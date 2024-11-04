https://sputnik-georgia.ru/20241104/statistika-aktivnosti-izbirateley-ne-dokazyvaet-falsifikatsii-vyborov---tsik-gruzii-290748118.html
Статистика активности избирателей не доказывает фальсификации выборов - ЦИК Грузии
Статистика активности избирателей не доказывает фальсификации выборов - ЦИК Грузии
Sputnik Грузия
Сам по себе этот метод статистического исследования не может подтвердить или опровергнуть факт незаконных манипуляций на выборах, заявили в ЦИК 04.11.2024, Sputnik Грузия
2024-11-04T23:47+0400
2024-11-04T23:47+0400
2024-11-04T23:47+0400
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ТБИЛИСИ, 4 ноя — Sputnik. Распространяемые в СМИ и соцсетях диаграммы статистики активности избирателей на различных участках в день выборов и математическое исследование распределения их голосов сами по себе ничего не доказывают, а лишь указывают на возможность наличия некой аномалии, говорится в заявлении Центризбиркома Грузии. В СМИ и соцсетях распространяются определенные диаграммы и комментарии их авторов, сделанные на основании данных статистики активности избирателей на отдельных участках и математических исследованиях распределения голосов на этих участках. Якобы они противоречат официальным данным и делают очевидной фальсификацию результатов. Основными недостатками этого типа исследовательской методологии являются следующее: Если исследование показывает статистическую аномалию, это не обязательно означает, что имели место манипуляции, связанные с выборами, Статистическая аномалия также может быть вызвана добросовестными действиями, такими как стратегическое голосование или существование разных моделей голосования в регионе. Одним из таких факторов, который данное исследование может показать как аномалию - приток избирателей из городских центров в регион для голосования, что является неотъемлемой частью выборов в Грузии. Жалоб стало меньше – ЦИК Грузии сравнил выборы 2024 года с предыдущими >>По грузинскому законодательству, все избиратели реализовали это право по месту регистрации, а не по фактическому месту жительства. Как отмечено в заявлении ЦИК, сам по себе этот метод статистического исследования не может подтвердить или опровергнуть факт незаконных манипуляций на выборах. По мнению самого исследователя, как отметили в ЦИК, статистика активности избирателей в крупных городах в день выборов не вызывает абсолютно никаких сомнений. При этом, в связи с тем, что до сих пор не раскрыта методология исследования, использованная для изучения этих выборов и неизвестно были ли приняты во внимание отраженные в законодательстве особенности, ЦИК не может сделать более глубокого анализа. Выборы 26 октября выиграла правящая партия "Грузинская мечта", набрав, по данным ЦИК, 53,93% голосов. Эти данные отказались признавать все четыре оппозиционные силы, которые прошли в парламент, поддерживающие их НПО и президент Грузии Саломе Зурабишвили, заявив о фальсификации. В частности, Зурабишвили заявила, что произошла тотальная фальсификация выборов, а чтобы ее "отмыть", использовались современные технологии. Позже президент сказала, что с одним документом можно было голосовать примерно 17 раз. Власти называют все обвинения дезинформацией. Ежедневно лидеры "Грузинской мечты" проводят брифинги и делают комментарии по каждому обвинению. По словам главы парламента Шалвы Папуашвили, имеет место фабрикация псевдодоказательств фальсификации выборов.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, политика, новости, цик грузии, парламентские выборы в грузии 2024
грузия, политика, новости, цик грузии, парламентские выборы в грузии 2024
Статистика активности избирателей не доказывает фальсификации выборов - ЦИК Грузии
Сам по себе этот метод статистического исследования не может подтвердить или опровергнуть факт незаконных манипуляций на выборах, заявили в ЦИК
ТБИЛИСИ, 4 ноя — Sputnik. Распространяемые в СМИ и соцсетях диаграммы статистики активности избирателей на различных участках в день выборов и математическое исследование распределения их голосов сами по себе ничего не доказывают, а лишь указывают на возможность наличия некой аномалии, говорится в заявлении Центризбиркома Грузии.
В СМИ и соцсетях распространяются определенные диаграммы и комментарии их авторов, сделанные на основании данных статистики активности избирателей на отдельных участках и математических исследованиях распределения голосов на этих участках. Якобы они противоречат официальным данным и делают очевидной фальсификацию результатов.
"Этот метод известен избирательной администрации, и не раз выборы, проведенные в Грузии, были объектом таких исследований, хотя известно, что такие исследования сами по себе ничего не доказывают, а лишь указывают на определенную вероятность возможных аномальных отклонений", - говорится в сообщении ЦИК.
Основными недостатками этого типа исследовательской методологии являются следующее:
Если исследование показывает статистическую аномалию, это не обязательно означает, что имели место манипуляции, связанные с выборами,
Статистическая аномалия также может быть вызвана добросовестными действиями, такими как стратегическое голосование или существование разных моделей голосования в регионе.
Одним из таких факторов, который данное исследование может показать как аномалию - приток избирателей из городских центров в регион для голосования, что является неотъемлемой частью выборов в Грузии.
По грузинскому законодательству, все избиратели реализовали это право по месту регистрации, а не по фактическому месту жительства.
Как отмечено в заявлении ЦИК, сам по себе этот метод статистического исследования не может подтвердить или опровергнуть факт незаконных манипуляций на выборах.
"Именно поэтому этот метод полезен для выявления статистических аномалий, заслуживающих дальнейшего внимания, и используется как дополнительное средство к таким традиционным методам, как непосредственное наблюдение на избирательных участках, параллельный подсчет голосов и другие", - говорится в сообщении.
По мнению самого исследователя, как отметили в ЦИК, статистика активности избирателей в крупных городах в день выборов не вызывает абсолютно никаких сомнений.
При этом, в связи с тем, что до сих пор не раскрыта методология исследования, использованная для изучения этих выборов и неизвестно были ли приняты во внимание отраженные в законодательстве особенности, ЦИК не может сделать более глубокого анализа.
"Согласно хорошей практике сотрудничества, методология, статистическая информация и другие данные таких исследований сначала обсуждаются с избирательной администрацией и только потом становятся достоянием общественности. В данном случае, к сожалению, произошло обратное", - говорится в сообщении ЦИК.
Выборы 26 октября выиграла правящая партия "Грузинская мечта", набрав, по данным ЦИК, 53,93% голосов. Эти данные отказались признавать все четыре оппозиционные силы, которые прошли в парламент, поддерживающие их НПО и президент Грузии Саломе Зурабишвили, заявив о фальсификации.
В частности, Зурабишвили заявила, что произошла тотальная фальсификация выборов, а чтобы ее "отмыть", использовались современные технологии. Позже президент сказала, что с одним документом можно было голосовать примерно 17 раз.
Власти называют все обвинения дезинформацией. Ежедневно лидеры "Грузинской мечты" проводят брифинги и делают комментарии по каждому обвинению. По словам главы парламента Шалвы Папуашвили, имеет место фабрикация псевдодоказательств фальсификации выборов.