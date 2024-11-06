https://sputnik-georgia.ru/20241106/dva-pensionera-pogibli-pri-pozhare-v-dome-prestarelykh-v-gruzii-290772174.html

Два пенсионера погибли при пожаре в доме престарелых в Грузии

Два пенсионера погибли при пожаре в доме престарелых в Грузии

Sputnik Грузия

В связи с произошедшим МВД уже начало расследование 06.11.2024, Sputnik Грузия

2024-11-06T16:21+0400

2024-11-06T16:21+0400

2024-11-06T16:34+0400

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ТБИЛИСИ, 6 ноя — Sputnik. Двое пожилых людей погибли в результате пожара в частном доме престарелых "Мухранис саване" в селе Мухрани (регион Мцхета-Мтианети), сообщили в Агентстве государственной опеки.Все новости Грузии читайте на странице Sputnik в Дзен>>В связи с трагедией грузинский Минздрав и Агентство госопеки выразили соболезнования членам семей и родственникам погибших. Двух бенефициаров, которые пострадали в результате ЧП и были доставлены в медучреждение, посетил в клинике глава Минздрава Михаил Сарджвеладзе вместе с представителями местной власти.Что касается остальных постояльцев Дома престарелых, они прошли соответствующую проверку и были переведены в другие приюты, где им оказываются все необходимые услуги.В связи с произошедшим МВД Грузии уже начало расследование.МВД Грузии расследует дело о пожаре в Боржомском заповеднике>>"Мухранис Саване" – это дом престарелых семейного типа. Здесь бенефициары пансионата имеют возможность вести хозяйство, заниматься огородом, виноградником на площади в 3 тысячи квадратных метров. Открыла пансионат несколько лет назад 61-летняя жительница Тбилиси, физик Наира Долидзе. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

мцхета-мтианети

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происшествия, грузия, новости, общество, мцхета-мтианети, минздрав