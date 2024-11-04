https://sputnik-georgia.ru/20241104/netaynoe-golosovanie-i-davlenie-na-izbirateley-otvet-gruzinskoy-mechty-kritikam-290743128.html

Нетайное голосование и давление на избирателей? Ответ "Грузинской мечты" критикам

Нетайное голосование и давление на избирателей? Ответ "Грузинской мечты" критикам

Sputnik Грузия

ТБИЛИСИ, 4 ноя — Sputnik. Председатель парламента Грузии Шалва Папуашвили назвал дезинформацией обвинения в том, что на парламентских выборах 26 октября... 04.11.2024, Sputnik Грузия

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шалва папуашвили

парламентские выборы в грузии 2024

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ТБИЛИСИ, 4 ноя — Sputnik. Председатель парламента Грузии Шалва Папуашвили назвал дезинформацией обвинения в том, что на парламентских выборах 26 октября происходило массовое нарушение принципа тайного голосования. Парламентские выборы впервые прошли в Грузии только по пропорциональной системе (по партийным спискам) и масштабно с использованием электронных технологий – аппаратов верификации и подсчета голосов.(Не)тайное голосованиеНеправительственная организация "Ассоциация молодых юристов Грузии" утверждает, что принцип тайного голосования массово нарушался на всех избирательных участках в Грузии, где голосование проходило с использованием электронных технологий, то есть на 2 263 участках (2/3), и потребовала аннулирования результатов.Свидетельством массового нарушения принципа тайного голосования, по утверждению этой наблюдательной организации, является расположение видеокамер "Грузинской мечты" на избирательных участках в день голосования и то, что на обратной стороне бюллетеня был виден отпечаток маркера, которым нужно было закрасить кружок перед желаемой партией.По правилам голосования после заполнения бюллетень нужно было положить лицевой стороной вниз в папку из плотной бумаги и, придерживая этой папкой, поместить в аппарат подсчета голосов. Глава парламента назвал обвинение "Ассоциации молодых юристов Грузии" дезинформацией и бредом. Он отметил, что тему отпечатка от маркера на обратной стороне бюллетеня подняли лишь на пятый день после голосования. "И на этих выборах ни у кого не было каких-либо проблем касательно т. н. чернил на бюллетенях. Только на пятый день, так как не нашли других аргументов. Придумали это, как повод", – заявил Папуашвили. С таким же успехом, по его словам, "Молодые юристы" могут требовать аннулирования выборов в Польше, Болгарии, Литве и Молдове. Папуашвили отметил, что, в отличие от выборов в этих странах, в Грузии на всех избирательных участках бюллетени помещались в конверты. Суд отказался аннулировать итоговые протоколы с 86 участков в Грузии>>На тех избирательных участках в Грузии, где выборы прошли с использованием электронных технологий, бюллетени помещали в конверты по типу бумажной папки, а там, где выборы проходили традиционным методом, – в обычные конверты. Для сравнения Папуашвили показал журналистам фотографии с выборов в вышеперечисленных странах и сделал ремарки. К примеру, на парламентских выборах 2020 года в Польше урны были прозрачными, а бюллетени опускали в них без конвертов. Если присмотреться, в некоторых случаях видно, за кого был сделан выбор. Прозрачными были урны и на парламентских выборах в Болгарии в 2020 году. Бюллетени там так же опускали в урны без конвертов, соответственно, в некоторых случаях видны номера партий и сделанный избирателем выбор. "Что думает по этому поводу "Ассоциация молодых юристов Грузии"? Что выборы в стране-участнице Евросоюза должны быть аннулированы?" – поинтересовался Папуашвили. Он также привел пример парламентских выборов в Литве, прошедших несколько недель назад. На этот раз, как отметил Папуашвили, урна была полупрозрачной, а бюллетени не помещали в конверт. На фотографии запечатлена избиратель, опускающая бюллетень в утру так, что виден ее выбор. Дьявол в аппарате для голосования? Премьер Грузии прокомментировал обвинения оппозиции>>Полупрозрачной была также урна на президентских выборах в Молдове, второй тур которых прошел 3 ноября. Папуашвили показал фотографию, на которой действующий президент страны Майя Санду стоит рядом с урной, в которой видна лицевая сторона бюллетеня с выбором избирателя в пользу Санду. "Что думает "Ассоциация молодых юристов"? Что в Молдове президентские выборы должны быть аннулированы?" – задался вопросом председатель парламента Грузии.