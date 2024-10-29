https://sputnik-georgia.ru/20241029/orban-prizval-vlasti-gruzii-ne-obraschat-vnimanie-na-reaktsiyu-evropy-posle-vyborov-290641585.html

Орбан призвал власти Грузии не обращать внимание на реакцию Европы после выборов

Орбан призвал власти Грузии не обращать внимание на реакцию Европы после выборов

Sputnik Грузия

Если бы в Грузии выиграли либералы, то в Западной Европе заявили, бы что демократия в Грузии находится в самой лучшей форме 29.10.2024, Sputnik Грузия

2024-10-29T11:48+0400

2024-10-29T11:48+0400

2024-10-29T11:55+0400

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парламентские выборы в грузии 2024

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ТБИЛИСИ, 29 окт — Sputnik. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан поздравил своего грузинского коллегу Ираклия Кобахидзе с победой правящей партии "Грузинская мечта" на парламентских выборах и призвал не обращать внимание на реакцию Европы, так как там всегда становится предметов споров победа консервативных взглядов в любой стране. Правящая партия "Грузинская мечта" набрала 53,93% голосов по результатам обработки Центризбиркомом данных с 99,97% избирательных участков. Эти результаты отказались признавать все четыре оппозиционные силы, которые прошли в парламент, поддерживающие их НПО и президент Грузии Саломе Зурабишвили, заявив о фальсификации.По его словам, так было после выборов в Венгрии и в других странах. Он отметил, что будучи премьер-министров Венгрии выиграл много споров."Хочу сказать, что и в будущем будут споры, в течение следующих двух дней, но это нужно принять так, как такое происходило до сих пор. Результаты выборов (в Грузии - ред.) бесспорны. Прошли свободные и демократичные выборы. Но споры и трения все равно будут в Европе", - заявил Орбан. По его словам, подобные споры - естественная вещь, поэтому на это не стоит серьезно смотреть. "Но вам не стоит серьезно обращать на это внимание. Поэтому, г-н премьер-министр, хочу поздравить вас с победой на демократично проведенных выборах и пожелать много успехов. Вы всегда можете рассчитывать на стратегическое партнерство с нашей стороны в будущем", - заявил Орбан. Незадолго до прибытия Орбана в Грузию Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель сказал, что во время этого визита он не будет представлять Евросоюз.Поддельный экзитпол, неполный отчет и игра цифрами – ответ "Грузинской мечты" критикам>>Полученный Венгрией путем ротации на полгода статус председателя в Совете ЕС не дает Орбану полномочий во внешней политике, сказал Боррель.На сегодняшний день отношения Грузии с Западом напряженные. Запад обвиняет нынешние власти Грузии в откате демократии, антизападной риторике и распространении конспирологических теорий.ЕС и США начали дистанцироваться от Грузии после принятия этой весной т. н. закона об "иноагентах" – заморожена часть помощи правительству и приостановлена интеграция страны в ЕС. США ввели санкции и визовые ограничения в отношении некоторых граждан Грузии. И это, как было отмечено, только начало.Евросоюз приостановил визиты высокого уровня в Грузию и все встречи высокого уровня с представителями грузинских властей в Брюсселе.Блинкен: международные наблюдатели не объявляли выборы в Грузии свободными>>Кроме того, в середине октября стало известно, что по той же причине Великобритания приостановила стратегический "Диалог Уордропа" с Грузией, новую программу кибербезопасности и отменила переговоры высокого уровня в сфере обороны.Власти Грузии заявили, что как раз-таки прозрачность является "европейскостью" и что ни один противник закона "О прозрачности иностранного влияния" так и не представил ни одного правового аргумента против него.Лидеры "Грузинской мечты" не раз говорили, что надеются на перезагрузку отношений с США и Евросоюзом.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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новости, политика, грузия, европа, венгрия, виктор орбан, ираклий кобахидзе, саломе зурабишвили , парламентские выборы в грузии 2024