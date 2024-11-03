https://sputnik-georgia.ru/20241103/uefa-oshtrafoval-federatsiyu-futbola-gruzii-iz-za-narusheniy-vo-vremya-matcha-s-albantsami-290731100.html

УЕФА оштрафовал Федерацию футбола Грузии из-за нарушений во время матча с албанцами

УЕФА оштрафовал Федерацию футбола Грузии из-за нарушений во время матча с албанцами

Sputnik Грузия

Ближайший домашний матч сборной Грузии будет частично закрыт – минус 2 тысячи мест для болельщиков 03.11.2024, Sputnik Грузия

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ТБИЛИСИ, 3 ноя — Sputnik. Дисциплинарный комитет УЕФА оштрафовал Федерацию футбола Грузии за дисциплинарные нарушения во время матча Грузия-Албания Лиги наций на 56 тысяч евро. Встреча между Грузией и Албанией состоялась 14 октября на стадионе Михаила Месхи в Тбилиси. Сборная Грузии проиграла со счетом 0:1. Федерация футбола Грузии была оштрафована: Кроме того, из-за дисциплинарных нарушений предстоящий домашний матч, который пройдет под эгидой УЕФА, где Федерация футбола Грузии выступит принимающей стороной, будет частично закрыт – минус 2 тысячи мест для болельщиков. Испытательный срок составляет два года. Следующий матч в рамках Лиги наций УЕФА сборная Грузии проведет в Батуми против Украины 16 ноября. Все билеты на встречу были проданы за час. Федерацию футбола Албании оштрафовали за поведение болельщиков в матче с Грузией >>Завершающий матч группы против команды Чехии пройдет 19 ноября в чешском городе Оломоуц. Продажа билетов начнется 1 ноября в 12:00 на сайте tkt.ge. Первую встречу с чехами в Тбилиси сборная Грузия выиграла с разгромным счетом 4:1. Сборная Грузии упустила свое лидерство в группе В1 после проигрыша сборным Украине и Албании. По итогам четырех туров Грузия занимает второе место в квартете с шестью очками. На первой строчке – Чехия (7 очков), на третьем – Албания (6 очков), на последнем – Украина (4 очка).Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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