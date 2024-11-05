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Папуашвили сравнил заключение ОБСЕ/БДИПЧ по выборам в Грузии и Молдове

Папуашвили сравнил заключение ОБСЕ/БДИПЧ по выборам в Грузии и Молдове

Sputnik Грузия

Отчасти заключение наблюдателей по Молдове более тяжелое, отметил глава парламента Грузии 05.11.2024, Sputnik Грузия

2024-11-05T17:28+0400

2024-11-05T17:28+0400

2024-11-05T17:46+0400

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ТБИЛИСИ, 5 ноя — Sputnik. Отсутствие слов "свободные и справедливые" в оценке международных наблюдателей БДИПЧ/ОБСЕ президентских выборов в Молдове, как и в случае с Грузией, еще раз подтверждает, что для признания выборов наличие этих слов в заключении необязательно, заявил спикер парламента Грузии Шалва Папуашвили. Международные наблюдатели ОБСЕ/БДИПЧ опубликовали предварительное заключение о втором туре президентских выборов в Молдове. Отмечено, что действующий президент продолжила злоупотреблять административным ресурсом, хотя и значительно меньше, чем в первом туре, а СМИ освещали этот процесс неравномерно. "Если следовать логике наших НПО и некоторых иностранцев, то выборы в Молдове тоже не были свободными и справедливыми, и, представьте себе, через два дня будет опубликована оценка президентских выборов США, и там ОБСЕ/БДИПЧ не будет оценивать эти выборы как "свободные и справедливые", - заявил Папуашвили. Как отметил спикер, в заключении БДИПЧ/ОБСЕ по Молдове отмечена пристрастность СМИ к власти, чего нет в отчете по Грузии. Согласно заключению совместной миссии БДИПЧ ОБСЕ, ПА ОБСЕ, ПАСЕ, ПА НАТО и Европарламента, процедура выборов в парламент Грузии была хорошо организована, был большой выбор за кого голосовать и много международных наблюдателей, но при этом были дисбаланс в финансировании партий, давление на госслужащих и много случаев запугивания избирателей. Глава ЦИК Грузии поблагодарил миссию ОБСЕ/БДИПЧ за беспристрастную оценку>>"Грузинская мечта" набрала по итогам выборов 53,93% голосов, все четыре оппозиционные силы, которые прошли в парламент, поддерживающие их НПО и президент Грузии Саломе Зурабишвили отказались признавать результаты выборов, заявив о тотальной фальсификации. Что касается выборов в Молдове, то действующий президент страны Майя Санду победила своего оппонента, экс-генпрокурора страны Александра Стояногло во втором туре президентских выборов, прошедшем в воскресенье, 3 ноября. Это следует из данных Центральной избирательной комиссии. Санду набрала 55,41% голосов избирателей.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, политика, новости, молдова, шалва папуашвили, обсе, бдипч/обсе, саломе зурабишвили , тбилиси, сша, парламентские выборы в грузии 2024