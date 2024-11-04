https://sputnik-georgia.ru/20241104/sud-otkazalsya-annulirovat-itogovye-protokoly-s-86-uchastkov-v-gruzii-290738173.html

Суд отказался аннулировать итоговые протоколы с 86 участков в Грузии

Суд отказался аннулировать итоговые протоколы с 86 участков в Грузии

Sputnik Грузия

НПО ранее заявила, что принцип тайного голосования нарушался на всех избирательных участках в Грузии, где голосование проходило с использованием электронных... 04.11.2024, Sputnik Грузия

2024-11-04T11:48+0400

2024-11-04T11:48+0400

2024-11-04T12:04+0400

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грузинская мечта - демократическая грузия

парламентские выборы в грузии 2024

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ТБИЛИСИ, 4 ноя — Sputnik. Озургетский районный суд не удовлетворил иск неправительственной организаций "Ассоциация молодых юристов Грузии", которая обвинила все окружные избирательные комиссии в регионе Гурия в массовом нарушении принципа тайного голосования и потребовала аннулирования итоговых протоколов с 86 избирательных участков, где голосование прошло с использованием электронных технологий. Ранее "Ассоциация молодых юристов Грузии" заявила, что принцип тайного голосования на парламентских выборах 26 октября массово нарушался на всех избирательных участках в Грузии, где голосование проходило с использованием электронных технологий. НПО потребовала аннулирования результатов выборов с 2 263 участков (2/3). Он подчеркнул, что для обеспечения тайны голосования всем избирателям предоставлялся специальный конверт. По правилам голосования с использованием электронных технологий, бюллетень нужно было помещать в аппарат подсчета голосов, придерживая конвертом. "Мы считаем, что предоставили суду достоверные доказательства, а ответчики – окружные комиссии не смогли опровергнуть, что след от маркера отражался на обратной стороне бюллетеня", – сказала адвокат "Ассоциации молодых юристов Грузии" Кетеван Тоидзе. По ее словам, суду также были предоставлены доказательства, что во время помещения подобного бюллетеня в аппарат подсчета голосов, можно было определить, за кого голосовал избиратель. Местная наблюдательная организация намерена обжаловать решение Озургетского районного суда в апелляционном суде. Свидетельством массового нарушения принципа тайного голосования, по утверждению "Ассоциации молодых юристов Грузии", является расположение камер на избирательных участках в день голосования и то, что на обратной стороне бюллетеня был виден отпечаток маркера, которым нужно было закрасить кружок перед желаемой партией. Сразу после выдвинутого "Молодыми юристами" обвинения в ЦИК Грузии заявили, что правильное помещение бюллетеня в специальный конверт полностью обеспечивает принцип тайного голосования.Парламентские выборы 2024Парламентские выборы впервые прошли в Грузии только по пропорциональной системе (по партийным спискам) и масштабно с использованием электронных технологий – аппаратов верификации и подсчета голосов.По итогам голосования 26 октября в парламент прошли пять политических сил - правящая партия "Грузинская мечта", а также коалиции "Единство – национальное движение" ("Единое национальное движение", "Стратегия Агмашенебели", "Европейская Грузия"), "Сильная Грузия" ("Лело для Грузии", "Для народа", "Площадь свободы", "Граждане"), "Коалиция за перемены" ("Ахали", "Гирчи – больше свободы", "Дроа") и партия "За Грузию".Результаты ЦИК, согласно которым "Грузинская мечта" набрала 53,93% голосов, отказались признавать все четыре оппозиционные силы, которые прошли в парламент, поддерживающие их НПО и президент, заявив о тотальной фальсификации.Президента Грузии призвали доказать фальсификацию выборов или признаться, что сплетничала>>К этому времени прокуратура Грузии, МВД и Специальная следственная служба расследуют 47 дел по фактам предполагаемых преступлений, совершенных в предвыборный период и в день голосования.Следствие началось на основании обращений ЦИК, правящей и оппозиционных партий, неправительственных организаций, а также распространенной в СМИ информации. Заявившие о тотальной фальсификации выборов оппозиционеры, НПО и президент отказались сотрудничать со следствием.Власти называют все обвинения касательно фальсификации дезинформацией. Ежедневно лидеры "Грузинской мечты" проводят брифинги и делают комментарии по каждому обвинению. По словам главы парламента Шалвы Папуашвили, имеет место фабрикация псевдодоказательств фальсификации выборов.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, новости, шалва папуашвили, гурия, единое национальное движение, грузинская мечта - демократическая грузия, парламентские выборы в грузии 2024