https://sputnik-georgia.ru/20241105/chakvetadze-voshel-v-simvolicheskuyu-sbornuyu-tura-chempionata-anglii-290755679.html

Чакветадзе вошел в символическую сборную тура чемпионата Англии

Чакветадзе вошел в символическую сборную тура чемпионата Англии

Sputnik Грузия

Чакветадзе сыграл все матчи в текущем сезоне, на его счету один гол и три голевые передачи в 13 матчах 05.11.2024, Sputnik Грузия

2024-11-05T14:58+0400

2024-11-05T14:58+0400

2024-11-05T14:58+0400

спорт

новости

грузия

англия

футбол

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/24303/91/243039105_0:0:2000:1125_1920x0_80_0_0_f11e74aca4fa3cd1631c0a43c364f718.jpg

ТБИЛИСИ, 5 ноя — Sputnik. Грузинский атакующий полузащитник "Уотфорда" Георгий Чакветадзе включен в символическую сборную минувшего тура английского Чемпионшипа, список лучших игроков опубликовал Sky Sports. Лучшим игроком тура стал партнер Чакветадзе по команде, ивуариец Вакуун Байо, забивший 4 гола в ворота "Шеффилд Уэнсдей" в матче 13 тура. Сам Чакветадзе отыграл 90 минут матча на высоком уровне. Второй гол в ворота "Шеффилда" Байо забил после ассиста грузина. Чакветадзе мог записать на свой счет и вторую голевую передачу, но Эдо Кайембе не смог воспользоваться стопроцентным моментом. Впервые два грузинских футболиcта попали в символическую сборную тура французской Лиги 1 >>Чакветадзе сыграл все матчи в текущем сезоне. На его счету один гол и три голевые передачи в 13 матчах. "Уотфорд" занимает пятое место во втором дивизионе чемпионата Англии с 22 очками. На первом месте – "Сандерленд" (29 очков). Чакветадзе перешел в английский клуб 2 августа 2023 года.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

англия

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

спорт, новости, грузия, англия, футбол