Папуашвили назвал мошенничеством то, чем в Грузии занимаются некоторые неправительственные организации. По его словам, они не могут найти ни одного аргумента для достижения своих политических целей и теперь держатся за соломинку.Называющие себя наблюдательными организациями и финансируемые из-за рубежа НПО были включены в избирательную кампанию, действуя против "Грузинской мечты", но не получили желаемого результата, сказал Папуашвили. При этом он подчеркнул, что донорам подобных организаций больше не избежать ответственности за то, что они делают. "Это проблема не одной неправительственной организации, это проблема доноров, которые позволяют таким организациями составлять такие мошеннические заключения, которые прямо, путем дезинформации, пытаются отнять у грузинского народа выбор. Это ответственность доноров и им больше не избежать ответственности, – заявил Папуашвили. Глава парламента: идет фабрикация псевдодоказательств фальсификации выборов в Грузии>>Он призвал зарубежных доноров грузинских неправительственных организаций обратить внимание на то, что на их деньги в Грузии подрывают демократию. Мобилизация избирателейПредседатель парламента Грузии назвал фальшью и дезинформацией утверждения, что признанная на международном уровне практика партийной работы (составление базы данных сторонников, их контактных данных, мобилизация сторонников к выборам и так далее) является чем-то незаконным. Папуашвили назвал фашистской кампанией то, что бывший омбудсмен Грузии Нино Ломджария публикует списки координаторов правящей партии "Грузинская мечта" с таким контекстом, чтобы они стали мишенью для словесных или физических нападок.Он подчеркнул, что в настоящее время Ломджария является представителем неправительственной организации "Европейская орбита Грузии", которая финансируется в том числе из Европейского фонда за демократию (EED). Соответственно, фашистская кампания, которую проводит Ломджария, – это вопрос ответственности Евросоюза, заявил Папуашвили. Он также отметил, что Европейский фонд за демократию – это фонд, который тайно тратит деньги в Грузии, в том числе на партии и политические мероприятия.Поддельный экзитпол, неполный отчет и игра цифрами – ответ "Грузинской мечты" критикам>>По словам Папуашвили, согласно апробированной в мире практике, все партии должны быть на связи со своими сторонниками. Об этом говорится в том числе в учебниках американских организаций – Национальный демократический институт (NDI) и Международный республиканский институт (IRI), которые проводили тренинги в Грузии. К примеру, в учебнике NDI по организации предвыборной кампании детально описано, как надо составлять списки, базы избирателей, как разделять их на сторонников, противников и не определившихся, как быть на связи с ними. В учебнике NDI сказано, что одной любви избирателя недостаточно, если он сидит дома. И не важно, насколько хорошими были результаты предвыборных исследований, если сторонники не пойдут на выборы. Также, согласно учебнику NDI, следует перепроверять, ходили ли сторонники на выборы, и если нет, убеждать идти голосовать. "Не только мы, а все партии в этой стране участвовали в таких тренингах, семинарах, где делятся международным опытом", – сказал Папуашвили.Подобный учебник по организации избирательной кампании есть и у IRI. Эта организация тоже рекомендует партиям составлять свои базы данных об избирателях с именами, номерами телефона и так далее. Труд может пропасть, если сторонники не пойдут на выборы, поэтому IRI советует за неделю до выборов связаться со сторонниками и напомнить, чтобы они шли голосовать, а в день выборов навестить и помочь добраться до избирательных участков, в том числе предоставив транспорт и так далее. По словам Папуашвили, оппозиция и неправительственные организации заявляют о фальсификации выборов не имея никаких аргументов."Их видение мира сформировано псевдорелигиозным направлением... В их мире грузинский народ не может им отказать в приходе к власти. Столкнувшись с настоящей реальностью, они оказались перед лицом психологической проблемы", – сказал Папуашвили.

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новости, польша, болгария, литва, политика, шалва папуашвили, парламентские выборы в грузии 2024