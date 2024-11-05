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США готовы без колебаний применить новые меры в отношении Грузии

США готовы без колебаний применить новые меры в отношении Грузии

Sputnik Грузия

Ранее США приостановили предоставление 95 миллионов долларов правительству Грузии 05.11.2024, Sputnik Грузия

2024-11-05T11:17+0400

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ТБИЛИСИ, 5 ноя — Sputnik. США продолжают поддерживать грузинский народ, однако при необходимости готовы предпринять дополнительные меры в ответ на действия властей Грузии, заявил глава пресс-службы Госдепа США Мэттью Миллер. Запад обвиняет нынешние власти Грузии в откате демократии, антизападной риторике и распространении конспирологических теорий. Критика усилилась после парламентских выборов, результаты которых отказались признать все четыре оппозиционные силы, которые прошли в парламент, поддерживающие их НПО и президент Грузии Саломе Зурабишвили, заявив о фальсификации. Миллер вновь упомянул меры, которые уже приняты США в ответ на действия грузинского правительства. При этом Миллер еще раз подтвердил поддержку Вашингтона грузинскому народу. "Мы ясно дали понять, что поддерживаем народ Грузии. Мы ясно дали понять, что поддерживаем их амбиции в ЕС. Мы ясно дали понять, что поддерживаем их дальнейшую интеграцию с европейскими и атлантическими партнерами", – отметил Миллер. Разлад между Грузией и Западом ЕС и США начали дистанцироваться от Грузии после принятия этой весной т. н. закона об "иноагентах" – заморожена часть помощи правительству и приостановлена интеграция страны в ЕС. США ввели санкции и визовые ограничения в отношении некоторых граждан Грузии. И это, как было отмечено, только начало. Евросоюз приостановил визиты высокого уровня в Грузию и все встречи высокого уровня с представителями грузинских властей в Брюсселе. Отношение США к Грузии как к колонии – президент Венесуэлы>>Кроме того, в середине октября стало известно, что по той же причине Великобритания приостановила стратегический "Диалог Уордропа" с Грузией, новую программу кибербезопасности и отменила переговоры высокого уровня в сфере обороны. Власти Грузии заявили, что как раз-таки прозрачность является "европейскостью" и что ни один противник закона "О прозрачности иностранного влияния" так и не представил ни одного правового аргумента против него. Лидеры "Грузинской мечты" не раз говорили, что надеются на перезагрузку отношений с США и Евросоюзом.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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