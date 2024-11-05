https://sputnik-georgia.ru/20241105/kogda-zhdat-pika-zabolevaemosti-sezonnym-grippom-v-gruzii--otvet-eksperta-290761649.html

Когда ждать пика заболеваемости сезонным гриппом в Грузии – ответ эксперта

Когда ждать пика заболеваемости сезонным гриппом в Грузии – ответ эксперта

Sputnik Грузия

Для людей, планирующих сделать прививку от вируса гриппа, сейчас самое подходящее время для этого, заявил врач 05.11.2024, Sputnik Грузия

2024-11-05T20:31+0400

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иване чхаидзе

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ТБИЛИСИ, 5 ноя — Sputnik. Первые случаи заболевания сезонным гриппом в Грузии уже лабораторно подтверждены, и пик ожидается в декабре-январе, заявил медицинский директор детской центральной больницы им. Иашвили Иване Чхаидзе на пресс-конференции в медиацентре "Мтавари". Главные рекомендации при заболевании – контроль температуры тела, употребление жидкости в большом количестве и обращение к врачу при осложнениях. Как подчеркнул Чхаидзе, для людей, планирующих сделать прививку от вируса гриппа, сейчас самое подходящее время для этого. "Вакцина против гриппа начинает действовать через две недели после введения. Если вы сейчас сделаете прививку от гриппа, это означает, что в пик заболеваемости гриппом ваша иммунная система будет полностью готова защитить вас от вируса гриппа", - сказал Чхаидзе. По его словам, основная цель вакцины – не только защитить от заражения, но и, в случае заражения, обеспечить состояние средней степени тяжести и без осложнений. Как он отметил, этот год является исключительным периодом, поскольку вакцинация против гриппа находится под контролем государства, впервые объявлено, что эта вакцина будет бесплатно доступна независимо от возраста и состояния здоровья.В Грузии началась всеобщая бесплатная вакцинация против сезонного гриппа >>На сегодняшний день в Грузии вакцинировано 37 тысяч человек. Бесплатная вакцинация против вируса гриппа для всех граждан Грузии началась в стране с 4 ноября. Иммунизация проводится четырехкомпонентной вакциной производства компании Abbott Biologicals B.V, которая входит в число вакцин, рекомендованных ВОЗ. Вакцина адаптирована к штаммам, которые, как ожидается, будут циркулировать в течение сезона гриппа в Грузии. В рамках государственной программы иммунизации Грузия закупила 200 тысяч доз четырехкомпонентной вакцины голландской компании Abbott Biologicals B.V. Популяризация вакцинации против гриппа среди населения Грузии началась в 2014-2015 годах. В 2018 году страна приобрела 40 тысяч вакцин, но большое количество препарата не удалось освоить. В последующие годы страна начала закупать по 200 тысяч доз вакцины. В Грузии для более эффективной борьбы с гриппом несколько раз продлевали сроки бесплатной вакцинации.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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общество, грузия, новости, иване чхаидзе, грипп