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Сколько иностранцев выдворили из Грузии? Данные за октябрь
Сколько иностранцев выдворили из Грузии? Данные за октябрь
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Среди выдворенных лиц были те, кто занимался различной антиобщественной деятельностью в Грузии 04.11.2024, Sputnik Грузия
2024-11-04T12:35+0400
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ТБИЛИСИ, 4 ноя — Sputnik. Департамент миграции МВД Грузии в октябре выдворил из страны 60 граждан иностранных государств на основании закона Грузии "О правовом положении иностранцев и лиц без гражданства", говорится в сообщении на сайте ведомства. Все новости Грузии читайте на странице Sputnik в Дзен>>По данным МВД, часть иностранцев покинула Грузию добровольно, другие были принудительно выдворены из страны. В частности, из Грузии были выдворены граждане Турции, Азербайджана, России, Туркменистана, Бангладеш, Ливана, Ирака, Нигерии, Иордании, Алжира и Ганы. Среди выдворенных лиц были те, кто занимался различной антиобщественной деятельностью в Грузии. В сентябре из Грузии было выдворено 43 гражданина, в августе – 33 , в июле – 35, в июне – 26, а в апреле и мае – по 42 иностранца. Иностранцы задержаны в Грузии за незаконное пребывание в стране>>МВД Грузии отмечает, что решение о выдворении по данным на октябрь 2024 года было принято всего в отношении 384 иностранных граждан, что выше показателя прошлого года на 26%. При этом на 60,7% выросло и число иностранных граждан, которые добровольно покинули страну. Их число составило 323 человека. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, новости, общество, тбилиси
грузия, новости, общество, тбилиси
Сколько иностранцев выдворили из Грузии? Данные за октябрь
Среди выдворенных лиц были те, кто занимался различной антиобщественной деятельностью в Грузии
ТБИЛИСИ, 4 ноя — Sputnik. Департамент миграции МВД Грузии в октябре выдворил из страны 60 граждан иностранных государств на основании закона Грузии "О правовом положении иностранцев и лиц без гражданства", говорится в сообщении на сайте ведомства.
По данным МВД, часть иностранцев покинула Грузию добровольно, другие были принудительно выдворены из страны.
В частности, из Грузии были выдворены граждане Турции, Азербайджана, России, Туркменистана, Бангладеш, Ливана, Ирака, Нигерии, Иордании, Алжира и Ганы.
Среди выдворенных лиц были те, кто занимался различной антиобщественной деятельностью в Грузии.
В сентябре из Грузии было выдворено 43 гражданина, в августе – 33 , в июле – 35, в июне – 26, а в апреле и мае – по 42 иностранца.
МВД Грузии отмечает, что решение о выдворении по данным на октябрь 2024 года было принято всего в отношении 384 иностранных граждан, что выше показателя прошлого года на 26%.
При этом на 60,7% выросло и число иностранных граждан, которые добровольно покинули страну. Их число составило 323 человека.