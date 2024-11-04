https://sputnik-georgia.ru/20241104/statistika-aktivnosti-izbirateley-ne-dokazyvaet-falsifikatsii-vyborov---tsik-gruzii-290748118.html

Статистика активности избирателей не доказывает фальсификации выборов - ЦИК Грузии

Статистика активности избирателей не доказывает фальсификации выборов - ЦИК Грузии

Sputnik Грузия

Сам по себе этот метод статистического исследования не может подтвердить или опровергнуть факт незаконных манипуляций на выборах, заявили в ЦИК 04.11.2024, Sputnik Грузия

2024-11-04T23:47+0400

2024-11-04T23:47+0400

2024-11-04T23:47+0400

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ТБИЛИСИ, 4 ноя — Sputnik. Распространяемые в СМИ и соцсетях диаграммы статистики активности избирателей на различных участках в день выборов и математическое исследование распределения их голосов сами по себе ничего не доказывают, а лишь указывают на возможность наличия некой аномалии, говорится в заявлении Центризбиркома Грузии. В СМИ и соцсетях распространяются определенные диаграммы и комментарии их авторов, сделанные на основании данных статистики активности избирателей на отдельных участках и математических исследованиях распределения голосов на этих участках. Якобы они противоречат официальным данным и делают очевидной фальсификацию результатов. Основными недостатками этого типа исследовательской методологии являются следующее: Если исследование показывает статистическую аномалию, это не обязательно означает, что имели место манипуляции, связанные с выборами, Статистическая аномалия также может быть вызвана добросовестными действиями, такими как стратегическое голосование или существование разных моделей голосования в регионе. Одним из таких факторов, который данное исследование может показать как аномалию - приток избирателей из городских центров в регион для голосования, что является неотъемлемой частью выборов в Грузии. Жалоб стало меньше – ЦИК Грузии сравнил выборы 2024 года с предыдущими >>По грузинскому законодательству, все избиратели реализовали это право по месту регистрации, а не по фактическому месту жительства. Как отмечено в заявлении ЦИК, сам по себе этот метод статистического исследования не может подтвердить или опровергнуть факт незаконных манипуляций на выборах. По мнению самого исследователя, как отметили в ЦИК, статистика активности избирателей в крупных городах в день выборов не вызывает абсолютно никаких сомнений. При этом, в связи с тем, что до сих пор не раскрыта методология исследования, использованная для изучения этих выборов и неизвестно были ли приняты во внимание отраженные в законодательстве особенности, ЦИК не может сделать более глубокого анализа. Выборы 26 октября выиграла правящая партия "Грузинская мечта", набрав, по данным ЦИК, 53,93% голосов. Эти данные отказались признавать все четыре оппозиционные силы, которые прошли в парламент, поддерживающие их НПО и президент Грузии Саломе Зурабишвили, заявив о фальсификации. В частности, Зурабишвили заявила, что произошла тотальная фальсификация выборов, а чтобы ее "отмыть", использовались современные технологии. Позже президент сказала, что с одним документом можно было голосовать примерно 17 раз. Власти называют все обвинения дезинформацией. Ежедневно лидеры "Грузинской мечты" проводят брифинги и делают комментарии по каждому обвинению. По словам главы парламента Шалвы Папуашвили, имеет место фабрикация псевдодоказательств фальсификации выборов.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, политика, новости, цик грузии, парламентские выборы в грузии 2024