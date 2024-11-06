https://sputnik-georgia.ru/20241106/v-gruzii-rastet-chislo-gostinits--investkompaniya-290765880.html

В Грузии растет число гостиниц – инвесткомпания

В Грузии растет число гостиниц – инвесткомпания

Sputnik Грузия

Число гостиниц с начала года выросло на 12% и составило 1,2 тысячи, а число номеров – на 4,6% и составило 36 742 06.11.2024, Sputnik Грузия

2024-11-06T13:58+0400

2024-11-06T13:58+0400

2024-11-06T13:58+0400

грузия

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ТБИЛИСИ, 6 ноя — Sputnik. Число гостиниц в Грузии на конец третьего квартала составило 1,2 тысячи, а число номеров – 36,7 тысячи, говорится в отчете инвестиционной компании Galt & Taggart.Согласно данным "Сакстата", Грузию посетили 2,8 миллиона путешественников в третьем квартале 2024 года, что на 2,5% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Число туристических визитов в Грузию составило 1,9 миллиона, что на 8,3% больше, чем в июле-сентябре прошлого года. По данным инвесткомпании, которая вела учет только гостиниц, в 2023 году в Грузии насчитывалось 1 888 гостиниц рассчитанных на 35,4 тысячи номеров, тогда как к 30 сентября 2024 года по сравнению с этими показателями число гостиниц выросло на 12 и составило 1,2 тысячи, а число номеров – на 4,6% и составило 36 742. В Грузии стало больше гостиниц >>Спрос на бронирование через Airbnb в Тбилиси в третьем квартале вырос на 5,8%, до 195,4 тысячи общих ночей, а число ночей, забронированных в Батуми, выросло на 24,6%, до 168,6 тысячи ночей. Средняя цена за ночь в третьем квартале 2024 года составила 55 долларов за ночь как в Тбилиси, так и в Батуми. Иностранцы в третьем квартале 2024 года потратили в Грузии в общей сложности примерно 5,7 миллиарда лари, что на 18,1% больше, чем за аналогичный период прошлого года, при этом 38,3% этих трат пришлись на размещение. Данные "Сакстата" По данным Национальной службы статистики в сфере гостиничных услуг Грузии в 2023 году функционировало 2 435 экономических субъектов, которые владели 2 488 гостиницами и заведениями гостиничного типа, что на 12,4% больше, чем в 2022 году. Общее количество мест в действующих гостиницах и заведениях гостиничного типа составляло в 2023 году 107,7 тысячи, что на 10,1% больше, чем в 2022 году. Общее количество номеров увеличилось на 9,5% и составило 50,1 тысячи. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, туризм, экономика, статистика, гостиница