https://sputnik-georgia.ru/20241105/nepogoda-v-gruzii---na-kakikh-uchastkakh-deystvuyut-ogranicheniya-290752259.html

Непогода в Грузии – на дорогах действуют ограничения

Непогода в Грузии – на дорогах действуют ограничения

Sputnik Грузия

Ограничения введены из-за обильного снегопада 05.11.2024, Sputnik Грузия

2024-11-05T11:42+0400

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департамент автомобильных дорог

непогода в грузии

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ТБИЛИСИ, 5 ноя — Sputnik. Непогода в Грузии создала проблемы на дорогах внутригосударственного значения, из-за обильного снегопада на отдельных участках введены ограничения для транспорта, сообщили в Департаменте автомобильных дорог. Из-за обильного снегопада на участке Андезити-Гадо автодороги Боржоми-Бакуриани-Ахалкалаки (31-63 км) запрещено движение всех видов автотранспорта. На остальных участках дороги движение свободное. Какой будет погода в Грузии в ближайшие дни>>На участке Ушгули-Ласдили автодороги внутригосударственного значения Зугдиди-Джвари-Местиа-Ласдили (185-192 км) запрещено движение всех видов автотранспорта, на участке Местиа-Ушгули (141-184 км) запрещено движение большегрузов, движение остальных автотранспортных средств свободное. На участке автодороги Зугдиди-Местиа движение автомобилей свободное. Из-за снегопада на 39-62 км автодороги внутригосударственного значения Кутаиси (Моцамета)-Ткибули-Амбролаури (перевал Накерала), на дороге Сачхере (Сареки)-Узунта-Схмери-Зудали движение транспортных средств с прицепами и полуприцепами запрещено. На участке Гоми-Саване автодороги Гоми-Сачхере-Чиатура-Зестафони (1-52 км), где также были введены ограничения, движение большегрузов уже восстановлено.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

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грузия, новости, погода, департамент автомобильных дорог, непогода в грузии