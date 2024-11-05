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Непогода в Грузии – на дорогах действуют ограничения
Непогода в Грузии – на дорогах действуют ограничения
Sputnik Грузия
Ограничения введены из-за обильного снегопада 05.11.2024, Sputnik Грузия
2024-11-05T11:42+0400
2024-11-05T11:42+0400
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ТБИЛИСИ, 5 ноя — Sputnik. Непогода в Грузии создала проблемы на дорогах внутригосударственного значения, из-за обильного снегопада на отдельных участках введены ограничения для транспорта, сообщили в Департаменте автомобильных дорог. Из-за обильного снегопада на участке Андезити-Гадо автодороги Боржоми-Бакуриани-Ахалкалаки (31-63 км) запрещено движение всех видов автотранспорта. На остальных участках дороги движение свободное. Какой будет погода в Грузии в ближайшие дни>>На участке Ушгули-Ласдили автодороги внутригосударственного значения Зугдиди-Джвари-Местиа-Ласдили (185-192 км) запрещено движение всех видов автотранспорта, на участке Местиа-Ушгули (141-184 км) запрещено движение большегрузов, движение остальных автотранспортных средств свободное. На участке автодороги Зугдиди-Местиа движение автомобилей свободное. Из-за снегопада на 39-62 км автодороги внутригосударственного значения Кутаиси (Моцамета)-Ткибули-Амбролаури (перевал Накерала), на дороге Сачхере (Сареки)-Узунта-Схмери-Зудали движение транспортных средств с прицепами и полуприцепами запрещено. На участке Гоми-Саване автодороги Гоми-Сачхере-Чиатура-Зестафони (1-52 км), где также были введены ограничения, движение большегрузов уже восстановлено.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, новости, погода, департамент автомобильных дорог, непогода в грузии
грузия, новости, погода, департамент автомобильных дорог, непогода в грузии
Непогода в Грузии – на дорогах действуют ограничения
11:42 05.11.2024 (обновлено: 12:29 05.11.2024)
Ограничения введены из-за обильного снегопада
ТБИЛИСИ, 5 ноя — Sputnik. Непогода в Грузии создала проблемы на дорогах внутригосударственного значения, из-за обильного снегопада на отдельных участках введены ограничения для транспорта, сообщили в Департаменте автомобильных дорог.
Из-за обильного снегопада на участке Андезити-Гадо автодороги Боржоми-Бакуриани-Ахалкалаки (31-63 км) запрещено движение всех видов автотранспорта. На остальных участках дороги движение свободное.
На участке Ушгули-Ласдили автодороги внутригосударственного значения Зугдиди-Джвари-Местиа-Ласдили (185-192 км) запрещено движение всех видов автотранспорта, на участке Местиа-Ушгули (141-184 км) запрещено движение большегрузов, движение остальных автотранспортных средств свободное.
На участке автодороги Зугдиди-Местиа движение автомобилей свободное.
Из-за снегопада на 39-62 км автодороги внутригосударственного значения Кутаиси (Моцамета)-Ткибули-Амбролаури (перевал Накерала), на дороге Сачхере (Сареки)-Узунта-Схмери-Зудали движение транспортных средств с прицепами и полуприцепами запрещено.
На участке Гоми-Саване автодороги Гоми-Сачхере-Чиатура-Зестафони (1-52 км), где также были введены ограничения, движение большегрузов уже восстановлено.