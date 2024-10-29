https://sputnik-georgia.ru/20241029/otnoshenie-ssha-k-gruzii-kak-k-kolonii---prezident-venesuely-290647400.html

Отношение США к Грузии как к колонии – президент Венесуэлы

Отношение США к Грузии как к колонии – президент Венесуэлы

Sputnik Грузия

Никто не хочет мира злоупотреблений, гегемонизма, империализма, заявил Николас Мадуро 29.10.2024, Sputnik Грузия

2024-10-29T14:08+0400

2024-10-29T14:08+0400

2024-10-29T14:47+0400

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парламентские выборы в грузии 2024

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ТБИЛИСИ, 29 окт — Sputnik. США после выборов в Грузии вмешиваются в их внутренние дела, как будто речь идет о колонии, в современном мире никто этого не понимает и не хочет видеть, заявил президент Венесуэлы Николас Мадуро. Глава пресс-службы Госдепа США Мэттью Миллер заявил, что Грузию ждут дальнейшие последствия, если правительство не изменит антидемократический курс и не вернется на евроатлантический путь, а ответные меры США зависят от действий нынешних властей."Грузия после распада Советского Союза встала на путь, тесно связанный с Соединенными Штатами, там было очень сервильное правительство. С годами возникли и пришли к власти прогрессивные левые и националистические течения", – заявил Мадуро в эфире своей программы "С Мадуро +". США предупредили Грузию об ответных мерах в случае сохранения нынешнего курса>>По словам Мадуро, правящая партия "Грузинская мечт" одержала "образцовую, звездную победу, набрав 56% голосов" избирателей, при этом в США просят пересмотра результата выборов. Президента Венесуэлы возмутил тут факт, что США пригрозили Грузии "дальнейшими последствиями" из-за якобы имевших место нарушений на выборах и в случае сохранения нынешнего курса Тбилиси. "Можете представить, что в XXI веке страна считает себя хозяином, правительством планеты, и говорит: "Венесуэла, я вас не признаю, Грузия, я вас не признаю, Россия, я иду с вами воевать". Нет. Никто этого не понимает, никто не хочет мира злоупотреблений, гегемонизма, империализма", – заявил он.Существует консенсус в отношении построения мира, нового международного порядка, основанного на уважении и равенстве между государствами, отметил он. Правящая партия "Грузинская мечта" набрала 53,93% голосов по результатам обработки Центризбиркомом данных с 99,97% избирательных участков. Эти результаты отказались признавать все четыре оппозиционные силы, которые прошли в парламент, поддерживающие их НПО и президент Грузии Саломе Зурабишвили, заявив о фальсификации.Согласно заключению совместной миссии БДИПЧ ОБСЕ, ПА ОБСЕ, ПАСЕ, ПА НАТО и Европарламента, процедура выборов в парламент Грузии была хорошо организована, был большой выбор за кого голосовать и много международных наблюдателей, но при этом были дисбаланс в финансировании партий, давление на госслужащих и много случаев запугивания избирателей.Власти Грузии заявили, что заключение международной миссии подтвердило легитимность парламентских выборов.Последние данные ЦИК по итогам выборов:Парламентские выборы впервые прошли в Грузии только по пропорциональной системе (по партийным спискам) и масштабно с использованием электронных технологий – аппаратов верификации и подсчета голосов.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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политика, новости, грузия, николас мадуро, венесуэла, сша, парламентские выборы в грузии 2024