https://sputnik-georgia.ru/20241104/skolko-inostrantsev-vydvorili-iz-gruzii-dannye-za-oktyabr-290714650.html

Сколько иностранцев выдворили из Грузии? Данные за октябрь

Сколько иностранцев выдворили из Грузии? Данные за октябрь

Sputnik Грузия

Среди выдворенных лиц были те, кто занимался различной антиобщественной деятельностью в Грузии 04.11.2024, Sputnik Грузия

2024-11-04T12:35+0400

2024-11-04T12:35+0400

2024-11-04T12:35+0400

грузия

новости

общество

тбилиси

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/24888/76/248887640_0:120:1277:838_1920x0_80_0_0_4b6bc78372070657c50ef7af48cb8bd1.jpg

ТБИЛИСИ, 4 ноя — Sputnik. Департамент миграции МВД Грузии в октябре выдворил из страны 60 граждан иностранных государств на основании закона Грузии "О правовом положении иностранцев и лиц без гражданства", говорится в сообщении на сайте ведомства. Все новости Грузии читайте на странице Sputnik в Дзен>>По данным МВД, часть иностранцев покинула Грузию добровольно, другие были принудительно выдворены из страны. В частности, из Грузии были выдворены граждане Турции, Азербайджана, России, Туркменистана, Бангладеш, Ливана, Ирака, Нигерии, Иордании, Алжира и Ганы. Среди выдворенных лиц были те, кто занимался различной антиобщественной деятельностью в Грузии. В сентябре из Грузии было выдворено 43 гражданина, в августе – 33 , в июле – 35, в июне – 26, а в апреле и мае – по 42 иностранца. Иностранцы задержаны в Грузии за незаконное пребывание в стране>>МВД Грузии отмечает, что решение о выдворении по данным на октябрь 2024 года было принято всего в отношении 384 иностранных граждан, что выше показателя прошлого года на 26%. При этом на 60,7% выросло и число иностранных граждан, которые добровольно покинули страну. Их число составило 323 человека. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

тбилиси

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

грузия, новости, общество, тбилиси