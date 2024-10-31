https://sputnik-georgia.ru/20241031/glava-tsik-gruzii-poblagodaril-missiyu-obsebdipch-za-bespristrastnuyu-otsenku-290691258.html
Глава ЦИК Грузии поблагодарил миссию ОБСЕ/БДИПЧ за беспристрастную оценку
Глава ЦИК Грузии поблагодарил миссию ОБСЕ/БДИПЧ за беспристрастную оценку
Sputnik Грузия
Каландаришвили предоставил представителям ОБСЕ/БДИПЧ подробную информацию о событиях, которые произошли со дня выборов про сегодняшний день 31.10.2024, Sputnik Грузия
2024-10-31T19:08+0400
2024-10-31T19:08+0400
2024-10-31T19:12+0400
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ТБИЛИСИ, 31 окт — Sputnik. Председатель ЦИК Грузии Георгий Каландаришвили поблагодарил представителей наблюдательной миссии ОБСЕ/БДИПЧ за объективную, беспристрастную и положительную оценку деятельности избирательной администрации, говорится в сообщении пресс-службы ЦИК. Согласно заключению совместной миссии БДИПЧ ОБСЕ, ПА ОБСЕ, ПАСЕ, ПА НАТО и Европарламента, процедура выборов в парламент Грузии была хорошо организована, был большой выбор за кого голосовать и много международных наблюдателей, но при этом были дисбаланс в финансировании партий, давление на госслужащих и много случаев запугивания избирателей. Каландаришвили предоставил представителям ОБСЕ/БДИПЧ подробную информацию о событиях, которые произошли со дня выборов про сегодняшний день, и обо всех вопросах, которые обсуждались в связи с избирательным процессом в последние дни. Президента Грузии призвали доказать фальсификацию выборов или признаться, что сплетничала >>По словам главы ЦИК, комиссия ознакомилась с отчетом наблюдательной миссии БДИПЧ/ОБСЕ и всеми выводами и опасениями, упомянутыми в документе. Каландаришвили подтвердил готовность проанализировать эту информацию и принять ее во внимание в пределах компетенции и возможностей, а также предоставить наблюдателям интересующие их данные. По словам главы ЦИК, это были первые выборы, на которых широко использовались избирательные электронные технологии, и для дальнейшего совершенствования этого процесса важно прислушаться к объективным мнениям и рекомендациям наблюдательных организаций. Президент призвала прокуратуру Грузии заняться своим делом>>На встрече присутствовали глава миссии БДИПЧ/ОБСЕ Оуэн Мерфи, его заместитель Марсель Наджи, аналитик по вопросам выборов Марсела Машкова и аналитик Анна Меликян. Со стороны избирательной администрации на встрече присутствовали руководитель юридического отдела Георгий Сантуриани и руководитель управления избирательным процессом Эка Цабашвили. На второй день после парламентских выборов президент Грузии Саломе Зурабишвили заявила, что произошла тотальная фальсификация выборов, а чтобы ее "отмыть", использовались современные технологии. Позже президент сказала, что с одним документом можно было голосовать примерно 17 раз. Преступления во время выборов в Грузии – расследуются 47 уголовных дел>>Правящая партия "Грузинская мечта" набрала 53,93% голосов по результатам обработки Центризбиркомом данных с 99,97% избирательных участков. Эти результаты отказались признавать все четыре оппозиционные силы, которые прошли в парламент, поддерживающие их НПО и президент Грузии Саломе Зурабишвили, заявив о фальсификации. Парламентские выборы впервые прошли в Грузии только по пропорциональной системе (по партийным спискам) и масштабно с использованием электронных технологий – аппаратов верификации и подсчета голосов.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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политика, грузия, новости, обсе, бдипч/обсе, цик грузии, парламентские выборы в грузии 2024
политика, грузия, новости, обсе, бдипч/обсе, цик грузии, парламентские выборы в грузии 2024
Глава ЦИК Грузии поблагодарил миссию ОБСЕ/БДИПЧ за беспристрастную оценку
19:08 31.10.2024 (обновлено: 19:12 31.10.2024)
Каландаришвили предоставил представителям ОБСЕ/БДИПЧ подробную информацию о событиях, которые произошли со дня выборов про сегодняшний день
ТБИЛИСИ, 31 окт — Sputnik. Председатель ЦИК Грузии Георгий Каландаришвили поблагодарил представителей наблюдательной миссии ОБСЕ/БДИПЧ за объективную, беспристрастную и положительную оценку деятельности избирательной администрации, говорится в сообщении пресс-службы ЦИК.
Согласно заключению совместной миссии БДИПЧ ОБСЕ, ПА ОБСЕ, ПАСЕ, ПА НАТО и Европарламента, процедура выборов в парламент Грузии была хорошо организована, был большой выбор за кого голосовать и много международных наблюдателей, но при этом были дисбаланс в финансировании партий, давление на госслужащих и много случаев запугивания избирателей.
Каландаришвили предоставил представителям ОБСЕ/БДИПЧ подробную информацию о событиях, которые произошли со дня выборов про сегодняшний день, и обо всех вопросах, которые обсуждались в связи с избирательным процессом в последние дни.
По словам главы ЦИК, комиссия ознакомилась с отчетом наблюдательной миссии БДИПЧ/ОБСЕ и всеми выводами и опасениями, упомянутыми в документе.
Каландаришвили подтвердил готовность проанализировать эту информацию и принять ее во внимание в пределах компетенции и возможностей, а также предоставить наблюдателям интересующие их данные.
По словам главы ЦИК, это были первые выборы, на которых широко использовались избирательные электронные технологии, и для дальнейшего совершенствования этого процесса важно прислушаться к объективным мнениям и рекомендациям наблюдательных организаций.
На встрече присутствовали глава миссии БДИПЧ/ОБСЕ Оуэн Мерфи, его заместитель Марсель Наджи, аналитик по вопросам выборов Марсела Машкова и аналитик Анна Меликян.
Со стороны избирательной администрации на встрече присутствовали руководитель юридического отдела Георгий Сантуриани и руководитель управления избирательным процессом Эка Цабашвили.
На второй день после парламентских выборов президент Грузии Саломе Зурабишвили заявила, что произошла тотальная фальсификация выборов, а чтобы ее "отмыть", использовались современные технологии. Позже президент сказала, что с одним документом можно было голосовать примерно 17 раз.
Правящая партия "Грузинская мечта" набрала 53,93% голосов по результатам обработки Центризбиркомом данных с 99,97% избирательных участков. Эти результаты отказались признавать все четыре оппозиционные силы, которые прошли в парламент, поддерживающие их НПО и президент Грузии Саломе Зурабишвили, заявив о фальсификации.
Парламентские выборы впервые прошли в Грузии только по пропорциональной системе (по партийным спискам) и масштабно с использованием электронных технологий – аппаратов верификации и подсчета голосов.