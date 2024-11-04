https://sputnik-georgia.ru/20241104/zakat-kulturnoy-gegemonii-es-v-gruzii-290741543.html

Закат культурной гегемонии ЕС в Грузии

Закат культурной гегемонии ЕС в Грузии

Sputnik Грузия

Колумнист Sputnik Грузия, регионовед Нино Скворцова размышляет о влиянии ЕС в Грузии в свете прошедших парламентских выборов, которые показали, что Евросоюз... 04.11.2024, Sputnik Грузия

2024-11-04T16:00+0400

2024-11-04T16:00+0400

2024-11-04T16:38+0400

грузия

новости

политика

колумнисты

брюссель

китай

иран

грузинская православная церковь

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e6/07/03/268141982_0:133:1280:853_1920x0_80_0_0_f5e3d397c2c51ddab77cae2f12fa5146.jpg

С начала 2000-х годов культурное влияние Европейского союза в Грузии становится все более ощутимым, оказывая воздействие на общественные и политические процессы страны. Евросоюз выступает не только в роли экономического партнера, но и источника культурных ценностей и стандартов, стремящихся к доминированию и укоренению в грузинском обществе.Грузия занимает положение периферийного государства, которое в экономическом и политическом аспектах зависимо от более развитых стран ядра, то есть от развитых технологически и экономически государств, к числу которых относится Европейский союз. Эта зависимость формирует асимметричное отношение между ЕС и Грузией: чтобы получить экономические и политические выгоды от взаимодействия с союзом, Грузия вынуждена интегрировать в свою внутреннюю повестку культурные и нормативные стандарты ядра. Как устроено культурное доминирование Культурная гегемония предполагает, что доминирующая сила устанавливает свою власть не только с помощью прямого контроля, но и через мягкое влияние на культурные, социальные и политические аспекты жизни, что приводит к добровольному согласию и усвоению ценностей этой силы. По своей сути концепция культурной гегемонии – это синоним более популярной концепции "мягкой силы". С точки зрения общественно-политических процессов, культурная гегемония ЕС в Грузии становится важным элементом европейского влияния на периферийное общество. Европейский союз поддерживает широкий спектр образовательных программ, культурных обменов и правозащитных проектов, которые направлены на популяризацию европейских ценностей, таких как демократизация, защита прав человека, гендерное равенство и верховенство права. Грузия, стремясь укрепить свое европейское будущее и обеспечить поддержку со стороны ЕС, беспрекословно принимала эти культурные и политические стандарты, постепенно встраивая их в общественную повестку. Программы вроде Erasmus+ и образовательных грантов ЕС обеспечивают грузинской молодежи доступ к европейским институтам, что позволяет формировать новое поколение, воспринимающее европейские ценности как естественную часть своей идентичности. Через культуру, медиа и институты гражданского общества происходит переориентация социальных установок, что является стратегическим каналом для укрепления культурной гегемонии ЕС в стране. Грузия при этом, хотя и сохраняет свою формальную независимость, становится частью более широкой европейской культурной и политической сети, в которой ее культурное и политическое развитие отчасти направляется стандартами, сформированными в Брюсселе. В условиях глобализации такой культурный обмен позволяет ЕС сохранять своё доминирующее положение, в то время как Грузия как часть периферии остается в зависимости от экономической и культурной поддержки ядра. 30 лет гегемонии: пробуждение грузинского общества Либеральные и проевропейские политические силы активно способствуют укреплению культурных связей с ЕС, аргументируя это необходимостью модернизации и демократизации страны. Для них культурная гегемония ЕС является средством для достижения национальных целей и стабильного развития. Будучи проводниками гегемонии, они тем самым гарантируют сохранение власти или собственное участие в государственных делах. Тем не менее, консервативные круги, включая Грузинскую православную церковь, скептически относятся к этому влиянию, считая его угрозой для национальных ценностей и идентичности. Они критикуют некоторые европейские нормы, например, связанные с правами ЛГБТ-сообщества*, как элементы чуждой культуры, навязываемой извне.Более умеренные силы, которые время от времени возникают на политическом поле, но, как правило, наименее активны в грузинской политике, убеждены, что можно найти баланс в отношениях с Европейским союзом и национальной идентичностью. Это фактически ставится в противовес радикальной европеизации грузинского общества и другой крайности – радикальной национализации. Для того же Европейского союза подобный политический дискурс мог стать более приемлемым, ведь поддержка культурной гегемонии в Грузии требует внимательного баланса между продвижением европейских ценностей и учетом традиционных ценностей грузинского общества. Сложившиеся реалии либо вынудят Брюссель минимизировать риски общественного сопротивления, используя стратегию "гибкой гегемонии", поддерживая программы, ориентированные на экономическое развитие и образование, и параллельно продвигая более спорные социальные нормы через общественные институты и правозащитные организации, либо Европейский союз перегнет палку и окончательно утеряет влияние в Грузии. Судя по последним событиям после парламентских выборов в Грузии, Брюссель уже начал лавировать, но в большей степени склонен поддерживать дискурс оппозиционных сил, утверждающих, что выборы были украдены. Подобная тотальная недальновидность – это стрельба себе в ногу и по своим интересам в Грузии, когда европейские депутаты позволяют себе оскорбление избирателей правящей партии, фактически злоупотребляя тем кредитом доверия, который некогда грузинское общество, видимо, ошибочно выдало Брюсселю.* Экстремистская организация, запрещенная в России

https://sputnik-georgia.ru/20241028/revolyutsiya-slez-kakoy-stsenariy-gotovyat-dlya-gruzii-290632628.html

брюссель

китай

иран

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

Нино Скворцова https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e8/05/11/287974592_236:0:1602:1366_100x100_80_0_0_777095d1614d8b95e267189e375ebf30.jpg

Нино Скворцова https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e8/05/11/287974592_236:0:1602:1366_100x100_80_0_0_777095d1614d8b95e267189e375ebf30.jpg

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Нино Скворцова https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e8/05/11/287974592_236:0:1602:1366_100x100_80_0_0_777095d1614d8b95e267189e375ebf30.jpg

грузия, новости, политика, колумнисты, брюссель, китай, иран, грузинская православная церковь