАР, "Мамелоди Сандаунз") и Грегор Кобель (Швейцария, "Боруссия" Д). Мамардашвили присутствовал на церемонии вместе со своей супругой Элене Эпиташвили. Мамардашвили провел отличный сезон в испанской Ла Лиге, а на чемпионате Европы в Германии несколько изданий признали его лучшим вратарем турнира. Мамардашвили возглавляет список самых дорогостоящих вратарей мира, его трансферная стоимость достигла 45 млн евро. Гол Кварацхелия принес "Наполи" победу в матче против "Эмполи" >>Награда французского издания France Football считается самой престижной в мире футбола. Впервые вручение премии прошло в 1956 году. В данный момент вручение награды "Золотой мяч" проходит в нескольких номинациях. Обладателем "Золотого мяча" как лучший футболист мира стал испанец Родри. Приз ему вручил Джордж Веа. Родри стал первым с 1960 года испанцем-обладателем премии и первым опорным полузащитником, получившим эту награду. В прошлом сезоне футболист выиграл чемпионат Европы в составе сборной Испании и чемпионат АПЛ вместе "Манчестер Сити".Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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спорт, новости, грузия, испания, футбол, георгий мамардашвили, france football