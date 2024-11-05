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Чакветадзе вошел в символическую сборную тура чемпионата Англии
Чакветадзе вошел в символическую сборную тура чемпионата Англии
Sputnik Грузия
Чакветадзе сыграл все матчи в текущем сезоне, на его счету один гол и три голевые передачи в 13 матчах 05.11.2024, Sputnik Грузия
2024-11-05T14:58+0400
2024-11-05T14:58+0400
2024-11-05T14:58+0400
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ТБИЛИСИ, 5 ноя — Sputnik. Грузинский атакующий полузащитник "Уотфорда" Георгий Чакветадзе включен в символическую сборную минувшего тура английского Чемпионшипа, список лучших игроков опубликовал Sky Sports. Лучшим игроком тура стал партнер Чакветадзе по команде, ивуариец Вакуун Байо, забивший 4 гола в ворота "Шеффилд Уэнсдей" в матче 13 тура. Сам Чакветадзе отыграл 90 минут матча на высоком уровне. Второй гол в ворота "Шеффилда" Байо забил после ассиста грузина. Чакветадзе мог записать на свой счет и вторую голевую передачу, но Эдо Кайембе не смог воспользоваться стопроцентным моментом. Впервые два грузинских футболиcта попали в символическую сборную тура французской Лиги 1 >>Чакветадзе сыграл все матчи в текущем сезоне. На его счету один гол и три голевые передачи в 13 матчах. "Уотфорд" занимает пятое место во втором дивизионе чемпионата Англии с 22 очками. На первом месте – "Сандерленд" (29 очков). Чакветадзе перешел в английский клуб 2 августа 2023 года.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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спорт, новости, грузия, англия, футбол
Чакветадзе вошел в символическую сборную тура чемпионата Англии
Чакветадзе сыграл все матчи в текущем сезоне, на его счету один гол и три голевые передачи в 13 матчах
ТБИЛИСИ, 5 ноя — Sputnik. Грузинский атакующий полузащитник "Уотфорда" Георгий Чакветадзе включен в символическую сборную минувшего тура английского Чемпионшипа, список лучших игроков опубликовал Sky Sports.
Лучшим игроком тура стал партнер Чакветадзе по команде, ивуариец Вакуун Байо, забивший 4 гола в ворота "Шеффилд Уэнсдей" в матче 13 тура.
Сам Чакветадзе отыграл 90 минут матча на высоком уровне. Второй гол в ворота "Шеффилда" Байо забил после ассиста грузина. Чакветадзе мог записать на свой счет и вторую голевую передачу, но Эдо Кайембе не смог воспользоваться стопроцентным моментом.
Чакветадзе сыграл все матчи в текущем сезоне. На его счету один гол и три голевые передачи в 13 матчах.
"Уотфорд" занимает пятое место во втором дивизионе чемпионата Англии с 22 очками. На первом месте – "Сандерленд" (29 очков).
Чакветадзе перешел в английский клуб 2 августа 2023 года.