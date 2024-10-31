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Жалоб стало меньше – ЦИК Грузии сравнил выборы 2024 года с предыдущими

Жалоб стало меньше – ЦИК Грузии сравнил выборы 2024 года с предыдущими

Sputnik Грузия

В окружные избирательные комиссии поступило 1 170 жалоб по парламентским выборам 26 октября 31.10.2024, Sputnik Грузия

2024-10-31T22:07+0400

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ТБИЛИСИ, 31 окт — Sputnik. Наблюдательные организации и партии подали в окружные избирательные комиссии 1 170 жалоб в связи с парламентскими выборами 26 октября, что значительно меньше данных с предыдущих выборов, заявил глава юридического департамента ЦИК Георгий Сантуриани на брифинге.На предыдущих парламентских выборах в 2020 году в окружные избирательные комиссии поступило 2 054 жалобы, а в 2021 году на выборах в местные органы власти – 1 840.Прием жалоб окружными избирательными комиссиями завершен. Из общего количества поступивших к ним жалоб 570 было от наблюдательных организаций и 600 от партий. В 544 жалобах требовался пересчет или аннулирование (бюллетеней, протоколов), в 428 случаях было требование о дисциплинарной ответственности, в 151 случае требовалось принять меры, а в 47 случаях никаких требований не было. Президента Грузии призвали доказать фальсификацию выборов или признаться, что сплетничала>>Непосредственно в Центральную избирательную комиссию 26-28 октября поступили 652 жалобы, из них только в семи случаях речь шла о том, что на обратной стороне бюллетеня просвечивается отметка от закрашенного маркером кружка перед желаемой партией. По словам Сантуриани, это еще раз подтверждает то, что в день голосования данный вопрос не был идентифицирован как проблема. На четвертый день после выборов неправительственной организации "Ассоциация молодых юристов Грузии" (АМЮГ) заявила о массовом нарушении принципа тайного голосования и потребовала аннулирования результатов выборов с 2 263 избирательных участков (2/3), на которых голосование проходило с использованием электронных технологий.Свидетельством массового нарушения принципа тайного голосования, по утверждению АМЮГ, является расположение камер на избирательных участках в день голосования, и то, что на обратной стороне бюллетеня был виден отпечаток маркера, которым нужно было закрасить кружок перед желаемой партией.ЦИК Грузии ответил на обвинение о массовом нарушении принципа тайного голосования>>Позже в ЦИК заявили, что правильное помещение бюллетеня в специальный конверт полностью обеспечивает принцип тайного голосования. При этом в ЦИК подчеркнули, что до выборов была проведена масштабная информационная кампания о том, как голосовать по-новому, а на избирательных участках в день голосования были инструкции. По его словам, целью подачи т. н. шаблонных жалоб является не идентификации конкретной проблемы, а лишь увеличение статситики. Он подчеркнул, что все могут ознакомиться с жалобами в реестре жалоб на сайте ЦИК. Рассмотрение жалоб в окружных избирательных комиссия продлится по 3 ноября.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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