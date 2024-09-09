https://sputnik-georgia.ru/20240909/premer-gruzii-nazval-realnuyu-prichinu-otzyva-poverennogo-ukrainy-289811909.html
Премьер Грузии назвал реальную причину отзыва поверенного Украины
Премьер Грузии назвал реальную причину отзыва поверенного Украины
Sputnik Грузия
Как заявил Кобахидзе, данное решение не носит политический характер, в отличие от отзыва посла Украины в 2022 году 09.09.2024, Sputnik Грузия
2024-09-09T12:10+0400
2024-09-09T12:10+0400
2024-09-09T12:24+0400
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ТБИЛИСИ, 9 сен — Sputnik. Решение отозвать временного поверенного Украины в Грузии Михаила Харишина не является политическим актом, а связано лишь приобретением им таких бытовых предметов, которые, по мнению украинских властей, ему не следовало покупать в условиях продолжающегося конфликта, заявил премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе. Все новости Грузии читайте на странице Sputnik в Дзен>>Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига отозвал временного поверенного Украины в Грузии Михаила Харишина из-за "полного непонимания реальности дипломатии" Киева. Кроме того, Украина так и не назначила посла в Грузию. Последний посол Украины в Грузии Игорь Долгов был снят с должности 24 июня 2022 года. Приобретение такого бытового предмета, по его информации, украинские власти сочли неадекватным на фоне продолжающегося конфликта, что и стало причиной отзыва временного поверенного. "По моей информации, это решение не такого типа, которое было принято в свое время в 2022 году в связи с отзывом посла. Вы помните, тогда это было чисто политическое решение", – заявил премьер. Тогда, по словам Кобахидзе, украинские власти отозвали посла из-за того, что Грузия не присоединились к санкциям и не отправила добровольцев с официальным согласием правительства на Украину. Украина заинтересована в смене власти в Грузии – депутат>>Сразу после начала конфликта на Украине власти Грузии заявили, что не будут вводить санкции против РФ, так как от этого пострадает только сама Грузия. При этом страна оказывает политическую и гуманитарную поддержку Украине. Грузия и международные санкции В руководстве Грузии систематически заявляют, что страна соблюдает международные антироссийские санкции, связанные с финансами и передвижением товаров через границу. Оппозиция многие месяцы обвиняла власти в оказании России помощи в обходе санкций, но координаторы Евросоюза, США и Великобритании по санкциям по итогам визита в Грузию в июне 2023 года положительно оценили проделанную грузинскими властями работу. Отношения Грузии и Украины И так натянутые из-за назначения в 2020 году экс-президента Грузии Михаила Саакашвили главой Национального совета реформ Украины грузино-украинские отношения ухудшились на фоне конфликта на Украине. Украинская сторона резко критикует грузинские власти за отказ вводить санкции против России и, более того, обвиняет в оказании РФ помощи в обходе санкций Запада. В правящей партии Грузии говорят, что высокопоставленные должностные лица Украины стремятся втянуть Грузию в войну, чтобы облегчить свое положение. По словам лидеров "Грузинской мечты", в Грузии к тому же стремятся крупнейшая оппозиционная партия страны "Единое национальное движение" и ее соратники. Еще одним поводом для ухудшения отношений стали санкции, введенные Украиной против отдельных граждан Грузии и компаний. Под санкции попали брат экс-премьера Грузии, миллиардера Бидзина Иванишвили, Александр Иванишвили, его супруга Кетеван Хараидзе, а также двоюродный брат Иванишвили, бизнесмен Учи Мамацашвили, и его сын Тите Мамацашвили, грузинская авиакомпания Georgian Airways и ее учредитель Тамаза Гаиашвили. Определенные политики на Украине хотят превратить Грузию в мишень – Кобахидзе >>Кроме того, Украина так и не назначила посла в Грузию. Последний посол Украины в Грузии Игорь Долгов был снят с должности 24 июня 2022 года. Президент Украины Владимир Зеленский 3 июля уже 2023 года призвал власти Грузии "прекратить издевательство" над экс-президентом Грузии и гражданином Украины Михаилом Саакашвили, отбывающим в Грузии срок за должностные преступления, и передать его Украине. МИД Украины по поручению Зеленского выразил послу Грузии на Украине решительный протест из-за ситуации с Саакашвили и предложил покинуть страну в течение 48 часов для консультаций с Тбилиси.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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новости, грузия, украина, тбилиси, киев, ираклий кобахидзе, михаил саакашвили, единое национальное движение, игорь долгов
Премьер Грузии назвал реальную причину отзыва поверенного Украины
12:10 09.09.2024 (обновлено: 12:24 09.09.2024)
Как заявил Кобахидзе, данное решение не носит политический характер, в отличие от отзыва посла Украины в 2022 году
ТБИЛИСИ, 9 сен — Sputnik. Решение отозвать временного поверенного Украины в Грузии Михаила Харишина не является политическим актом, а связано лишь приобретением им таких бытовых предметов, которые, по мнению украинских властей, ему не следовало покупать в условиях продолжающегося конфликта, заявил премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе.
Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига отозвал временного поверенного Украины в Грузии Михаила Харишина из-за "полного непонимания реальности дипломатии" Киева. Кроме того, Украина так и не назначила посла в Грузию. Последний посол Украины в Грузии Игорь Долгов был снят с должности 24 июня 2022 года.
"В данном случае это не политический акт. Конкретный представитель, если не ошибаюсь, у него также есть дипломатический статус, приобрел бытовые предметы... Речь идет о стиральных машинах", – заявил Кобахидзе.
Приобретение такого бытового предмета, по его информации, украинские власти сочли неадекватным на фоне продолжающегося конфликта, что и стало причиной отзыва временного поверенного.
"По моей информации, это решение не такого типа, которое было принято в свое время в 2022 году в связи с отзывом посла. Вы помните, тогда это было чисто политическое решение", – заявил премьер.
Тогда, по словам Кобахидзе, украинские власти отозвали посла из-за того, что Грузия не присоединились к санкциям и не отправила добровольцев с официальным согласием правительства на Украину.
Сразу после начала конфликта на Украине власти Грузии заявили, что не будут вводить санкции против РФ, так как от этого пострадает только сама Грузия. При этом страна оказывает политическую и гуманитарную поддержку Украине.
Грузия и международные санкции
В руководстве Грузии систематически заявляют, что страна соблюдает международные антироссийские санкции, связанные с финансами и передвижением товаров через границу.
Оппозиция многие месяцы обвиняла власти в оказании России помощи в обходе санкций, но координаторы Евросоюза, США и Великобритании по санкциям по итогам визита в Грузию в июне 2023 года положительно оценили проделанную грузинскими властями работу.
Отношения Грузии и Украины
И так натянутые из-за назначения в 2020 году экс-президента Грузии Михаила Саакашвили главой Национального совета реформ Украины грузино-украинские отношения ухудшились на фоне конфликта на Украине. Украинская сторона резко критикует грузинские власти за отказ вводить санкции против России и, более того, обвиняет в оказании РФ помощи в обходе санкций Запада.
В правящей партии Грузии говорят, что высокопоставленные должностные лица Украины стремятся втянуть Грузию в войну, чтобы облегчить свое положение. По словам лидеров "Грузинской мечты", в Грузии к тому же стремятся крупнейшая оппозиционная партия страны "Единое национальное движение" и ее соратники.
Еще одним поводом для ухудшения отношений стали санкции, введенные Украиной против отдельных граждан Грузии и компаний.
Под санкции попали брат экс-премьера Грузии, миллиардера Бидзина Иванишвили, Александр Иванишвили, его супруга Кетеван Хараидзе, а также двоюродный брат Иванишвили, бизнесмен Учи Мамацашвили, и его сын Тите Мамацашвили, грузинская авиакомпания Georgian Airways и ее учредитель Тамаза Гаиашвили.
Кроме того, Украина так и не назначила посла в Грузию. Последний посол Украины в Грузии Игорь Долгов был снят с должности 24 июня 2022 года.
Президент Украины Владимир Зеленский 3 июля уже 2023 года призвал власти Грузии "прекратить издевательство" над экс-президентом Грузии и гражданином Украины Михаилом Саакашвили, отбывающим в Грузии срок за должностные преступления, и передать его Украине. МИД Украины по поручению Зеленского выразил послу Грузии на Украине решительный протест из-за ситуации с Саакашвили и предложил покинуть страну в течение 48 часов для консультаций с Тбилиси.