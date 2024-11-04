https://sputnik-georgia.ru/20241104/deputat-tsel-prezidenta---podorvat-reputatsiyu-gruzii-290739041.html

Депутат: цель президента – подорвать репутацию Грузии

Депутат: цель президента – подорвать репутацию Грузии

Sputnik Грузия

Грузинские дипломаты прячутся в посольствах, как в норах, и молча смотрят на то, как грузинские власти топчут европейский путь Грузии, написала Зурабишвили в... 04.11.2024, Sputnik Грузия

2024-11-04T13:17+0400

2024-11-04T13:17+0400

2024-11-04T13:21+0400

политика

грузия

новости

саломе зурабишвили

майя битадзе

сулхан-саба орбелиани

сша

брюссель

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e8/05/1e/288178576_0:0:2048:1153_1920x0_80_0_0_7b886ace3f8b1fbc17679e8e0ea47749.jpg

ТБИЛИСИ, 4 ноя — Sputnik. Единственной целью президента Грузии Саломе Зурабишвили является нанесение вреда репутации страны и удерживание населения в состоянии стресса, заявила депутат от правящей партии "Грузинская мечта" Майя Битадзе, комментируя пост президента в соцсети. Зурабишвили 3 ноября написала на своей странице в соцсети, что действующие грузинские дипломаты не заслуживают поздравления с Днем грузинской дипломатии. По ее словам, дипломаты прячутся в посольствах, как в норах, в том числе в Вашингтоне и Брюсселе, и молча смотрят на то, как грузинские власти "топчут столь желанный европейский путь" Грузии и делают шаги в направлении России. По ее словам, очень радует то, что всего через несколько недель истекает президентский срок Зурабишвили. Следующего президента Грузии будет выбирать не население, как прежде, а избирательная коллегия. Ранее Зурабишвили заявила о готовности баллотироваться на второй срок, чтобы вернуть Грузию на европейский путь развития. День грузинской дипломатии был приурочен ко дню рождения основоположника современной грузинской дипломатии Сулхан-Сабы Орбелиани. Государственный деятель, дипломат, ученый, писатель и поэт Орбелиани родился 3 ноября.Разлад между Грузией и ЗападомОтношения между Грузией с Западом в последнее время достаточно напряженные. Запад обвиняет нынешние власти Грузии в откате демократии, антизападной риторике и распространении конспирологических теорий.ЕС и США начали дистанцироваться от Грузии после принятия этой весной т. н. закона об "иноагентах" – заморожена часть помощи правительству и приостановлена интеграция страны в ЕС. США ввели санкции и визовые ограничения в отношении некоторых граждан Грузии. И это, как было отмечено, только начало.Евросоюз приостановил визиты высокого уровня в Грузию и все встречи высокого уровня с представителями грузинских властей в Брюсселе.Орбан призвал власти Грузии не обращать внимание на реакцию Европы после выборов>>Кроме того, в середине октября стало известно, что по той же причине Великобритания приостановила стратегический "Диалог Уордропа" с Грузией, новую программу кибербезопасности и отменила переговоры высокого уровня в сфере обороны.Власти Грузии заявили, что как раз-таки прозрачность является "европейскостью" и что ни один противник закона "О прозрачности иностранного влияния" так и не представил ни одного правового аргумента против него.Лидеры "Грузинской мечты" не раз говорили, что надеются на перезагрузку отношений с США и Евросоюзом.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

сша

брюссель

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

политика, грузия, новости, саломе зурабишвили , майя битадзе, сулхан-саба орбелиани, сша, брюссель