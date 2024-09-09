https://sputnik-georgia.ru/20240909/premer-gruzii-nazval-realnuyu-prichinu-otzyva-poverennogo-ukrainy-289811909.html

Премьер Грузии назвал реальную причину отзыва поверенного Украины

Премьер Грузии назвал реальную причину отзыва поверенного Украины

Sputnik Грузия

Как заявил Кобахидзе, данное решение не носит политический характер, в отличие от отзыва посла Украины в 2022 году 09.09.2024, Sputnik Грузия

2024-09-09T12:10+0400

2024-09-09T12:10+0400

2024-09-09T12:24+0400

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ТБИЛИСИ, 9 сен — Sputnik. Решение отозвать временного поверенного Украины в Грузии Михаила Харишина не является политическим актом, а связано лишь приобретением им таких бытовых предметов, которые, по мнению украинских властей, ему не следовало покупать в условиях продолжающегося конфликта, заявил премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе. Все новости Грузии читайте на странице Sputnik в Дзен>>Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига отозвал временного поверенного Украины в Грузии Михаила Харишина из-за "полного непонимания реальности дипломатии" Киева. Кроме того, Украина так и не назначила посла в Грузию. Последний посол Украины в Грузии Игорь Долгов был снят с должности 24 июня 2022 года. Приобретение такого бытового предмета, по его информации, украинские власти сочли неадекватным на фоне продолжающегося конфликта, что и стало причиной отзыва временного поверенного. "По моей информации, это решение не такого типа, которое было принято в свое время в 2022 году в связи с отзывом посла. Вы помните, тогда это было чисто политическое решение", – заявил премьер. Тогда, по словам Кобахидзе, украинские власти отозвали посла из-за того, что Грузия не присоединились к санкциям и не отправила добровольцев с официальным согласием правительства на Украину. Украина заинтересована в смене власти в Грузии – депутат>>Сразу после начала конфликта на Украине власти Грузии заявили, что не будут вводить санкции против РФ, так как от этого пострадает только сама Грузия. При этом страна оказывает политическую и гуманитарную поддержку Украине. Грузия и международные санкции В руководстве Грузии систематически заявляют, что страна соблюдает международные антироссийские санкции, связанные с финансами и передвижением товаров через границу. Оппозиция многие месяцы обвиняла власти в оказании России помощи в обходе санкций, но координаторы Евросоюза, США и Великобритании по санкциям по итогам визита в Грузию в июне 2023 года положительно оценили проделанную грузинскими властями работу. Отношения Грузии и Украины И так натянутые из-за назначения в 2020 году экс-президента Грузии Михаила Саакашвили главой Национального совета реформ Украины грузино-украинские отношения ухудшились на фоне конфликта на Украине. Украинская сторона резко критикует грузинские власти за отказ вводить санкции против России и, более того, обвиняет в оказании РФ помощи в обходе санкций Запада. В правящей партии Грузии говорят, что высокопоставленные должностные лица Украины стремятся втянуть Грузию в войну, чтобы облегчить свое положение. По словам лидеров "Грузинской мечты", в Грузии к тому же стремятся крупнейшая оппозиционная партия страны "Единое национальное движение" и ее соратники. Еще одним поводом для ухудшения отношений стали санкции, введенные Украиной против отдельных граждан Грузии и компаний. Под санкции попали брат экс-премьера Грузии, миллиардера Бидзина Иванишвили, Александр Иванишвили, его супруга Кетеван Хараидзе, а также двоюродный брат Иванишвили, бизнесмен Учи Мамацашвили, и его сын Тите Мамацашвили, грузинская авиакомпания Georgian Airways и ее учредитель Тамаза Гаиашвили. Определенные политики на Украине хотят превратить Грузию в мишень – Кобахидзе >>Кроме того, Украина так и не назначила посла в Грузию. Последний посол Украины в Грузии Игорь Долгов был снят с должности 24 июня 2022 года. Президент Украины Владимир Зеленский 3 июля уже 2023 года призвал власти Грузии "прекратить издевательство" над экс-президентом Грузии и гражданином Украины Михаилом Саакашвили, отбывающим в Грузии срок за должностные преступления, и передать его Украине. МИД Украины по поручению Зеленского выразил послу Грузии на Украине решительный протест из-за ситуации с Саакашвили и предложил покинуть страну в течение 48 часов для консультаций с Тбилиси.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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новости, грузия, украина, тбилиси, киев, ираклий кобахидзе, михаил саакашвили, единое национальное движение, игорь долгов