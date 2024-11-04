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Депутат: цель президента – подорвать репутацию Грузии
Депутат: цель президента – подорвать репутацию Грузии
Sputnik Грузия
Грузинские дипломаты прячутся в посольствах, как в норах, и молча смотрят на то, как грузинские власти топчут европейский путь Грузии, написала Зурабишвили в... 04.11.2024, Sputnik Грузия
2024-11-04T13:17+0400
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ТБИЛИСИ, 4 ноя — Sputnik. Единственной целью президента Грузии Саломе Зурабишвили является нанесение вреда репутации страны и удерживание населения в состоянии стресса, заявила депутат от правящей партии "Грузинская мечта" Майя Битадзе, комментируя пост президента в соцсети. Зурабишвили 3 ноября написала на своей странице в соцсети, что действующие грузинские дипломаты не заслуживают поздравления с Днем грузинской дипломатии. По ее словам, дипломаты прячутся в посольствах, как в норах, в том числе в Вашингтоне и Брюсселе, и молча смотрят на то, как грузинские власти "топчут столь желанный европейский путь" Грузии и делают шаги в направлении России. По ее словам, очень радует то, что всего через несколько недель истекает президентский срок Зурабишвили. Следующего президента Грузии будет выбирать не население, как прежде, а избирательная коллегия. Ранее Зурабишвили заявила о готовности баллотироваться на второй срок, чтобы вернуть Грузию на европейский путь развития. День грузинской дипломатии был приурочен ко дню рождения основоположника современной грузинской дипломатии Сулхан-Сабы Орбелиани. Государственный деятель, дипломат, ученый, писатель и поэт Орбелиани родился 3 ноября.Разлад между Грузией и ЗападомОтношения между Грузией с Западом в последнее время достаточно напряженные. Запад обвиняет нынешние власти Грузии в откате демократии, антизападной риторике и распространении конспирологических теорий.ЕС и США начали дистанцироваться от Грузии после принятия этой весной т. н. закона об "иноагентах" – заморожена часть помощи правительству и приостановлена интеграция страны в ЕС. США ввели санкции и визовые ограничения в отношении некоторых граждан Грузии. И это, как было отмечено, только начало.Евросоюз приостановил визиты высокого уровня в Грузию и все встречи высокого уровня с представителями грузинских властей в Брюсселе.Орбан призвал власти Грузии не обращать внимание на реакцию Европы после выборов>>Кроме того, в середине октября стало известно, что по той же причине Великобритания приостановила стратегический "Диалог Уордропа" с Грузией, новую программу кибербезопасности и отменила переговоры высокого уровня в сфере обороны.Власти Грузии заявили, что как раз-таки прозрачность является "европейскостью" и что ни один противник закона "О прозрачности иностранного влияния" так и не представил ни одного правового аргумента против него.Лидеры "Грузинской мечты" не раз говорили, что надеются на перезагрузку отношений с США и Евросоюзом.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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политика, грузия, новости, саломе зурабишвили , майя битадзе, сулхан-саба орбелиани, сша, брюссель
Депутат: цель президента – подорвать репутацию Грузии
13:17 04.11.2024 (обновлено: 13:21 04.11.2024)
Грузинские дипломаты прячутся в посольствах, как в норах, и молча смотрят на то, как грузинские власти топчут европейский путь Грузии, написала Зурабишвили в соцсети
ТБИЛИСИ, 4 ноя — Sputnik. Единственной целью президента Грузии Саломе Зурабишвили является нанесение вреда репутации страны и удерживание населения в состоянии стресса, заявила депутат от правящей партии "Грузинская мечта" Майя Битадзе, комментируя пост президента в соцсети.
Зурабишвили 3 ноября написала на своей странице в соцсети, что действующие грузинские дипломаты не заслуживают поздравления с Днем грузинской дипломатии. По ее словам, дипломаты прячутся в посольствах, как в норах, в том числе в Вашингтоне и Брюсселе, и молча смотрят на то, как грузинские власти "топчут столь желанный европейский путь" Грузии и делают шаги в направлении России.
"Саломе Зурабишвили в очередной раз оскорбляет не только граждан этой страны, но и государственные институты. Этот ее пост прямо указывает на то, что у этого человека нет другой цели, кроме как дискредитировать эту страну, наносить вред ее репутации и ввергать население в стресс", – заявила Битадзе.
По ее словам, очень радует то, что всего через несколько недель истекает президентский срок Зурабишвили.
Следующего президента Грузии будет выбирать не население, как прежде, а избирательная коллегия.
Ранее Зурабишвили заявила о готовности баллотироваться на второй срок, чтобы вернуть Грузию на европейский путь развития.
День грузинской дипломатии был приурочен ко дню рождения основоположника современной грузинской дипломатии Сулхан-Сабы Орбелиани. Государственный деятель, дипломат, ученый, писатель и поэт Орбелиани родился 3 ноября.
Разлад между Грузией и Западом
Отношения между Грузией с Западом в последнее время достаточно напряженные. Запад обвиняет нынешние власти Грузии в откате демократии, антизападной риторике и распространении конспирологических теорий.
ЕС и США начали дистанцироваться от Грузии после принятия этой весной т. н. закона об "иноагентах" – заморожена часть помощи правительству и приостановлена интеграция страны в ЕС. США ввели санкции и визовые ограничения в отношении некоторых граждан Грузии. И это, как было отмечено, только начало.
Евросоюз приостановил визиты высокого уровня в Грузию и все встречи высокого уровня с представителями грузинских властей в Брюсселе.
Кроме того, в середине октября стало известно, что по той же причине Великобритания приостановила стратегический "Диалог Уордропа" с Грузией, новую программу кибербезопасности и отменила переговоры высокого уровня в сфере обороны.
Власти Грузии заявили, что как раз-таки прозрачность является "европейскостью" и что ни один противник закона "О прозрачности иностранного влияния" так и не представил ни одного правового аргумента против него.
Лидеры "Грузинской мечты" не раз говорили, что надеются на перезагрузку отношений с США и Евросоюзом.