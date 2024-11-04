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Продажи природного газа из России в Грузии достигли исторического максимума

Продажи природного газа из России в Грузии достигли исторического максимума

Sputnik Грузия

В сентябре закупки российского газа составили 589,8 тысячи долларов, что в 1,7 раза меньше, чем месяцем ранее 04.11.2024, Sputnik Грузия

2024-11-04T18:14+0400

2024-11-04T18:14+0400

2024-11-04T18:14+0400

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ТБИЛИСИ, 4 ноя — Sputnik. Объем импорта Грузией природного газа из России за первые девять месяцев 2024 года вырос до максимальных за все время за этот период 90,1 миллиона долларов, говорится в материалах Национальной службы статистики Грузии (Сакстат). За январь-сентябрь текущего года суммарные объемы импорта Грузией природного газа из России на 6,5% больше, чем за такой же период годом ранее. Это стало максимальным объемом торговли за все время ведения статистики с 2009 года. В том числе в сентябре закупки составили 589,8 тысячи долларов, что в 1,7 раза меньше, чем месяцем ранее, но на треть больше, чем в сентябре прошлого года. Сколько нефти и газа добыто в Грузии? >>По итогам 2023 года Грузия купила у РФ природного газа на 110,3 миллиона долларов. В текущем году импорт из Азербайджана составляет 160,2 миллиона долларов, а по итогам всего прошлого года – 313,5 миллиона.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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