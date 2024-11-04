https://sputnik-georgia.ru/20241104/v-tbilisi-vnov-mitinguyut---oppozitsiya-oprotestovyvaet-rezultaty-parlamentskikh-vyborov-290746620.html
В Тбилиси вновь митингуют – оппозиция опротестовывает результаты парламентских выборов
В Тбилиси вновь митингуют – оппозиция опротестовывает результаты парламентских выборов
Sputnik Грузия
Представители партии экс-премьера Грузии на сцену не выходили 04.11.2024, Sputnik Грузия
2024-11-04T21:38+0400
2024-11-04T21:38+0400
2024-11-04T21:54+0400
парламентские выборы
грузия
политика
новости
георгий вашадзе
тбилиси
георгий гахария
единое национальное движение
специальная следственная служба
мамука хазарадзе
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ТБИЛИСИ, 4 ноя — Sputnik. Оппозиция уже второй раз после парламентских выборов организовала в центре Тбилиси многотысячную акцию протеста с требованием объявить состоявшиеся 26 октября выборы аннулированными и назначить новые.Все прошедшие в парламент оппозиционные партии отказываются признавать победу правящей партии "Грузинская мечта", настаивая на том, что произошла тотальная фальсификация выборов. В планы оппозиции входит открыть "фронт противостояния" сначала в Тбилиси, а после и в регионах, сказал лидер партии "Стратегия Агмашенебели" Георгий Вашадзе.Нынешняя неделя, по его словам, будет Неделей шествий в Тбилиси. Параллельно оппозиция намерена продолжить сбор доказательств фальсификации выборов, чтобы предоставить их международному следствию. При этом Вашадзе призвал собравшихся подготовиться к "большой атаке". Дату он называть не стал, так же как и пояснять, что под этим подразумевается. Партия Вашадзе участвовала в выборах в коалиции с бывшей правящей партией "Единое национальное движение", которую он покинул в 2016 году.В свою очередь другой бывший член "Нацдвижения" Зура Джапаридзе, который возглавляет партию "Гирчи – больше свободы" и входит в "Коалицию за перемены" вместе с "Ахали" и "Дроа", назвал две важные для протестного движения даты.По его словам, нужна мобилизация к 21 ноября, так как это последний срок подведения Центризбиркомом результатов выборов. После этого будет десятидневный срок для того, чтобы собрался новый парламент и депутаты вступили в свои полномочия. Участников сегодняшней акции Джапаридзе назвал последним бастионом, а представителей "Грузинской мечты", получивших депутатские мандаты, мусором. Он заявил, что представителям "Грузинской мечты" не должна быть дана возможность собраться в парламенте."Нам придется бороться на улице", – заявил Джапаридзе."Этот город, эта улица наши. Без нас они ничего не смогут сделать... Мы не остановимся, пока не будут назначены новые выборы", – заявил в свою очередь лидер партии "Лело для Грузии" Мамука Хазарадзе. "Лело для Грузии" участвовала в выборах в коалиции с партиями "Для народа", "Граждане" и политической организацией представителей неправительственного сектора "Площадь свободы". Их объединение называется "Сильная Грузия". Согласно планам оппозиции, они намерены митинговать ежедневно. Место и время проведения каждой следующей акции будет объявляться за день до этого. Оппозиционеры выступали перед участниками акции со сцены, установленной перед парламентом Грузии на проспекте Руставели, а после призвали всех идти пикетировать одну из главных транспортных артерий города, улицу Бараташвили, которая находится неподалеку. В акции на этот раз не участвовала поддерживающая оппозицию президент Грузии Саломе Зурабишвили. На сцену не выходили и вообще не участвовали в планировании акции представители партии экс-премьера Грузии Георгия Гахария "За Грузию". Партия Гахария является четвертой оппозиционной политической силой, которая прошла в парламент и выражает недоверие прошедшим выборам. Власти называют все обвинения касательно фальсификации выборов дезинформацией. Лидеры "Грузинской мечты" систематически проводят брифинги и делают комментарии по каждому обвинению. По словам главы парламента Шалвы Папуашвили, имеет место фабрикация псевдодоказательств фальсификации выборов.Нетайное голосование и давление на избирателей? Ответ "Грузинской мечты" критикам>>К этому времени прокуратура Грузии, МВД и Специальная следственная служба расследуют 47 уголовных дел по фактам предполагаемых преступлений, совершенных в предвыборный период и в день голосования.Оппозиционеры, помимо представителей партии Гахария, а также президент Грузии Саломе Зурабишвили и неправительственные организации отказываются сотрудничать со следствием.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, политика, новости, георгий вашадзе, тбилиси, георгий гахария, единое национальное движение, специальная следственная служба, мамука хазарадзе, грузинская мечта - демократическая грузия, парламентские выборы в грузии 2024
грузия, политика, новости, георгий вашадзе, тбилиси, георгий гахария, единое национальное движение, специальная следственная служба, мамука хазарадзе, грузинская мечта - демократическая грузия, парламентские выборы в грузии 2024
В Тбилиси вновь митингуют – оппозиция опротестовывает результаты парламентских выборов
21:38 04.11.2024 (обновлено: 21:54 04.11.2024)
Представители партии экс-премьера Грузии на сцену не выходили
ТБИЛИСИ, 4 ноя — Sputnik. Оппозиция уже второй раз после парламентских выборов организовала в центре Тбилиси многотысячную акцию протеста с требованием объявить состоявшиеся 26 октября выборы аннулированными и назначить новые.
