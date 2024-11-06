https://sputnik-georgia.ru/20241106/deputat-zayavlenie-vitse-premera-polshi-o-zelenskom-podtverdilo-davlenie-na-gruziyu-290768419.html

Депутат: заявление вице-премьера Польши о Зеленском подтвердило давление на Грузию

Депутат: заявление вице-премьера Польши о Зеленском подтвердило давление на Грузию

Sputnik Грузия

Гавковский сказал, что Зеленский хочет втянуть Польшу в военный конфликт с Россией, призывая Варшаву перехватывать ракеты над Украиной 06.11.2024, Sputnik Грузия

2024-11-06T14:25+0400

2024-11-06T14:25+0400

2024-11-06T14:25+0400

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грузинская мечта - демократическая грузия

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ТБИЛИСИ, 6 ноя — Sputnik. Заявление вице-премьера Польши Кшиштофа Гавковского о том, что президент Украины Владимир Зеленский хочет втянуть Польшу в вооруженный конфликт с Россией, развеяло сомнения касательно того, что на Грузию оказывается давление в целях открытия на ее территории "второго фронта", заявил избранный от правящей партии "Грузинская мечта" депутат парламента Гурам Мачарашвили. В одном из интервью Гавковский сказал, что Зеленский хочет втянуть Польшу в военный конфликт с Россией, призывая Варшаву перехватывать ракеты над Украиной. Слова, прозвучавшие из уст президента Украины, не достойны политика, который многим обязан Польше, отметил Гавковский. Он назвал понятным желание Украины втянуть в конфликт другие страны, чтобы облегчить свое положение. При этом он поинтересовался, сделала бы сама Украина для другой стороны то, что просит сделать для себя.К открытию "второго фронта" Грузию не раз призывали представители Украины, в том числе Алексей Данилов, будучи секретарем Совета национальной безопасности и обороны.Отношения Грузии и УкраиныИ так натянутые из-за назначения в 2020 году экс-президента Грузии Михаила Саакашвили главой Национального совета реформ Украины грузино-украинские отношения ухудшились на фоне конфликта на Украине.После того, как власти Грузии отказались организованно отправлять бойцов-добровольцев на Украину и вводить свои санкции против России, в марте 2022 года президент Владимир Зеленский заявил об отзыве посла Украины в Грузии Игоря Долгова.В июне 2022 года Долгов и вовсе был снят с должности посла Украины в Грузии.Спустя год с небольшим, в июле 2023 года Зеленский предписал уже послу Грузии на Украине Георгию Закарашвили покинуть Киев в течение 48 часов. Поводом было названо ненадлежащее обращение с осужденным экс-президентом Грузии Михаилом Саакашвили, который является гражданином Украины.Премьер Грузии назвал причину отзыва поверенного Украины>>Кроме того, Украина ввела санкции против родственников основателя "Грузинской мечты", миллиардера Бидзины Иванишвили – брата, Александра Иванишвили, и его супруги Кетеван Хараидзе, двоюродного брата, бизнесмена Учи Мамацашвили, и его сына Тите Мамацашвили, а также грузинской авиакомпании Georgian Airways и ее учредителя Тамаза Гаиашвили.С начала конфликта на Украине высшее руководство страны не раз резко критиковало власти Грузии за отказ вводить санкции против России и, более того, обвиняло в оказании РФ помощи в обходе санкций Запада.В правящей партии Грузии в ответ говорили, что высокопоставленные должностные лица Украины стремятся втянуть Грузию в войну, чтобы облегчить свое положение. По словам лидеров "Грузинской мечты", в Грузии к тому же стремятся бывшая правящая партия "Единое национальное движение", партии-наследники и сателлиты.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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политика, новости, украина, польша, владимир зеленский, гурам мачарашвили, единое национальное движение, грузинская мечта - демократическая грузия