Все прошедшие в парламент оппозиционные партии отказываются признавать победу правящей партии "Грузинская мечта", настаивая на том, что произошла тотальная фальсификация выборов.
В планы оппозиции входит открыть "фронт противостояния" сначала в Тбилиси, а после и в регионах, сказал лидер партии "Стратегия Агмашенебели" Георгий Вашадзе.
Нынешняя неделя, по его словам, будет Неделей шествий в Тбилиси.
Параллельно оппозиция намерена продолжить сбор доказательств фальсификации выборов, чтобы предоставить их международному следствию.
При этом Вашадзе призвал собравшихся подготовиться к "большой атаке". Дату он называть не стал, так же как и пояснять, что под этим подразумевается.
Партия Вашадзе участвовала в выборах в коалиции с бывшей правящей партией "Единое национальное движение", которую он покинул в 2016 году.
В свою очередь другой бывший член "Нацдвижения" Зура Джапаридзе, который возглавляет партию "Гирчи – больше свободы" и входит в "Коалицию за перемены" вместе с "Ахали" и "Дроа", назвал две важные для протестного движения даты.
По его словам, нужна мобилизация к 21 ноября, так как это последний срок подведения Центризбиркомом результатов выборов. После этого будет десятидневный срок для того, чтобы собрался новый парламент и депутаты вступили в свои полномочия.
Участников сегодняшней акции Джапаридзе назвал последним бастионом, а представителей "Грузинской мечты", получивших депутатские мандаты, мусором. Он заявил, что представителям "Грузинской мечты" не должна быть дана возможность собраться в парламенте.
"Нам придется бороться на улице", – заявил Джапаридзе.
"Этот город, эта улица наши. Без нас они ничего не смогут сделать... Мы не остановимся, пока не будут назначены новые выборы", – заявил в свою очередь лидер партии "Лело для Грузии" Мамука Хазарадзе.
"Лело для Грузии" участвовала в выборах в коалиции с партиями "Для народа", "Граждане" и политической организацией представителей неправительственного сектора "Площадь свободы". Их объединение называется "Сильная Грузия".
Согласно планам оппозиции, они намерены митинговать ежедневно. Место и время проведения каждой следующей акции будет объявляться за день до этого.
Оппозиционеры выступали перед участниками акции со сцены, установленной перед парламентом Грузии на проспекте Руставели, а после призвали всех идти пикетировать одну из главных транспортных артерий города, улицу Бараташвили, которая находится неподалеку.
В акции на этот раз не участвовала поддерживающая оппозицию президент Грузии Саломе Зурабишвили.
На сцену не выходили и вообще не участвовали в планировании акции представители партии экс-премьера Грузии Георгия Гахария "За Грузию". Партия Гахария является четвертой оппозиционной политической силой, которая прошла в парламент и выражает недоверие прошедшим выборам.
Власти называют все обвинения касательно фальсификации выборов дезинформацией. Лидеры "Грузинской мечты" систематически проводят брифинги и делают комментарии по каждому обвинению. По словам главы парламента Шалвы Папуашвили, имеет место фабрикация псевдодоказательств фальсификации выборов.
К этому времени прокуратура Грузии, МВД и Специальная следственная служба расследуют 47 уголовных дел по фактам предполагаемых преступлений, совершенных в предвыборный период и в день голосования.
Оппозиционеры, помимо представителей партии Гахария, а также президент Грузии Саломе Зурабишвили и неправительственные организации отказываются сотрудничать со следствием.